Cum a avut loc controversa anului la tragerea la sorţi a optimilor Ligii Campionilor! “E trucat!” Video

a oferit un moment extrem de controversat. Organizatorii au uitat să pună bila cu numele lui Manchester United, atunci când au tras din urnă bilă în care se afla Atletico Madrid.

Totul a pornit la a doua extragere, după ce fusese desfăcută bila în care se afla Villarreal. Conform regulamentului, spaniolii nu puteau s-o întâlnească pe Manchester United, adversara din faza grupelor, dar nici vreo echipă din Spania.

Andrei Arshavin a extras din urnă bila în care se afla Manchester United, moment în care Giorgio Marchetti, secretarul general al UEFA, a observat gafa şi i-a cerut internaţionalului rus să extragă o nouă bilă. Astfel, Villarreal a ajuns să joace împotriva lui Manchester City.

La următoarea extragere, din urnă a fost scoasă Atletico Madrid. Giorgio Marchetti a anunţat numele echipelor care nu pot juca împotriva formaţiei iberice, spunând Liverpool, adversara din grupă, şi Manchester United, care, în opinia oficialului, fusese deja aleasă să se dueleze cu Villarreal.

Secretarul general al UEFA a înlocuit din greşeală numele lui Manchester United cu Manchester City, astfel că “diavolii” nu au intrat la extragerea ca adversar al lui Atletico Madrid.

It definitely looks like ’s ball – in the second pot from the right, back row – was not included in the Atletico Madrid draw.

— Mark Critchley (@mjcritchley)