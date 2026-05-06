Controversă uriașă de arbitraj la Bayern – PSG! Nemții au cerut roșu la Mendes și penalty în decurs de doar câteva minute! Video

CE TREBUIE SĂ ȘTII Controversă uriașă de arbitraj în prima repriză a meciului Bayern Munchen – PSG

ADVERTISEMENT

Meciul Bayern Munchen – PSG de miercuri seară, returul semifinalelor Champions League, a „sărit în aer” în minutul 30, la scorul de 1-0 pentru francezi, în contextul în care ei s-au impus în turul de săptămâna trecută de pe teren propriu cu 5-4. Atunci, Nuno Mendes a comis un henț mai mult decât evident la o încercare a bavarezilor de a pleca pe un contraatac periculos, inițiată de Laimer.

Controversă uriașă de arbitraj în prima repriză a meciului Bayern Munchen – PSG

Fundașul stânga portughez avea deja un cartonaș galben în acel moment, astfel încât dacă hențul ar fi fost acordat ar fi trebuit în principiu ca el să primească al doilea avertisment și implicit să fie eliminat. Nu a fost cazul de așa ceva, întrucât, la intervenția asistentului, arbitrul a decis să întoarcă faza și să acorde totuși un henț, însă la o fază anterioară, care l-a avut în prim-plan chiar pe Laimer.

ADVERTISEMENT

🇪🇺🔴 MANO DE NUNO MENDES, QUE YA TIENE AMARILLA BAYERN MUNICH PEDÍA ROJA PARA EL LATERAL DEL PSG 👀 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)

După doar câteva minute, nemții au solicitat și acordarea unui penalty. Atunci, un fundaș al lui PSG aflat în propriul careu a încercat să degajeze mingea, dar aceasta l-a lovit în braț pe Joao Neves, situat de asemenea în propria suprafață de pedeapsă. Și de această dată jocul a fost lăsat să continue, chiar dacă mijlocașul avea mâna destul de departe de corp în acele momente.

Cel mai probabil, s-a considerat că el a fost luat prin surprindere de acea degajare și nu a avut timpul necesar pentru a reacționa și pentru a-și feri brațul, astfel încât să reușească să evite contactul cu balonul. Interesant totuși de remarcat în acest context este că meciul a fost arbitrat de un portughez Joao Pinheiro, adică de un conațional al lui Nuno Mendes și Joao Neves, exact jucătorii implicați în acele două faze.