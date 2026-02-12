Gigi Becali a explodat la adresa lui Feşnic după Universitatea Craiova – FCSB: „Îi batjocoreşti pe copiii ăştia!”. Update

ADVERTISEMENT

Fază uluitoare în Florin Ștefan a marcat golul de 2-1, în ciuda faptului că, în prealabil, Luca Băsceanu a jucat mingea cu mâna.

Gigi Becali a intrat în direct după finalul meciului din Bănie, Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Latifundiarul din Pipera l-a distrus pe Horațiu Feșnic, cel care n-a văzut henț la golul 2 al oltenilor. Becali consideră că eliminarea roș-albaștrilor din Cupa României Betano e nedreaptă.

„Noi ne-am calificat. Meciul s-a terminat 2-1. Noi am dat două goluri, iar ei au dat un gol. Dacă era invers, iar băgați lupa. De ce nu băgați lupa? Nu mai țineți minte? Ia să vedem… sau nu mai aveți lupă? Dacă este mâna lipită nu e henț, dar el stopează mingea cu mâna. El folosește mâna ca să oprească mingea, lasă ce a spus.

Uită-te la el, face stop cu mâna. Dacă nici ăsta nu mai este henț… bine. Nu e henț ăsta. Ce cât din mâna, domnule? Aici nu contează cât din mână. El folosește mâna ca să oprească mâna. Nu e vorba că-i vine în umăr, e vorba că el ridică mâna ca să oprească mingea. Cum spune la regulament? Că dai galben la portar, dar apoi prelungești doar 4 secunde?

La regulament spune că-ți indică tușierul că e fault și tu dai aut? Sunt lucruri pentru care ei nu-și dau seama că Dumnezeu le poate pedepsi familiile pentru așa ceva. Copiii ăștia aleargă pe teren și tu îi batjocorești? Am văzut imaginile.

Îți dai seama cât de idiot să poți să fii? Îi dai galben la portar, dar prelungești cu 4 secunde. Îți dai seama că se dă singur în fapt? I-a dat galben și a arătat ceasul. El a arătat. A prelungit, e corect… 4 secunde. Ce nenorociți de oameni. Băi, băieți, cum puteți să trăiți așa?”, a tunat Gigi Becali, la

U Craiova a marcat cu FCSB după un henț comis de Băsceanu. VAR nu a intervenit

Controversă uriașă de arbitraj la U Craiova – FCSB, meci decisiv pentru calificarea în În minutul 54, oltenii au făcut 2-1 prin Florin Ștefan. Golul fundașului stânga a fost validat în ciuda faptului că Luca Băsceanu a comis henț înainte – vezi

În timpul meciului, Horațiu Feșnic nu l-a sancționat pe puștiul venit de la Farul și a lăsat jocul să continue, astfel că mingea a ajuns la Florin Ștefan, care l-a învins pe Matei Popa. „Centralul” nu a acordat henț, deși roș-albaștrii au cerut cu vehemență henț la Băsceanu.

Ciudat este că, după ce Ștefan a trimis mingea în poartă, jocul s-a reluat imediat. Arbitrii din camera VAR, Cătălin Popa și Mircea Orbuleț, nu au luat nicio decizie care să îi schimbe părerea lui Feșnic, iar golul a fost validat.

Oltenii erau cei care se temeau de arbitraj înaintea duelurilor cu FCSB

Înaintea meciului din Cupa României Betano, cei de la Universitatea Craiova au transmis că se tem de arbitraj atât la duelul din Cupa României Betano, cât și la cel din campionat. Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor, a contestat vehement inclusiv

„M-ați surprins total. E clar, au început jocurile. Ele începuseră deja de la faza asta cu Baiaram și să vedem ce ne așteaptă de acum înainte, în play-off.

Acum rămâne să ne dea și un arbitru… Pentru unul dintre cele două jocuri mai mult ca sigur îl vom avea pe Barbu. Ce pot să spun? Îți ia vorbele definitiv o astfel de decizie.

Cel care l-a provocat a fost și el interzis de pe stadioane, suspendat, amendat, ceva? Nimic, normal. În schimb s-au luat de jucător.

Este o pierdere mare, absolut. Ce să mai spun…urât, urât de tot. Pentru mine e aiurea decizia luată împotriva lui și e clar că au început și altfel de partide”, a spus Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru .