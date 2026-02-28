Controversă uriașă: Farul a cerut penalty la ultima fază cu CFR Cluj. Ionuț Coza nu a intervenit din VAR

ADVERTISEMENT

, 2-1, datorită unor goluri venite de la Aliev și Muhar, respectiv Ișfan. Cu cele 3 puncte adăugate la zestre, formația lui Daniel Pancu este sigură de o clasare între primele 6 înainte de meciul din etapa 30, cu Dinamo.

Farul Constanța a cerut penalty la ultima fază a partidei cu CFR Cluj

Totuși, duelul de la malul mării a adus o fază extrem de discutabilă, la care elevii lui Ianis Zicu au cerut penalty. Cristi Ganea a centrat din partea stângă, iar Doicaru, aflat în duel cu Marian Huja, a căzut în careu și a cerut lovitură de la 11 metri pentru că a fost ținut de tricou și pus la pământ.

Florin Andrei a considerat că nu se impune o astfel de decizie și meciul a fost întrerupt pentru un minut. Arbitrii din camera VAR au analizat faza și au hotărât că nu sunt elemente suficiente pentru a-l chema pe central să revadă faza și să schimbe decizia inițială. Denis Alibec, jucător cedat de FCSB la Farul în această iarnă, a avut o reacție nervoasă și a protestat la adresa celui de-al 5-lea arbitru.

O discuție se poate face și cu privire la poziția lui Iustin Doicaru, cel care se află într-o poziție la limită care ar putea să fie sancționată cu ofsaid și astfel presupusul fault să nu mai conteze.

Ionuț Coza a fost arbitrul VAR la partida dintre Farul și CFR Cluj.

CFR Cluj a avut probleme și la meciul cu Hermannstadt

Cei de la CFR Cluj par să se obișnuiască să aibă parte de finaluri de meci în care tensiunea să fie la cote maxime. În runda trecută, , 1-0, formația lui Daniel Pancu a avut mari emoții după ce arbitrul a dictat penalty la ultima fază, pentru un presupus fault la Kevin Ciubotaru.

Totuși, chemat de colegii din camera VAR să revadă faza, centralul meciului, Andrei Chivulete, a revăzut faza și a decis să schimbe decizia din teren și astfel trupa din Gruia a obținut toate cele 3 puncte din meciul cu Hermannstadt.