Concluzia lui Vassaras, expusă presei: Arbitrii pot apela la VAR doar când au chef! Controversa uriaşă despre arbitrajul video din SuperLiga, după noile reglementări

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Noul sezon din SuperLiga, 2026-2027, va începe vineri, 17 iulie, cu meciul dintre FC Voluntari și FC Botoșani (ora 18:30). Înainte de startul campionatul, Kyros Vassaras, președinte CCA, a organizat o întâlnire cu reprezentaților cluburilor din SuperLiga și ai mass-media.

Controversă cu VAR după întâlnirea dintre Kyros Vassaras și cluburile din SuperLiga

Kyros Vassaras, președintele CCA, a organizat două întâlniri cu cluburile din SuperLiga și cu presa sportivă. Scopul a fost prezentarea noilor modificări din Legile Jocului, care au fost implementate inclusiv la Campionatul Mondial din 2026. Prima întâlnire a avut loc sâmbătă, 11 iulie, și i-a avut ca oaspeți pe reprezentanții La această sesiune au participat și oficialii Sepsi, care au optat pentru acest interval din considerente de program.

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A urmat apoi o a doua întâlnire onile, programată marți, 14 iulie, și a fost dedicată celorlalte 13 cluburi din SuperLiga. Ultima sesiune, la care au participat și reprezentanții presei, a avut loc miercuri, 15 iulie. Potrifit această întâlnire a avut rolul de a facilita un dialog deschis și transparent pe teme de actualitate din domeniul arbitrajului, contribuind la o mai bună înțelegere a deciziilor luate pe teren.

Încă dinaintea întâlnirii cu Kyros Vassaras, Este vorba despre implementarea noilor reguli care au fost aplicate deja la CM 2026. Printre noutăți se numără și verificarea cornerelor de către VAR. Surprinzător este însă că nu toate loviturile de la colț vor fi verificate de către brigada de arbitri.

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Anunțul a fost făcut chiar de președintele grec al Comisiei Centrale de Arbitri. „Nu orice posibil corner va fi analizat la VAR. Doar când consideră arbitrul. Nu analizăm la VAR de fiecare dată. Luaţi ca exemplu golul anulat Germaniei cu Paraguay şi faza în care Haaland a fost sancţionat cu fault la golul anulat Norvegiei, venit în urma unui corner”, a declarat Kyros Vassaras, de miercuri, 15 iulie.

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Noutățile în regulile jocului pentru noul sezon de SuperLiga

În primul rând, fotbaliștii vor avea la dispoziție doar zece secunde pentru a părăsi terenul atunci când sunt înlocuiți. În caz contrar, fotbalistul care intră de pe bancă va trebuie să mai aștepte mai întâi un minut pe cronometru, după care să intre abia atunci când jocul este oprit. Același principiu se aplică și la jucătorii care au nevoie de îngrijiri medicale. Orice fotbalist care primește ajutor din partea medicilor trebuie să părăsească terenul. El poate reintra abia după un minut de joc, însă acest lucru nu se aplică și în cazul portarilor.

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VAR-ul își extinde și el atribuțiile și va putea interveni începând din noul sezon pentru cel de-al doilea cartonaș galben, pentru a corecta deciziile eronate de lovitură de la colț, dar și în cazul arbitrul sancționează cu cartonaș galben jucătorul greșit. În ceea ce privește aruncările de la margine, fotbaliștii vor avea la dispoziție doar cinci secunde să repună mingea din momentul în care o ating. În caz contrar, posesia va fi oferită echipei adverse.

Începând cu noua stagiune, oprirea unei faze iminente de gol nu va mai sancționa cu cartonaș galben dacă arbitrul aplică legea avantajului, iar echipa adversă reușește să înscrie. De asemenea, în SuperLiga aterizează și regula prin care jucătorii care își acoperă gura cu mâna pentru a adresa injurii adversarilor vor fi eliminați direct. Această decizie nu vine doar din partea arbitrului central, ci și din cabina VAR, deci fotbaliștii nu se vor putea ascunde. Anunțul oficial pentru toate aceste modificări ale regulamentului a fost făcut de FRF pe