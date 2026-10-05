Controversă uriașă în jurul meciului de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei

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Ultimul meci din cariera lui Lionel Messi (39 de ani) în tricoul naționalei va avea loc miercuri dimineață, de la ora 02:00 (ora României), la Buenos Aires, împotriva primei reprezentative din Benin. Deplasarea selecționatei africane a fost însă și este în continuare afectată puternic de probleme majore de ordin logistic. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Problemele mari pentru selecționata din Benin în Argentina, înainte de retragerea lui Lionel Messi!

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, primele dificultăți întâmpinate de africani ar fi apărut încă din timpul zborului către Buenos Aires, asta din cauza numeroaselor escale a unui traseu care a durat, în total, 23 de ore. Jurnaliștii de la A Bola au precizat faptul că pe durata călătoriei, analistul video al Beninului, Jonas Bide, a acuzat stări puternice de amețeală și greață, după care și-ar fi pierdut cunoștința, stârnind astfel panică în rândul jucătorilor și al staff-ului.

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Din fericire, acesta și-a revenit ulterior, dar problemele au continuat pentru cei din Benin și odată ajunși în Argentina, însă de această dată, dificultățile au fost întâmpinate la hotel și au reprezentat neplăceri de ordin logistic: fără apă caldă, saună nefuncțională, o sală de forță sub standarde și un gazon cu iarbă naturală de proastă calitate. Chiar și așa, internaționalii din Benin nu s-ar fi plâns extrem de mult de aceste aspecte negative, dat fiind faptul că au șansa de a participa la ultima partidă la națională a lui Lionel Messi.

Lionel Messi se retrage de la naționala Argentinei după 21 de ani!

a debutat la prima reprezentativă a Argentinei în 2005, iar după nu mai puțin de 21 de ani, timp în care a strâns 207 meciuri și a marcat 125 de goluri pentru gruparea „biancocelestă”, aceste statistici fiind înregistrate înaintea duelului cu Benin, legendarul fotbalist al „pumelor” a hotărât să pună stop carierei internaționale.

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În toată această perioadă, actualul fotbalist al celor de la Inter Miami a cucerit trei trofee majore – o Cupă Mondială (2022), respectiv două Copa America (2021 și 2024). În plus, acesta a mai fost prezent în alte două finale de Campionat Mondial (2014, 2026), însă acestea au fost pierdute similar (0-1 în prelungiri cu Germania și Spania).