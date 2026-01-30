Sport

Controversă uriașă la golul care a decis Al Taawon – Al Okhdood, meciul lui Marius Șumudică din Arabia Saudită. S-a cerut fault, dar arbitrul și VAR au ignorat. Video

Un nou moment tensionat petrecut în Arabia Saudită la un meci al echipei lui Marius Șumudică! Ce s-a întâmplat în Al Taawon - Al Okhdood. Video cu faza
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.01.2026 | 17:51
Controversa uriasa la golul care a decis Al Taawon Al Okhdood meciul lui Marius Sumudica din Arabia Saudita Sa cerut fault dar arbitrul si VAR au ignorat Video
Fază controversată de arbitraj la meciul lui Marius Șumudică din Arabia Saudită. Foto: captură X
Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a jucat vineri în deplasare cu Al Taawon în cadrul etapei cu numărul 19 din campionatul Arabiei Saudite. La pauză, scorul a fost egal, 0-0, iar ulterior gazdele au deschis scorul, în minutul 58.

Fază controversată de arbitraj în meciul Al Taawon – Al Okhdood! Echipa lui Marius Șumudică a primit gol după un posibil fault al adversarilor

Atunci, Al Qahtani a reușit să marcheze la capătul unui contraatac, după ce anterior se produsese un duel controversat în preajma celuilalt careu. Echipa lui Șumudică se afla în atac, iar undeva în flancul stâng jucătorul lui Al Okhdood aflat în centrul acelei faze a avut un duel corp la corp cu adversarul direct, doar că a părut că a fost mai degrabă vorba despre o intrare disproporționată a fotbalistului lui Al Taawon.

Gazdele au recuperat astfel mingea respectivă, arbitrul nu a dat fault, faza a continuat, iar în cele din urmă s-a ajuns, după doar câteva secunde, la marcarea golului.

Cum s-au prezentat cele două echipe la această partidă:

Al Taawon: Mailson- Al Ahmad, Al Dossari, Al Qahtani, Bahusayn, Fulgini, Mahzari, Martinez Tobinson, Sembene, Victor Hugo, Zambrano; Rezerve: Adam, Al Alaeli, Al Aqel, Al Hurayji, Al Marwani, Al Senaid, Al Shaifan, Atiah, Hawsawi; Antrenor: Pericles Chamusca

Al Okhdood: Samuel Portugal- Al Rubaie, Ashi, Asiri, Bassogog, Gul, Gunter, Hawsawi, Ince, Narey, Nguen; Rezerve: Al Abbas, Al Harthi, Al Hatila, Al Jahif, Al Najjar, Al Qaydhi, Al Salem, Al Zabdani, Pedroza; Antrenor: Marius Șumudică

Ce l-a impresionat pe Marius Șumudică în Arabia Saudită

Recent, după meciul pierdut cu Al Ittihad, antrenorul s-a arătat impresionat, cu ocazia unei intervenții la FANATIK SUPERLIGA, de nivelul de organizare existent la echipa adversă:

ADVERTISEMENT

„Stadionul e impecabil. La finalul meciului, ca să vezi la ce nivel sunt, exista un valet pentru fiecare jucător, care îi aducea mașina din parcare. Mașini nou-nouțe, le aduceau din parcare și mai venea cineva cu un pachet, li se dădea mâncare pentru acasă. Am întâlnit acolo un fizioterapeut român, mi-a spus că fiecare jucător are pusă personalizat medicamentația după joc, plus ce trebuie să mănânce”. 

