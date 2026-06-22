Controversă uriaşă! Legenda lui Manchester United susţine că primul gol marcat de Messi cu Austria trebuia să fie anulat. Ce s-a întâmplat. Video

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Argentina s-a impus fără emoții și în a doua partidă de la Campionatul Mondial. Elevii lui Lionel Scaloni au devansat reprezentativa din Austria cu scorul de 2-0. După ce a ratat un penalty în debutul partidei, Lionel Messi a ieșit la rampă și a punctat în minutele 38, respectiv 90+5.

Legenda lui Manchester United susţine că primul gol marcat de Messi trebuia să fie anulat

După reușitele din partida cu Austria, Lionel Messi a ajuns la 18 goluri marcate la Campionatele Mondiale, depășind astfel recordul lui Miroslav Klose. La scurt timp după fluierul final al întâlnirii dintre Argentina și Austria, o legendă a lui Manchester United a criticat validarea reușitei din minutul 38.

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Mai exact, Peter Schmeichel a transmis faptul că primul gol înscris de Lionel Messi ar fi trebuit anulat. Motivul? În faza premergătoare înscrierii, un jucător de la Austria a fost faultat. Arbitrul a considerat contactul normal, astfel că jucătorii argentinieni au scăpat pe contraatac și au reușit să deblocheze tabela.

Cum golul a fost validat, Argentina a făcut un pas important, asigurându-și primul loc în Grupa J de la turneul final. Presiunea atinge cote înalte, având în vedere că elevii lui Lionel Scaloni vor să obțină al doilea trofeu consecutiv, după cel din 2022, din Qatar. Totodată, această competiție ar putea fi ultima din cariera lui Lionel Messi la națională.

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Peter Schmeichel says that Lionel Messis goal shouldnt have stood due to a foul in the build up. — Salah_sxzn🇪🇬🇵🇹 (@salah_sxzn)

Leo Messi, printre favoriţii la câştigarea Balonului de Aur

Victoria Argentinei în fața Austriei, scor 2-0, a dat complet peste cap calculele pentru Balonul de Aur. În fruntea listei de favoriți se află acum Harry Kane, vârful englez fiind creditat cu prima șansă și o cotă de 33%. Atacantul lui Bayern München este urmat în ierarhie de Lamine Yamal (13%), Kylian Mbappé (12%), Michael Olise (9%) și Ousmane Dembélé (9%), în timp ce Lionel Messi închide acest grup select.

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Prestațiile căpitanului Argentinei sunt vizibile și pe platformele de predicții, Polymarket plasându-l acum la o cotă de 8% șanse. Dacă parcursul Argentinei va fi unul dus la capăt, atunci , acesta .