Controversata Florentina Raiciu se vrea mamă: “Sunt foarte loială în relația de cuplu”

Florentina Raiciu rememorează cel mai traumatizant moment al existenței sale, moartea bunicului ei de care a fost extrem de apropiată și pe care l-a iubit enorm.

Controversata Florentina Raiciu vrea să devină mamă. Cum se descrie în viața de cuplu: geloasă

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, frumoasa Florentina Raiciu ne povestește despre copilăria ei, când mai încasa câte o bătăiță pentru poznele pe care le făcea, și despre relația deosebită pe care o are cu părinții ei.

ADVERTISEMENT

Își amintește, cu durere, despre moartea bunicului ei, omul de care a fost foarte apropiată. Ea vorbește și de perioada liceului când nu era chiar o elevă de notă 10 pe linie și cum a devenit mai rebelă odată ce a început să-și câștige singură existența.

În ciuda corpului ei perfect, frumoasa blondă recunoaște că este o gurmandă și că niciodată nu a ținut diete până la vârstă de 25 de ani. Mai mult, când Florentina Raiciu ne-a dezvăluit că visează să devină mamă. În plus, a explicat cum este în relația de cuplu și de ce e geloasă.

ADVERTISEMENT

“Mâncam multă bătăiță”

Cum a fost copilăria ta? Îți mai aduci aminte vreo întâmplare memorabilă?

– Copilăria mea a fost una frumoasă, total diferită de ceea ce văd eu acum. Nu am avut calculator, laptop, tabletă, telefon. Stăteam foarte mult afară și vara și iarna. Vara mergeam la ștrand, făceam curățenie zilnic în casă pentru a primi bănuți de ștrand și de înghețată. Ne jucam frunza, elasticul, aveam multe activități frumoase. Iarna stăteam afară până se lăsa seara. Veneam udă toată și înghețăm de frig de pe derdeluș, căram sania în jurul blocului, eram mai mult băiețel.

Am mâncat multă bătăiță, pentru că eram neastâmpărată și aduceam cățeluși mici în casă. Le făceam baie în lipsa părinților, mă certau rău. O întâmplare memorabilă a fost când udam o ferigă aflată pe televizor și dansam în timpul asta așa că am ars televizorul. Bătaia mea n-a mâncat-o nimeni. Apoi a venit tata, a întors televizorul și mi-a cerut un feon, i-a dat drumul și l-a reparat. Bătaia? O mâncasem degeaba.

ADVERTISEMENT

“Tata nu prea mă certa și îmi făcea toate poftele” își amintește Florentina Raiciu

Erai mai mult fata tatei sau a mamei?

– Cred că a tatălui, el nu prea mă certa și mi făcea toate poftele, însă când m-am maturizat am înțeles câte responsabilități avea mama și că ea era cea care trebuia să țină în frâu tot: ședințele cu părinții, facturile, treburile casnice, jobul ei. Trebuia să fie și femeie, și gospodină, făcea tot singură, nu prea înțelegeam lucrurile astea. Era mereu agitată, iar când îl prindeam pe tata mă alintam continuu cu el și cu bunicul meu.

“Tata va fi mereu ‘puștiul’ meu și mama o eroină”

Acum cred că încerc să mă bucur mult mai mult de ei decât atunci când eram mică. Îi apreciez și stimez din suflet. Tata va fi ”puștiul“ meu toată viața, chiar dacă este mai mare decât mama cu 12 ani, calm, blând, șarmant, hazliu. Iar mama o eroină pentru că a făcut față cu brio mie și surorii mele, treburilor casnice, apreta și calca până și prosoapele de bucătărie, am crescut într-o curățenie impecabilă. Gătea 3 feluri de mâncare, mergea la serviciu, se ocupa de facturi, piață, era și femeie, aranjată întodeauna, nu înțeleg efectiv cum le făcea pe toate.

ADVERTISEMENT

Florentina Raiciu: “Luam și note proaste, nu am fost un elev cu 10 pe linie”

Cum erai la liceu? Erai mai rebelă sau mai timidă?

-La liceu eram puțin timidă, rușinoasă, la început. Îmi iertau părinții orice doar să nu chiulesc, să nu am absențe. Luam și note proaste, nu am fost un elev cu 10 pe linie, însă respectăm profesorii, meseria lor. Aveam rușine și nu le răspundeam obraznic. Rebelă am început să fiu când devenisem independentă financiar.

ADVERTISEMENT

“Nu am rămas repetentă niciodată”

Ai copiat vreodată la vreun examen?

– La toate, câte puțin, recunosc! Imposibil la examenul pentru carnetul de conducere, am “mâncat” cartea aia. Nu aveam probleme la traseu, dar examenul scris mi se părea greu tare. Nu am rămas repetentă niciodată, am terminat și facultatea, am luat și licența.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

– Da, eram destul de micuță și am făcut într-o iarnă mulți bănuți din colinde, mergeam cu o vecină. Mi-am cumpărat geacă, ghete, blugi și prima mea păpușă Barbie. O am și acum.

“Nu aș fi avut șanse la podium pentru că nu am înălțimea necesară”

În ce domeniu ți-ar fi plăcut să activezi?

– Cred că aș fi mers pe partea de modeling în străinătate, dar aici nu am avut pe cineva să mă îndrume în direcția asta. Eu provin dintr-o famile normală, modestă, iar pentru a face trebuie să ai echilibru în tot. Nu doar frumusețea contează, îți mai trebuie și puțin noroc. Oameni potriviți, să creadă în tine. Frumusețea trebuie întreținută cu mult sport, nopți dormite, un program bine stabilit, iar eu eram puțin haotică. Sport am început să fac de câțiva ani, de când am început să am probleme cu greutatea, nu făceam de plăcere. Doar știm cum sunt modelele de la , nu aș fi avut șanse la podium pentru că nu am înălțimea necesară.

Ce o face fericită pe Florentina Raiciu

Dar fotografie, te-ai gândit la asta?

– Da, aș fi putut să lucrez pe partea de foto, iar acolo știu sigur că aparatul mă iubește. Sunt foarte fericită când pozez, se vede, se simte, îmi place. Vreau să cred în zicala aceea, ‘totul se întâmplă cu un motiv’. Încerc să nu am regrete și sunt genul de om care face haz de el însuși și tu știi asta (râde, n. red.). Iar dacă mă întrebi pe plan personal… Oamenii sunt lecții, asta cred eu. O ușa se închide și alt se deschide. Dacă ceva nu s-a îndeplinit înseamnă că Dumnezeu are ceva mai bun pentru mine.

Ce mai cumplit moment din viața Florentinei Raiciu: ”Nu am putut face nimic”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce ai simțit?

– Cel mai greu moment din viața mea de până acum a fost pierderea bunicului meu, și faptul că nu am putut vorbi cu el înainte. Nu-l văzusem, nu-l auzisem, iar când am ajuns la spital era ținut de niște aparate și nu am putut face nimic. Moartea este ireversibila. Am plâns. Mult.

Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut până acum?

– Având în vedere că nu prea am vicii, nu fumez, nu consum alcool, cheltuiesc mult pe vacanțe și hăinuțe. Nu-mi aduc aminte bine, dar îmi place să-mi răsfăț sufletul. Nu prea mă gândesc la ziua de mâine și trăiesc în general momentul, clipa. Am investit mult și în casa unde stau pentru a-mi crea o stare bine… Cred că aproape tot ce mi-am dorit am realizat, mai devreme sau mai târziu, în timp. Cadou scump… Probabil o haina de blană sau ceva pentru casă.

“Lacrimile sunt cuvinte nespuse, neînțelese, oftică, neputință”

Care consideri că este cea mai mare calitate a ta?

– Că sunt puternică și Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această calitate. Prin câte am trecut… nu pare, dar sunt. Când refulez, o fac pentru a mă descarca, nu pentru că sunt slabă de înger. Pentru că lacrimile sunt cuvinte nespuse, neînțelese, oftică, neputință. Dar să poți merge cu fruntea sus, să ai putere de muncă, să poți să ai putere să încerci din nou și din nou, eu zic că sunt o femeie puternică! Să ai încredere din nou în oameni și să iubești cu aceeași forță și patimă. Să te încrezi mereu în oameni, să dai chix și mereu să te scuturi, să fii în picioare, să maschezi cu un zâmbet chiar dacă nu-l ai, cum se numește? Că ești un om puternic.

“Îmi place să fac haz de necaz în absolut tot ce mi se întâmplă”

Merg să fac sport indiferent de starea pe care o am, acolo mă descarc. Calitățile în general trebuie să le vadă cei din jurul meu. Cred eu că sunt foarte loială, dacă mă întrebi, o calitate foarte importantă în relația de cuplu. Îmi place că omul de lângă mine să aibă siguranță și încredere, comunicare. E foarte greu de găsit asta. Și-mi place să fac haz de necaz în absolut tot ce mi se întâmplă, fie că este bun sau rău, fie că pierd sau câștig. Sunt amuzantă și asta mă ajută și în cele mai grele momente, fie că sunt ale mele sau ale celor apropiați mie.

Dar cel mai mare defect?

– Ohoo! Aici îți zic multe. Sunt vulcanică, impulsivă, iau decizii pe moment. Uneori nu prea le gândesc, acționez și apoi îmi pare rău. Nu am deloc răbdare, sunt geloasă, irațională uneori.

“Până la 25 de ani nu am ținut în viața mea diete”

Arăți senzațional, faci ceva sau e vorba de genetică?

– M-ai atins la coarda sensibilă. Până la 25 de ani nu am ținut în viața mea , nu prea m-am omorât cu sportul, am și câteva probleme de sănătate și, vreau nu vreau, trebuie să țin cont de asta. Acum câțiva ani am cunoscut un băiat care m-a îndrumat să mănânc corect. Aveam 27 de ani și habar nu aveam de alimentație, ce e bun sau rău pentru organism. Am slăbit câteva kilograme bune și apoi m-am menținut așa. În prezent fac kick-boxing de 3 ori pe săptămâna și de 3 ori merg la sala de fitness. Mi-am creat o rutină din asta, ca și spălatul pe dinți dimineața. Am început să citesc, să cer informații în jurul meu. Mă străduiesc să am o alimentație echilibrată și să o îmbin cu sportul.

“Poți arăta mai bine la 30 decât la 20 dacă știi să mănânci și să te antrenezi corect”

Ești gurmandă?

– Sunt o persoană pofticioasă, gurmandă (sunt Taur) și pentru a-mi mai face poftele muncesc zi de zi. Încerc să nu sar peste micul dejun, să mănânc carbohidrați sănătoși la prânz (cartofi fierți sau copți, orez fiert negru sau normal), fructe doar în prima parte a zilei. Evit pâinea și produsele de patiserie, dulciurile procesate și fast food. Nu mă omor cu sucurile… Nu este ușor deloc.

Îți trebuie o disciplină, o ordine, totul să fie constant, să devină stil de viață. Dar nu te gândi că mă pregătesc de vreun concurs. Nu! O fac pentru mine și încerc să mă mențin pentru că, repet, mai poftesc la diverse și vreau să mă și bucur de ceva gustos când merg într-o vacanță. Poți arăta mai bine la 30 decât la 20 dacă știi să mănânci și să te antrenezi corect. Dacă dormi suficient și te hidratezi. Înot când am ocazia, merg cu bicicletă, merg pe jos. Factorul genetic nu mă prea ajută, muncesc pentru asta.

Ce planuri și proiecte ai pentru 2023?

– Sunt puțin superstițioasă și de obicei nu vorbesc nici cu cei apropiați până nu mi se îndeplinește ceea ce mi doresc. Sunt dornică de schimbări, nu zic niciodată nu la noi provocări, aș vrea să învăț să schiez, am încercat de 2-3 ori și mi-a plăcut. Cât despre restul, îmi doresc să se îndeplinească iar apoi le voi împărtăși cu voi.

Ai vreun vis neîmplinit?

– Da! Să devin mamă… Când? Când o vrea ‘Bărbosul’.