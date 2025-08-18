Sport

Controversata Laura Vicol s-a dat în spectacol la Rapid – FCSB! Cum a fost surprinsă în timp ce încălca legea fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților

Laura Vicol a atras toate privirile la meciul Rapid - FCSB! Cum a fost surprinsă pe Arena Națională persoana implicată în „schema Nordis”
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.08.2025 | 07:56
Controversata Laura Vicol sa dat in spectacol la Rapid FCSB Cum a fost surprinsa in timp ce incalca legea fosta presedinta a Comisiei Juridice din Camera Deputatilor
Laura Vicol în tribune la Rapid - FCSB. Foto: gsp.ro

Laura Vicol este o susținătoare declarată a celor de la FCSB și a fost prezentă și duminică seară pe Arena Națională la meciul roș-albaștrilor cu Rapid din etapa a șasea a Superligii, terminat la egalitate, scor 2-2.

Laura Vicol a încălcat legea fumând pe stadion, într-un spațiu nedestinat acestui lucru, la meciul Rapid – FCSB 2-2

Despre ea se mai știe că este de profesie avocat, că a îndeplinit la un moment dat rolul de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, având un mandat în acest sens obținut pe listele Partidului Social Democrat.

Poate mai important decât atât, Vicol a fost implicată direct în deja celebrul scandal Nordis, care a izbucnit în România în toamna anului trecut și care a fost intens mediatizat în spațiul public la acel moment, după dezvăluirile despre fraudele puse în scenă de către acest grup în domeniul imobiliar făcute de jurnaliștii de la Recorder.

Revenind, potrivit gsp.ro, Laura Vicol a fost surprinsă la un moment dat în timpul partidei în timp ce a fumat dintr-un dispozitiv de tip Iqos chiar în zona de tribună în care se afla, chestiune interzisă de legea aflată în vigoare, care prevede că acest lucru se poate întâmpla doar în zonele special amenajate în acest sens din stadion.

Care este prevederea exactă în acest sens

Concret, în lege se precizează că, printre altele bineînțeles, spectatorii sunt obligați și să: „nu fumeze în spațiul tribunelor; interdicția este valabilă și pentru persoanele care folosesc țigara electronică. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate de pe terasamentul exterior al Tribunei I, Tribunei a II-a, Peluzei I și Peluzei a II-a”. 

Pe de altă parte, Laura Vicol a reușit să mai iasă în evidență și printr-un alt aspect cu ocazia prezenței sale pe Arena Națională la acest meci dintre Rapid și FCSB. 

Apariția sa a fost una specială din punctul de vedere al vestimentației și accesoriilor alese pentru această ocazie. Conform sursei citate anterior, femeia în vârstă de 50 de ani a purtat la gât un lănțișor „Amal” din aur de 14 KT, în valoare de nu mai puțin de 7400 de lei. De asemenea, a avut asupra sa și o borsetă de la designer-ul italian Chiara Ferragni, cu un preț de aproximativ 1300 de lei.

