Sport

Controversatul Andrew Tate se implică în lupta anului! Influencerul a dat o nouă declarație șocantă

Andrew Tate surprinde din nou! Ce a declarat celebrul infuencer acuzat de trafic de persoane înainte de cel mai așteptat eveniment al finalului de an.
Alex Bodnariu
18.12.2025 | 08:30
Controversatul Andrew Tate se implica in lupta anului Influencerul a dat o noua declaratie socanta
ULTIMA ORĂ
Ce spune Andrew Tate despre lupta anului. Ne putem aștepta la o surpriză?
ADVERTISEMENT

Iubitorii sporturilor de contact așteaptă cu sufletul la gură duelul dintre Anthony Joshua, unul dintre cei mai cunoscuți pugiliști din istoria recentă a boxului, și Jake Paul, un fenomen mondial. Andrew Tate, controversatul influencer acuzat de trafic de persoane, este de părere că vom avea parte de o surpriză la Miami.

Jake Paul și Anthony Joshua se vor duela la Miami!

Confruntarea cu Anthony Joshua a fost confirmată după ce Jake Paul a fost nevoit să-și anuleze lupta planificată cu Gervonta Davis, luna trecută. Duelul cu Davis a căzut în urma unor noi acuzații de violență domestică apărute la adresa pugilistului american, situație care a dus la suspendarea negocierilor și la căutarea rapidă a unei alternative.

ADVERTISEMENT

În ciuda popularității lui Jake Paul, aproape toți fanii și specialiștii din box consideră că șansele acestuia în fața lui Anthony Joshua sunt minime. Diferența de experiență, forță și palmares pare uriașă, iar un eventual succes al youtuber-ului ar fi catalogat drept una dintre cele mai mari surprize din istoria recentă a boxului.

Ce spune Andrew Tate despre lupta anului. Ne putem aștepta la o surpriză?

Andrew Tate vede însă lucrurile diferit și susține că Paul este mai avantajat într-un meci cu Joshua decât ar fi fost într-o confruntare cu Gervonta Davis. Influencerul consideră că stilul lui Davis i-ar fi creat probleme mari de tot lui Jake Paul.

ADVERTISEMENT
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”....
Digi24.ro
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională

„Este o întrebare bună. Dacă aș fi în locul lui Jake, aș accepta lupta cu Anthony Joshua. În poziția mea, nu trebuie să o fac. Cred că Jake are mai multe șanse să-l oprească pe Joshua decât ar fi avut vreodată cu Gervonta Davis, care l-ar fi făcut de râs”, a declarat Andrew Tate.

ADVERTISEMENT
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu...
Digisport.ro
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie

De ce este acuzat Andrew Tate? Influencer-ul are mari probleme cu legea

Andrew Tate este implicat în mai multe dosare penale, atât în România, cât și în alte jurisdicții. El este acuzat de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și viol, fapte pe care le-ar fi comis împreună cu fratele său, Tristan Tate. Cei doi au fost reținuți la finalul anului 2022 și au petrecut mai multe luni în arest preventiv și arest la domiciliu.

Anchetatorii susțin că frații Tate ar fi recrutat mai multe femei prin promisiuni false, pe care ulterior le-ar fi exploatat prin intermediul platformelor de conținut online. Potrivit procurorilor, victimele ar fi fost constrânse psihologic și controlate, iar activitatea ar fi generat sume importante de bani. Andrew Tate a negat constant toate acuzațiile.

ADVERTISEMENT
Gică Popescu, omul cu patru titluri în Turcia, știe cum România poate câștiga...
Fanatik
Gică Popescu, omul cu patru titluri în Turcia, știe cum România poate câștiga meciul de la Istanbul: „Noi nu avem nimic de pierdut”
Răzvan Lucescu luptă pentru încă un trofeu în Grecia. Ce cadou primește de...
Fanatik
Răzvan Lucescu luptă pentru încă un trofeu în Grecia. Ce cadou primește de la patronul Ivan Savvidis după Revelion
“Am plătit 14 salarii!” Reacția conducerii echipei din Superliga României acuzată că “pune...
Fanatik
“Am plătit 14 salarii!” Reacția conducerii echipei din Superliga României acuzată că “pune lacătul pe club la vară”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Legenda lui Dinamo i-a făcut lista de transferuri lui Kopic: 'Trebuie să ne...
iamsport.ro
Legenda lui Dinamo i-a făcut lista de transferuri lui Kopic: 'Trebuie să ne gândim și la asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!