Controversatul Andrew Tate se implică în lupta anului! Influencerul a dat o nouă declarație șocantă

Iubitorii sporturilor de contact așteaptă cu sufletul la gură duelul dintre Anthony Joshua, unul dintre cei mai cunoscuți pugiliști din istoria recentă a boxului, și Jake Paul, un fenomen mondial. Andrew Tate, controversatul influencer acuzat de trafic de persoane, este de părere că vom avea parte de o surpriză la Miami.

Jake Paul și Anthony Joshua se vor duela la Miami!

Confruntarea cu Anthony Joshua a fost confirmată după ce Jake Paul a fost nevoit să-și anuleze lupta planificată cu Gervonta Davis, luna trecută. Duelul cu Davis a căzut în urma unor noi acuzații de violență domestică apărute la adresa pugilistului american, situație care a dus la suspendarea negocierilor și la căutarea rapidă a unei alternative.

În ciuda popularității lui Jake Paul, Diferența de experiență, forță și palmares pare uriașă, iar un eventual succes al youtuber-ului ar fi catalogat drept una dintre cele mai mari surprize din istoria recentă a boxului.

Ce spune Andrew Tate despre lupta anului. Ne putem aștepta la o surpriză?

și susține că Paul este mai avantajat într-un meci cu Joshua decât ar fi fost într-o confruntare cu Gervonta Davis. Influencerul consideră că stilul lui Davis i-ar fi creat probleme mari de tot lui Jake Paul.

„Este o întrebare bună. Dacă aș fi în locul lui Jake, aș accepta lupta cu Anthony Joshua. În poziția mea, nu trebuie să o fac. Cred că Jake are mai multe șanse să-l oprească pe Joshua decât ar fi avut vreodată cu Gervonta Davis, care l-ar fi făcut de râs”, a declarat Andrew Tate.

De ce este acuzat Andrew Tate? Influencer-ul are mari probleme cu legea

Andrew Tate este implicat în mai multe dosare penale, atât în România, cât și în alte jurisdicții. El este acuzat de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și viol, fapte pe care le-ar fi comis împreună cu fratele său, Tristan Tate. Cei doi au fost reținuți la finalul anului 2022 și au petrecut mai multe luni în arest preventiv și arest la domiciliu.

Anchetatorii susțin că frații Tate ar fi recrutat mai multe femei prin promisiuni false, pe care ulterior le-ar fi exploatat prin intermediul platformelor de conținut online. Potrivit procurorilor, victimele ar fi fost constrânse psihologic și controlate, iar activitatea ar fi generat sume importante de bani. Andrew Tate a negat constant toate acuzațiile.