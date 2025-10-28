Controversatul John Textor nu se lasă! Vrea să cumpere din nou un club din Premier League. Ce alte echipe din Anglia mai are în vizor

ADVERTISEMENT

Fotbalul internațional nu are amintiri tocmai plăcute când vine vorba de numele John Textor. Afaceristul american a creat probleme grave unor cluburi importante, iar acum vrea să cumpere o nouă formație din Premier League.

John Textor vrea o nouă echipă din Premier League. Pe cine a pus ochii, de fapt

Patronii cluburilor de fotbal au fost tot timpul împărțiți în două mari categorii: cei care au adus prosperitate și cei care au condus echipele către dezastru. John Textor se înscrie în cel de-al doilea scenariu, după experiențele recente.

ADVERTISEMENT

Omul care și care în loc de Europa League vrea acum să devină proprietarul unui nou club din Premier League.

Mai exact, John Textor ar fi făcut o ofertă de peste 450 de milioane de euro (400 de milioane de lire sterline) pentru a cumpăra echipa Wolverhampton Wanderers, notează

ADVERTISEMENT

Cine este, de fapt, John Textor

Născut 30 septembrie 1965, Missouri, SUA, John Textor este un om de afaceri american ce s-a implicat activ în sport, fotbal mai exact. El conduce o structură de multi-club numită Eagle Football Holdings (EFH) prin care controlează mai multe echipe de fotbal internaţionale.

ADVERTISEMENT

Astfel, în portofoliul său s-au aflat/se află formații precum Olympique Lyonnais (Franţa), la care a renunțat în vara acestui an, Botafogo (Brazilia), RWD Molenbeek (Belgia) și Crystal Palace (Anglia), la care a renunțat tot în vara acestui an.

Ce probleme a cauzat John Textor cluburilor Olympique Lyon și Crystal Palace

Textor deţinea participații în cluburi eligibile să participe în aceleași competiții europene (Olympique Lyon și Crystal Palace). Acest fapt a ridicat semne de întrebare faţă de regulile UEFA privind influenţa decisivă şi proprietatea la mai multe cluburi, motiv pentru care a fost forțat să renunțe.

ADVERTISEMENT

Dacă în cazul formației franceze, clubul a raportat pierderi semnificative şi datorii mari după preluarea de către Textor, Crystal Palace, câștigătoarea FA Cup din sezonul trecut și a a trebuit să renunțe la participarea în Europa League și să joace în Conference League. John Textor a ieșit din conducerea ambelor echipe în cele din urmă.