Controversatul patron din fotbal vrea să elimine pauza dintre reprize: „Tinerii își iau telefoanele și pleacă”

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Aurelio De Laurentiis (77 de ani), finanțatorul clubului Napoli, a analizat tendințele de consum ale tinerilor când vine vorba de fotbal. Omul de afaceri a propus o decizie incredibilă, fără precedent în fotbalul mondial.

Aurelio De Laurentiis vrea să schimbe regulamentul

Într-o reuniune a clubului, la Roma, Aurelio De Laurentiis a avut o propunere care ar schimba complet fața fotbalului. Omul de afaceri, consacrat pentru producțiile cinematografice, a propus reducerea sau chiar dispariția pauzei dintre reprizele de joc.

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”De ce să nu discutăm dacă să scurtăm sau să eliminăm pauza? Trebuie să avem curajul să discutăm despre produsul fotbalistic din toate perspectivele. Nu există reguli sacre doar pentru că există de o sută de ani”, a spus Aurelio De Laurentiis, potrivit .

Motivul pentru care s-a gândit la această schimbare majoră este pentru a atinge și categoriile de vârstă ale tinerilor. Aurelio De Laurentiis consideră că fotbalul pierde teren pentru o mare masă a tinerilor în fața surselor de divertisment mai rapide.

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”Dacă vrem să ne reconectam cu generația tânără, trebuie să ne întrebăm ce îi face să plece. Luați pauză. 15 minute. Dar de ce nu putem discuta dacă să o scurtăm sau chiar să o eliminăm? Copilul de acasă? Îi oprești jocul pentru 15 minute și crezi că va sta acolo așteptându-te? Își ia telefonul, se întoarce la PlayStation, găsește altceva de făcut”, a continuat patronul lui Napoli.

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Propunerea lui De Laurentiis este periculoasă pentru fotbaliști

între reprize ar putea crea repercusiuni uriașe pentru sănătatea fotbaliștilor. În cazul în care echipele ar juca 90 de minute fără pauză, sportivii riscă o epuizare totală pe parcursul unui întreg sezon. Oboseala acumulată ar cauza un ritm de joc mai scăzut, iar jucătorii ar trebui să își dozeze mult mai bine efortul. De asemenea, riscul accidentărilor ar crește față de reglementările din prezent.

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Astfel, propunerea sa s-ar putea răsfrânge chiar asupra tuturor patronilor din fotbal. Cluburile ar putea fi nevoite să aibă un lot mai numeros, pentru a performa pe parcursul unui întreg an competițional. Numărul de salarii, dar și banii cheltuiți pentru transferuri ar crește semnificativ.

Canalele de sport cu abonament ar fi soluția dacă pauza ar fi eliminată

Eliminarea pauzei dintre cele două reprize ar elimina și calupul publicitar din momentele de repaos. Decizia . O mare parte a canalelor de sport ar putea introduce abonamente pentru vizionarea meciurilor sau, în cazul celor care deja utilizează abonamente, ar putea crește prețurile.

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În prezent, în Italia, DAZN transmite toate meciurile din Serie A, la prețuri ridicate. Un abonament lunar ce include toate meciurile din fiecare etapă costă 47 de euro lunar. Totuși, platforma nu are exclusivitate decât asupra a 7 din cele 10 partide disputate per etapă. Platforma NOW celelalte meciuri, pentru 15 euro lunar.