Sport

Controverse de arbitraj în Rapid – Sepsi! Cartonaș roșu și gol anulat

Repriza a doua a meciului Rapid - Sepsi a început cu două faze încinse. Arbitrul Adrian Cojocaru (46 de ani) a acordat un cartonaș roșu și a anulat un gol.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
20.07.2026 | 23:10
Controverse de arbitraj in Rapid Sepsi Cartonas rosu si gol anulat
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Cartonaș roșu controversat în Rapid - Sepsi. Sursă foto: Sport Pictures
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După o primă repriză liniștită, partea a doua a partidei Rapid – Sepsi a început furtunos. În mai puțin de un sfert de oră, Adrian Cojocaru a fost nevoit să arate un cartonaș roșu și să anuleze un gol.

Cartonaș roșu controversat acordat de Adrian Cojocaru la Rapid – Sepsi

În minutul 54 al întâlnirii din Giulești, care închide prima etapă a SuperLigii, ”centralul” l-a eliminat pe fundașul oaspeților Alin Dobrosavlevici pentru un fault comis în poziție de ultim apărător.

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Jucătorul lui Ovidiu Burcă a primit o minge la 18 metri de propria poartă, a făcut o preluare largă și a fost deposedat de Borisav Burmaz. În disperare de a-l opri, Dobrosavlevici l-a faultat și arbitrul Adrian Cojocaru i-a dat direct cartonaș roșu.

Oaspeții au protestat vehement și au cerut un fault în atac la intrarea lui Burmaz, dar VAR nu a intervenit și astfel decizia ”centralului” a rămas în picioare. Atacantul giuleștenilor a fost cel care a executat lovitura liberă, dar mingea șutată de el s-a oprit în zid și scorul a rămas 0-0.

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Rapidiștii, gol anulat pentru fault în atac

Cinci minute mai târziu, Rapid a reușit să deblocheze tabela, însă golul a fost anulat de Adrian Cojocaru. Fostul căpitan al giuleștenilor, Alex Dobre a înscris cu un șut în forță din interiorul careului.

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Bucuria giuleștenilor a fost de scurtă durată, deoarece ”centralul” a văzut un fault în atac comis de Vladan Bubanja asupra portarului David Lazar la un duel în careul mic după o centrare venită din partea stângă. Vedeți AICI cele două faze controversate

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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