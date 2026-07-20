Controverse de arbitraj în Rapid – Sepsi! Cartonaș roșu și gol anulat

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După o primă repriză liniștită, partea a doua a partidei Rapid – Sepsi a început furtunos. În mai puțin de un sfert de oră, Adrian Cojocaru a fost nevoit să arate un cartonaș roșu și să anuleze un gol.

Cartonaș roșu controversat acordat de Adrian Cojocaru la Rapid – Sepsi

În minutul 54 al , care închide prima etapă a SuperLigii, ”centralul” l-a eliminat pe fundașul oaspeților Alin Dobrosavlevici pentru un fault comis în poziție de ultim apărător.

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Jucătorul lui Ovidiu Burcă a primit o minge la 18 metri de propria poartă, a făcut o preluare largă și a fost deposedat de Borisav Burmaz. În disperare de a-l opri, Dobrosavlevici l-a faultat și arbitrul Adrian Cojocaru i-a dat direct cartonaș roșu.

Oaspeții au protestat vehement și au cerut un fault în atac la intrarea lui Burmaz, dar și astfel decizia ”centralului” a rămas în picioare. Atacantul giuleștenilor a fost cel care a executat lovitura liberă, dar mingea șutată de el s-a oprit în zid și scorul a rămas 0-0.

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Rapidiștii, gol anulat pentru fault în atac

Cinci minute mai târziu, Rapid a reușit să deblocheze tabela, însă golul a fost anulat de Adrian Cojocaru. Fostul căpitan al giuleștenilor, Alex Dobre a înscris cu un șut în forță din interiorul careului.

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Bucuria giuleștenilor a fost de scurtă durată, deoarece ”centralul” a văzut un fault în atac comis de Vladan Bubanja asupra portarului David Lazar la un duel în careul mic după o centrare venită din partea stângă.