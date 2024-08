Controverse la Jocurile Olimpice! O pugilistă din Italia a abandonat meciul cu o sportivă transgender: „Nu e corect!”

, iar ediția de la Paris nu a fost o excepție. Pugilista italiană Angela Carini a ales să abandoneze proba de categoria mijlocie mică, 66 de kilograme, după ce a fost pusă în situația de a concura împotriva unei sportive transgender.

Controverse la Paris! O sportivă transgender concurează la proba de box. ”Nu e corect”

Imane Khelif (Algeria) a primit acceptul Comitetului Olimpic Internațional pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris la probele feminine, deși sexul său la naștere era cel masculin. Aceasta a câștigat partida din optimile de finală împotriva italiencei Angela Carini prin abandon.

Carini a încasat o lovitură foarte puternică în față și s-a îndreptat spre colțul ringului. După o scurtă discuție cu antrenorul ei, aceasta a luat decizia de a pune capăt duelului, întrucât durerea era una insuportabilă. „Mă doare atât de tare, încât nu vreau să continui”, i-a spus antrenorului. La finalul meciului, italianca și-a explicat decizia.

„Nu e corect… aceasta nu este o înfrângere pentru mine, să fiu aici, să pășesc peste aceste corzi este o onoare. Am urcat în ring și am încercat să lupt. Am vrut să câștig.

Am primit două lovituri în nas și nu mai respiram, mă durea foarte tare, m-am dus la maestrul Renzini și cu maturitate și curaj am spus gata”, a declarat Angela Carini la finalul partidei cu Imane Khelif.

„Algeriana este aici pentru că CIO a luat această decizie”

Și antrenorul sportivei din Italia a vorbit la finalul partidei cu reporterii aflați la fața locului. Acesta a explicat faptul că eleva sa se află sub un tratament medicamentos din cauza unei probleme la dantură. De asemenea, tehnicianul din peninsulă a spus și câteva cuvinte despre Imane Khelif. El a recunoscut că decizia celor de la CIO a fost una controversată, însă a fost empatic cu algeriana. El a transmis:

„A avut o problemă la dantură acum câteva zile, a luat antibiotice și am crezut că asta a fost problema. O cunoșteam pe Khelif, nu am considerat-o imbatabilă. Angela nu a intrat în ring bătută, dar s-a pregătit scrupulos. E dezamăgitor să o vezi ieșind așa.

Algeriana este aici pentru că CIO a luat această decizie, care este foarte greu de luat, deoarece cazul este complicat. Cu siguranță și ea a avut de suferit de pe urma a tot ceea ce se întâmplă”.

Cine este Imane Khelif

Imane Khelif se identifică drept femeie. În trecut, a întâmpinat dificultăți în a concura la diverse competiții din cauza nivelului ridicat de testosteron din corp. Deși nu i s-a permis să participe la campionatele mondiale, Comitetul Olimpic a decis să îi permită prezența la