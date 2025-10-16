Sport

Controverse uriaşe de arbitraj în Csikszereda – CFR Cluj 2-2! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor şi apoi s-a revanşat cu un penalty uşor. Video

George Găman a avut un final turbulent de meci în Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Arbitrul le-a anulat un gol valabil ciucanilor în final de meci, dar a acordat un penalty "în compensaţie" din care ciucanii au egalat.
Marian Popovici
16.10.2025 | 22:38
Greşeală uriaşă de arbitraj în Csikszereda - CFR Cluj 1-2! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor în finalul meciului. Sursa: colaj Fanatik

Csikszereda – CFR Cluj s-a încheiat 2-2 şi ardelenii au ratat în prelungiri şansa celui de-al doilea succes consecutiv. Finalul de meci a fost unul turbulent şi l-a avut ca personaj principal pe George Găman.

George Găman a anulat un gol valabil celor de la Csikszereda! Greşeala uriaşă pentru care n-a putut interveni VAR-ul

Arbitrul a comis o gravă eroare de arbitraj, pe care a reparat-o cu un penalty acordat uşor în prelungiri. În minutul 85, Hindrich a ieşit pe o centrare şi după ce a prins mingea s-a lovit de un jucător al ciucanilor. Portarul CFR-ului a scăpat balonul după ciocnire.

Mingea a ajuns la un atacant de la Csikszereda, care a rămas singur cu poarta goală, dar arbitrul a fluierat înainte ca balonul să intre între buturi. Asta înseamnă că VAR-ul nu putea interveni ca faza să fie analizată.

Penalty în compensaţie pentru Csikszereda?! Costreie l-a chemat la VAR pe Găman

În prelungirile meciului a avut loc o altă fază controversată care l-a avut în prim plan pe George Găman. Bakos a dat mingea printre Matei Ilie şi Lorenzo Biliboc, dar s-a lovit de acesta din urmă şi a căzut în careu.

Iniţial, arbitrul central a lăsat meciul să meargă, ba chiar le-a dat cartonaş galben atât lui Matei Ilie, cât şi lui Bakos, pentru un conflict. Găman a fost apoi chemat în camera VAR de Sorin Costreie să revadă faza.

După câteva minute, George Găman şi-a schimbat decizia şi a acordat lovitură de pedeapsă pentru Csikszereda. Un penalty uşor acordat, care a părut a fi în compensaţie pentru greşeala din urmă cu câteva minute.

Paszka şi-a asumat executarea loviturii de pedeapsă, iar jucătorul lui Csikszereda a egalat cu o „scăriţă”, care l-a păcălit pe Hindrich, în minutul 90+9. S-a încheiat 2-2 şi CFR Cluj pierde două puncte mari. VEZI VIDEO AICI

George Găman a făcut praf şi meciul FCSB – Farul 1-2! Acuze grave din partea roş-albaştrilor

Nu este primul meci din acest sezon în care George Găman a fost implicat în scandal de arbitraj. Oficialii FCSB-ului au lansat acuzaţii grave după ce Găman a luat mai multe decizii controversate în meciul FCSB – Farul 1-2:

„Am fost puși la zid de Găman. Nici la Bistrița, pe vremuri, nu s-a întâmplat așa ceva. Și asta cu camere peste camere, cu VAR. A fost o ofensă ce s-a întâmplat.

Ce a putut să facă Găman… Oare dacă, spre exemplu, eu aș avea telefonul pus sub urmărire, că se poartă stenograme, eu mai mult scriu, nu vorbesc, doar cu Gigi Becali mai vorbesc la telefon, și eu spun: «E Găman, deci e groasă», înainte de meci.

În minutul 4, spun că nu avem nicio șansă, pentru că am văzut ce galben i-a dat lui Lixandru. Curge meciul și văd cum nu-i dă galben lui Maftei. Penalty inventat, ăla nu e penalty niciodată (n.r. – la Larie).

Eliminarea lui Târnovanu este o premieră în fotbalul românesc. Mi-am dat seama de la început de intenția lui. E o acuzație gravă, dar da, toate greșelile, foarte grave, sunt împotriva unei echipe”, a spus Mihai Stoica după meci.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
