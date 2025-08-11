Controversele din jurul marelui Helmut Duckadam, în atenția presei din Italia! Declinul inexplicabil al „eroului de la Sevilla”, generat de probleme medicale reale sau de regimul comunist care îl considera incomod?

Marelui , i-a fost dedicat un material amplu într-una dintre cele mai prestigioase publicații sportive din Italia, Guerin Sportivo, cea mai veche revisă de sport din lume.

Material amplu în Guerin Sportivo despre regretatul Helmut Duckadam

Jurnaliștii din Peninsulă au prezentat pe larg cariera fostului mare portar, cu începere de la episodul 7 mai 1986, atunci când a început legenda „eroului de la Sevilla”.

Bineînțeles că s-a făcut referire la cele patru lovituri de departajare apărate de Duckadam pe „Ramon Sanchez Pizjuan” în fața fotbaliștilor de la FC Barcelona, fapt care i-a adus românului includerea în Cartea Recordurilor și care totodată a contribuit decisiv la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua antrenată de Emeric Ienei, singura astfel de performanță obținută de fotbalul din România în istoria sa până în prezent, după cum se știe deja foarte bine. De asemenea, a fost primul astfel de moment generat de o echipă din Estul Europei.

Pe de altă parte însă, pe lângă faptul că au catalogat acea finală de la Sevilla drept „una dintre cele mai modeste din istoria Cupei Campionilor Europeni / Ligii Campionilor”, jurnaliștii italieni au notat și că Helmut Duckadam era practic un necunoscut la acea vreme, deși ajunsese deja la vârsta de 27 de ani, fiind vorba despre un portar care până atunci nu bifase decât două selecții la echipa națională, ambele amicale, în 1982, sub comanda selecționerului Mircea Lucescu.

De la „eroul de la Sevilla” la „dat dispărut” peste noapte

Duckadam a apărat atunci în victoriile României la București cu Danemarca, scor 1-0, pe 1 septembrie, și 4-1 pe 17 noiembrie în deplasare cu Germania de Est, joc disputat la Chemnitz.

În schimb, în mod evident, după isprava de pe „Pizjuan” toată lumea începuse să fie la curent cu legenda goalkeeper-ului român, iar în acea perioadă, după ce el a fost numit „fotbalistul anului” în România, începuse să se vorbească despre un interes al celor de la Manchester United pentru transferul „eroului de la Sevilla”.

Doar că se pare că în cele din urmă această dorință nu a fost împărtășită atunci și de marele Sir Alex Ferguson, astfel încât s-a renunțat destul de rapid la acea mutare.

Marea controversă din jurului fostului portar

Ulterior, după cum au scos în evidență acum și cei de la Guerin Sportivo, Helmut Duckadam „a dispărut de pe radar” practic instant, așa cum de altfel era chiar o modă în acele vremuri cu fotbaliștii din țările din blocul comunist.

El și-a pierdut locul de titular în poarta Stelei la scurt timp după momentul de grație de la Sevilla. Pe 14 decembrie, echipa din Ghencea s-a deplasat la Tokyo pentru a-și disputa Cupa Intercontinentală cu River Plate.

Gruparea roș-albastră a pierdut atunci, iar în poarta ei s-a aflat Dumitru Stângaciu, rezerva lui Duckadam de la acea finală a Cupei Campionilor Europeni contra Barcelonei.

A fost sau nu implicat regimul comunist din România în retragerea forțată a lui Helmut Duckadam?

Ulterior, în februarie 1987, Helmut a fost „sărit din schemă” și pentru Supercupa Europei contra lui Dinamo Kiev de la Monte Carlo, , grație acelui gol marcat de Hagi din lovitură liberă.

Acesta este momentul care le-a atras cel mai mult atenția jurnaliștilor italieni, care s-au exprimat în acest sens în materialul citat. „Ce s-a întâmplat cu fenomenul Duckadam?”, s-au întrebat ei.

Și tot ei au încercat bineînțeles să ofere și un răspuns pentru cititorii lor, bazându-se pe informații furnizate de presa din România de-a lungul timpului. În primă fază s-a vorbit despre faptul că Duckadam suferise acel anevrism la brațul drept, motiv pentru care, în mod evident, nu mai putea să apere.

Italienii au punctat acele povești cu Nicu Ceaușescu, cel care l-ar fi împușcat accidentat, sau nu, pe Duckadam la o partidă de vânătoare

Doar că noi știm că există o mare controversă în jurul acestei chestiuni, aspect care a fost punctat de altfel acum și de italieni. Este vorba bineînțeles despre acele zvonuri conform cărora „eroul de la Sevilla” ar fi fost bătut cu bâta sau chiar împușcat în brațe de către niște „bandiți” trimiși în acest scop de Nicu Ceaușescu, sau posibil chiar Valentin Ceușescu, celălalt fiu al dictatorului Nicolae Ceaușescu.

Se presupune că s-ar fi ajuns în această situație după ce fostul portar ar fi refuzat să le predea respectivilor mașina Mercedes primită anterior de la Regele Juan Carlos al Spaniei după prestația de vis de la Sevilla.

De asemenea, s-a mai vorbit și despre faptul că Helmut Duckadam ar fi fost împușcat în braț, în mod accidental sau nu neapărat, în timpul unei partide de vânătoare desfășurate tot în compania familiei Ceaușescu.

Totul s-a dovedit în timp a fi un fake-news

Ulterior însă, s-a dovedit că aceste scenarii nu au reprezentat decât fake-news-uri. Chiar Duckadam a fost cel care le-a demontat în ianuarie 1990, atunci când a fost vizitat de doi jurnaliști italieni, Roberto Beccantini de la Gazzetta dello Sport și Irma D’Alessandro de la Canale 5.

El a explicat atunci că a fost nevoit să se opereze, chestiune care i-a influențat decisiv în mod negativ parcursul profesional, după ce a alunecat pe iarbă în timp ce se relaxa alături de copiii săi Robert și Brigitte în curtea casei lor din localitatea Semlac, județul Arad.

Această chestiune a dus foarte rapid la dureri foarte puternice și, pe fondul unor probleme pre-existente de această natură, diagnosticul a fost tromboză la acel braț.

Ce s-a întâmplat de fapt

Duckadam s-a operat, dar a fost imediat avertizat de către chirurgul Vasile Cândea de la Spitalul Militar din București că trebuie să ia chiar câțiva ani de pauză.

A făcut acest lucru pentru o anumită perioadă, până când, la ceva timp după ce ajunsese vicepreședinte la Vagonul Arad, echipă proaspăt promovată atunci din Liga 3 în Liga 2 la acel moment, a simțit nevoia din nou să intre în poartă, în contextul în care nu se mai confrunta cu dureri.

Iar cu ocazia unui meci jucat în Cupa României la Marghita pe data de 28 septembrie 1989, Duckadam chiar a apărat două lovituri de departajare și a contribuit astfel decisiv la calificarea echipei sale.

Chiar Helmut Duckadam a venit ulterior cu lămuriri

Doar că după ceva timp durerile au revenit și s-a pus chiar problema ca „eroului de la Sevilla” să îi fie amputat brațul, după ce s-a stabilit că se confrunta cu un anevrism axilar, chestiune pe care de altfel chiar el a confirmat-o ulterior cu mai multe ocazii.

Din fericire, nu s-a ajuns în acest scenariu, dar asta pentru că Helmut Duckadam a renunțat să mai practice fotbal de performanță și a și fost operat în alte trei rânduri pentru a se repara treptat acea arteră afectată din brațul drept, care până la urmă a fost înlocuită după ceva timp cu o proteză din plastic.

Așa s-a ajuns deci ca „eroul de la Sevilla” să rămână doar cu acel moment de glorie, ieșind practic din scenă când se afla în plină ascensiune. Așadar, această chestiune nu a avut legătură cu vreo implicare a regimului comunist din România, așa cum s-a tot speculat de-a lungul timpului, concluzie trasă și de cei de la Guerin Sportivo în acest material amplu dedicat lui Helmut Duckadam.