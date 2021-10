Controversele din trecutul lui Dacian Cioloș: ”Tata a fost ofițer în miliție. Sora mea e ofițer în Ministerul de Interne”

Ales președinte al USR după ce l-a învins pe Dan Barna în lupta pentru șefia partidului, Dacian Cioloș (52 de ani) a fost nominalizat luni de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de premier desemnat.

Pentru , urmează însă partea complicată, pentru că va trebui să formeze o majoritate în Parlament care să-i certifice prin vot noua formulă guvernamentală.

Dacian Cioloș: ”Tata nu și-a dorit să lucreze în Miliție!”

De-a lungul timpului, Dacian Cioloș a fost prins în mijlocul unor controverse legate de familia sa, acuzată că a profitat de apartenența la unele structuri de forță ale statului. Iată cum a reacționat Cioloș atunci când a fost întrebat despre legătura tatălui său cu Miliția.

ADVERTISEMENT

”Tata provine dintr-o familie simplă din Bihor. El nu și-a dorit să lucreze în Miliție, și-a dorit să facă altceva: a fost tâmplar de meserie, a făcut școala profesională de tâmplărie și a vrut să facă Politehnica.

Printr-o anumită circumstanță până la urmă a ajuns să facă școala de miliție și a fost funcționar, ofițer în miliție. Cea mai mare parte din activitate a desfășurat-o în departamentul de evidența populației, de unde a și ieșit la pensie de boală în 1987”, a declarat Cioloș în 2019, pentru dor.ro.

ADVERTISEMENT

Dacian Cioloș: ”Sora mea e ofițer în Ministerul de Interne”

Apoi, Dacian Cioloș a vorbit și despre sora lui, angajată în Ministerul de Interne, în județul Sălaj. ”Da, e funcționar în Ministerul de Interne. E ofițer în Ministerul de Interne. Cred că sunt aproape 20 de ani de când e funcționar în Ministerul de Interne. Sunt foarte mândru de ea. Dar noi acasă nu discutăm despre ceea ce face ea la serviciu. Avem o grămadă de alte lucruri pe care să le discutăm”, a recunoscut Cioloș.

poreclit ”Vulpea”, șef al Direcției Generale de Informații și Protecție Internă (DGIPI) între 1998 și 2007.

ADVERTISEMENT

”Haideți s-o lămurim odată pentru totdeauna. Am spus-o foarte clar: bunica lui Virgil Ardelean cu bunicul meu au fost frați. Deci asta e legătura de rudenie și nimic altceva special. Dar nu văd care e problema. (…) Am avut o relație normală, ca niște oameni care au origini în același sat. Și cam la atât s-au limitat și se limitează discuțiile noastre. În rest, fiecare și-a văzut de treabă”, a punctat politicianul.

Dacian Cioloș: ”Am fost o dată la o spirală la mare”

Recent, în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, Dacian Cioloș a recunoscut în premieră că a participat o singură dată la o spirală MISA, negând însă că l-ar fi cunoscut personal pe Gregorian Bivolaru.

ADVERTISEMENT

”Cred că am fost, da, la o spirală la mare o dată, pentru că erau tabere organizate. Erau, cred că, la vremea aceea, între 10-20 de mii de cursanți în toată țara pentru că erau cursuri organizate în diferite orașe din țară. Și unde era un instructor. Te înscriai ca la orice curs, se ținea la Casa Studenților Cluj și învățam diferite posturi. Învățam diferite tehnici de meditație. Eram interesat de lucrul acesta.

Citeam, era exact aceeași perioadă în care am fost și membru în Junimea Vatra Românească. Aveam acces la biblioteca universitară, la tot felul de cărți care erau interzise înainte. Și eram doritor să învăț foarte multe, să asimilez foarte multe, să învăț ce se întâmplă cu lumea din jurul meu. În acest context am participat”, s-a confesat Cioloș.