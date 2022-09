Controversele în care a fost implicat românul care conduce funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. Cum a ajuns Christopher Ghika comandantul Gărzilor Irlandeze

Cea mai recentă s-a întâmplat în mai 2019, când generalul, la acel moment comandant adjunct al coaliției anti-ISIS, a fost mustrat de Pentagon pentru că a spus că „nu a fost înregistrată nicio amenințare crescută” în Siria și Iraq din partea milițiilor susținute de Iran, părând să respingă justificarea Casei Albe pentru trimiterea de trupe.

Controversele în care a fost implicat românul care conduce funeraliile Reginei Elisabeta a II-a

Câteva ore mai târziu însă, evaluarea sa a fost respinsă de Comandamentul Central al SUA într-o mustrare extraordinară a unui ofițer superior aliat. Un purtător de cuvânt a insistat că trupele din Irak și Siria sunt într-un nivel ridicat de alertă din cauza presupusei amenințări iraniene.

Versiunile conflictuale ale realității de pe teren au adăugat confuzie și semnale amestecate într-o zonă tensionată a Orientului Mijlociu.

, comandant adjunct la acel moment al Operațiunii Inherent Resolve (OIR), coaliția care desfășoară operațiuni antiteroriste împotriva Isis în Irak și Siria, a fost chestionat în mod repetat de reporteri cu privire la amenințarea milițiilor șiite din Siria și Irak, citate de oficialii americani ca o justificare pentru accelerarea desfășurării unui grup de atac de portavion în Golf și pentru trimiterea bombardierelor B-52 Stratofortress și a unei baterii antiaeriene în regiune.

„Nu – nu a existat nicio amenințare crescută din partea forțelor susținute de Iran în Irak și Siria”, a spus Ghika într-un briefing video de la Bagdad la Pentagon. „Suntem conștienți de această prezență, în mod clar. Și îi monitorizăm împreună cu o întreagă gamă de alții pentru că acesta este mediul în care ne aflăm. Monitorizăm grupurile miliției șiite la care cred că vă referiți cu atenție și dacă nivelul de amenințare pare să crească, atunci ne vom intensifica măsurile de protecție a forței în consecință.”

În aceeași seară, Comandamentul Central al SUA – a cărui zonă de operațiuni acoperă Orientul Mijlociu și Afganistan – a emis o declarație în care respinge comentariile lui Ghika.

„Comentariile recente ale comandantului adjunct al OIR sunt în contradicție cu amenințările credibile identificate puse la dispoziție de serviciile de informații ale SUA și aliaților cu privire la forțele susținute de Iran din regiune”, se arată în comunicat.

Mustrarea a fost deosebit de dură, deoarece sugera că Ghika nu cunoștea starea de alertă a propriilor trupe. Comentariile remarcabile au accentuat îngrijorarea că informații fabricate sau exagerate ar fi putut fi folosite de o parte a membrilor administrației Trump, conduși de consilierul pentru securitate națională, John Bolton, pentru a promova argumentul pentru război împotriva Iranului, într-o manieră care amintea de momentele premergătoare invaziei Irakului.

Numele lu Christopher Ghika apare într-un dosar în care a fost condamnat Viorel Hrebenciuc

În 2015, a fost acuzat de participare la un grup infracțional pentru a revendica o pădure deținută de statul român. S-a spus că el și-a exagerat moștenirea regală pentru a putea revendica pădurea de 43.000 de hectare printr-un proces de retrocedare românească după prăbușirea guvernului său comunist. Ghika a spus că acuzațiile sunt „complet neadevărate”.

Într-o ședință de judecată din 2015, Christopher Ghika a fost acuzat că a colaborat cu un grup de crimă organizată pentru a revendica ilegal 43.000 de hectare (106.210 acri) de pădure deținută de stat.

Descendent îndepărtat al unui prinț român, Ghika ar fi fost de acord să-și exagereze drepturile de moștenire pentru a revendica pădurea în cadrul procesului de retrocedare al României – procesul prin care pământul care a fost luat de statul comunist în anii 1940 este restituit foștilor proprietari.

La acel moment a fost prezentată o înregistrare audio care ar fi scos la iveală o conversație între el și un bărbat pe nume Gheorghe Paltin Sturdza, un om de afaceri român acuzat de infracțiuni legate de retrocedarea terenurilor.

Înregistrarea – care a fost dată drept mărturie chiar de Sturdza – a fost prezentată în instanță de un procuror care a sugerat că demonstrează că Ghika și Sturdza s-au înțeles pentru a emite declarații false care le-ar da dreptul la proprietatea suprafeței forestiere.

”Acuzațiile sunt complet neadevărate”

Un document despre care s-a susținute că ar fi notele întâlnirii lui Sturdza a fost de asemenea prezentat în instanță și s-a susținut că Ghika a promis că va falsifica un testament pe care urma să=l trimită lui Sturdza împreună cu documentele juridice personale.

Christopher Ghika a declarat atunci că a fost făcut țap ispășitor de către Sturdza. Într-o intervenție telefonică de la baza militară Fort Riley din Kansas, SUA, Ghika a declarat pentru : „Sunt la curent cu acuzațiile făcute de Sturdza. Acestea sunt complet neadevărate. Sturdza a înregistrat întâlnirea noastră și apoi a răstălmăcit cuvintele din ea. Am discutat probleme de retrocedare, dar nu am ajuns la un acord. Nu am încheiat nici un acord atunci sau de atunci”.

În acest caz, dosarul retrocedărilor ilegale de păduri de la Romsilva, în iulie 2021, Viorel Hrebenciuc a fost condamnat de Curtea de Apel Braşov la doi ani de închisoare cu executare pentru trafic, respectiv cumpărare de influenţă. Aceeași pedeapsă a fost dispusă și în cazul fostului deputat Ioan Adam.

De asemenea, fiul lui Hrebenciuc, Andrei, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă. Tot atunci, instanţa supremă l-a achitat pe fostul ministru Tudor Chiuariu, însă Secţia specială, condusă la acea vreme de actualul judecător de la Curtea Constituţională Gheorghe Stan, a decis să nu mai atace decizia cu apel.

Cum a ajuns generalul Christopher Ghika comandantul Gărzilor Regale

Christopher Ghika este un descendent al unei familii domnitoare române care a participat la nunta din 2011 a Prințului William și Kate Middleton.

Ghika, veteran din Irlanda de Nord, Balcani, Sierra Leone, Irak și Afganistan, este fiul regretatului general de brigadă, prințul John Ghika, ofițer al Gărzii Irlandeze al cărui titlul regal datează din 1658, când dinastia Ghika a domnit asupra Moldovei, iar mai târziu în Ţara Românească.

Familia și-a pierdut statutul de familie domnitoare în 1859, când cele două principate au fost unite, dar titlul și pământurile au rămas intacte.

Prințul John Ghika a fost trimis în Anglia după ce România a fost prinsă în cel de-al Doilea Război Mondial în urma invaziei Poloniei de către Germania în 1939. Tânărul Prinț John a fost înregistrat ca străin inamic deoarece România era un aliat al Germaniei, dar a fost educat totuși la internatul catolic Ampleforth .

Christopher Ghika a urmat calea tatălui său, înrolându-se în Gărzile Irlandeze – cunoscută sub numele de „micks”. A fost comandant de pluton în Irlanda de Nord în timpul Irish Troubles și, de asemenea, a servit în Macedonia în 1998 și în Kosovo în 1999 în timpul conflictului din Balcani.

Când prințul John Ghika a murit în 2003, Times of London a notat în necrologul său că a avut „un fiu, care este maior în Gărzile Irlandeze și va prelua titlul, ca prințul Christopher Ghika”.

Christopher Ghika, care nu folosește titlul de „prinț” în mod public, a fost observator militar în timpul războiului civil din Sierra Leone și a comandat o companie în Irak și apoi batalionul de gardă irlandeză din Helmand în 2010, în timpul unora dintre cele mai sângeroase lupte experimentate de britanici.

A condus trupele la nunta Prințului William

De asemenea, a fost consilier militar în Ministerul Apărării Britanic, unde a fost prieten cu Lt. Col. Rupert Thorneloe, care în 2009 a devenit primul comandant de batalion britanic care a fost ucis în acțiune de la Războiul Falkland din 1982.

Ghika a ocupat poziția de comandant adjunct pentru Strategie și Informații în cadrul Operațiunii internaționale Inherent Resolve, condusă de SUA, având drept misiune combaterea grupării teroriste ISIS în Siria și în Irak.

După întoarcerea sa din Helmand, a luat parte în calitate de comandant al Gărzilor Irlandeze (Irish Guards) la căsătoria , spunând: „Nu există un contrast mai mare decât între a fi în patrulare în Afganistan și a fi în Garda Reginei pe ziua nunții regale, dar cerințele sunt aceleași: autodisciplină, a fi parte dintr-o echipă și a genera excelență în orice facem.”

Tot el este cel care a condus ceremonialul funerar al prințului Philip al Marii Britanii.

Irish Guards este regimentul de infanterie al armatei britanice încă din 1642 care asigură și misiunea de operațiuni și îndatoriri ale ceremonialelor militare.