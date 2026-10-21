Controversele lansate de Elina Svitolina după anunțul divorțului de Gael Monfils. A indus în eroare pe multă lume

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Cei doi jucători de tenis Elina Svitolina și Gael Monfils au ales să o ia pe drumuri separate. Sportiva din Ucraina a indus în eroare pe multă lume prin mesajele pe care le-a distribuit în mediul online. Cum s-a contrazis în comunicatele emise zilele trecute.

Elina Svitolina, mesaje contradictorii legate de divorțul de Gael Monfils?

Elina Svitolina (32 ani) și-a anunțat admiratorii de pe rețelele de socializare că a luat decizia să divorțeze. A recurs la două postări în mediul virtual prin care a dezvăluit că nu mai este fericită în mariajul cu Gael Monfils (40 ani). Cuplul are o alături de mama sa.

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Cel mai probabil fetița a rămas în grija figurii materne. Jucătoarea de tenis a transmis că a ales să se despartă de tatăl fiicei sale pentru că vrea să se concentreze mai mult pe sine. În schimb, a povestit că tenismenul a fost un sprijin important în ultimii ani ai carierei sale. De asemenea, și-a exprimat sentimentele pentru acesta.

A recunoscut că încă îl iubește pe sportivul francez, mesajele sale fiind oarecum contradictorii. Astfel, a lansat o mică polemică, internauții reacționând în număr destul de mare. Majoritatea fanilor consideră că tenismena nu este complet de bărbatul cu care este căsătorită din 2021.

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„Iată un rezumat pentru cei prea leneși ca să citească: totul e în regulă între ei, se iubesc profund, el a sprijinit-o neîncetat în momentele dificile. Au clădit o familie frumoasă, viața lor este perfectă – și, prin urmare, ea cere divorțul”, este unul dintre comentariile primite de Elina Svitolina, pe pagina oficială de Instagram. Un alt admirator s-a întrebat cine se ocupă de imaginea jucătoarei de tenis. A punctat faptul că explicația șatenei este una complet confuză. Totodată, acesta l-a compătimit pe tenismenul francez Gael Monfils.

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”Cred că ea se aștepta ca Gael să pună capăt războiului”

„Cred că ea se aștepta ca Gael să pună capăt războiului. Asta este ceea ce înțeleg eu”, „Nu, tot nu înțeleg nimic…” sau „Ei bine, avem nevoie de încă o postare pentru a clarifica și această postare”, au completat alte persoane. De asemenea, o persoană i-a sugerat să nu mai posteze absolut nimic pentru că are mari șanse să devină penibilă. Situația actuală poate fi descrisă drept jenantă destul de ușor. „Mulțumesc că ai explicat postarea pe care nimeni nu a putut-o înțelege cu alta pe care nimeni nu o poate înțelege”, a notat altcineva.

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Majoritatea cred că Elina Svitolina nu a lămurit lucrurile în a doua postare din mediul online. Dimpotrivă, aceștia spun că nu a venit cu nicio informație nouă sau relevantă față de primul mesaj. Unii consideră că decizia de a divorța de Gael Monfils este una egoistă. Jucătorul francez i-a fost alături în cele mai grele momente.

Căsătoria ar trebui să însemne loialitate, sacrificiu și înfruntarea provocărilor vieții împreună, susțin aceștia. De asemenea, printre punctele de vedere emise de internauți se numără și cel care are legătură cu fiica celor doi sportivi. Copila născută în octombrie 2022 va trebui să crească de acum înainte cu „doi părinți separați pentru că Rusia a avut război cu Ucraina…”.