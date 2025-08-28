Controversele uriașe din spatele companiei germane Rheinmetall, cu care România va produce praf de pușcă. Fanii Borussia Dortmund, scandalizați de asocierea cu gigantul european, din ”motive morale”

România a semnat miercuri, 27 august 2025, un contract important cu firma germană Rheinmetall, pentru construcția de la zero a unei fabrici de pulberi pentru muniție.

ADVERTISEMENT

Controversele din spatele companiei germane Rheinmetall, cu care România a semnat un contract important

a prezentat , Rheinmetall fiind cel mai mare producător de armament din Europa. Proiectul este evaluat la 535 de milioane de euro, iar construcția fabricii din Victoria, județul Brașov, va dura trei ani, începând cu 2026.

La ceremonia semnării contractului au participat nume de prim rang, printre care CEO-ul Rheinmetall, Armin Papperger, secretarul general al NATO, Mark Rutte, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, dar și vicecancelarul german Lars Klingbeil, precum și președintele bulgar Rumem Radem. Succesul diplomatic de la Berlin vine, însă, așa cum spuneam în rândurile de mai sus, cu o umbră puternică: compania germană este implicată în multiple controverse internaționale.

ADVERTISEMENT

Neregulile semnalate în Africa de Sud. Gigantul din armament a primit acuzații grave

În Africa de Sud, de pildă, compania operează o fabrică de obuze de artilerie și este acuzată că a furnizat indirect muniții către zone de conflict precum Israel și Ucraina, printr-un sistem de reexporturi care ar ocoli controalele stricte de la Pretoria. ONG-uri precum Open Secrets și Southern African Faith Communities Environment Institute (SAFCEI), dar și activiști precum Terry Crawford Browne denunță de luni bune aceste practici.

Investigații publicate în 2024 au sugerat că obuzele produse în Africa de Sud ar fi fost redirecționate prin Germania către zone aflate în război. Protestele civice s-au intensificat, iar muncitorii fabricii Rheinmetall din Africa de Sud au fost confruntați frecvent cu critici și presiuni publice,

ADVERTISEMENT

Compania a fost criticată și în Europa. În Italia, o filială Rheinmetall a fost legată de arme folosite de coaliția condusă de Arabia Saudită în Yemen, unde atacuri asupra civililor au fost catalogate ilegale de Centrul European pentru Drepturi Constituționale și Drepturile Omului (ECCHR). Astfel de cazuri alimentează acuzațiile că Rheinmetall, deși profită masiv de pe urma creșterii cererii de armament, ar contribui la încălcări are dreptului internațional umanitar.

ADVERTISEMENT

Fanii echipei de fotbal Borussia Dortmund, revoltați de asocierea cu firma de armament

Controversele Rheinmetall nu se opresc la zona militară. În mai 2024, compania a semnat un contract de sponsorizare pe trei ani cu echipa Borussia Dortmund, unul din cluburile cu cea mai mare bază de suporteri din Germania. , acordul, evaluat între 7 și 9 milioane de euro pe an, oferă vizibilitate firmei de armament pe stadion, pe terenul de antrenament, dar și în diverse evenimente de marketing, excepție făcând tricourile jucătorilor.

Deși conducerea clubului, prin CEO-ul Hans-Joachim Watzke, a justificat parteneriatul prin ideea că „apărarea și securitatea sunt piloni ai democrației”, reacția fanilor a fost vehementă. La adunarea generală din noiembrie 2024, 556 din 855 de membri prezenți au votat împotriva contractului, considerând asocierea ”imorală”. 247 au fost pentru, iar 52 s-au abținut.

ADVERTISEMENT

Criticii invocă faptul că Borussia Dortmund și-a asumat în 2022 un cod etic care respinge rasismul, violența și discriminarea, principii considerate incompatibile cu imaginea unui producător de armament. Annesty International Germania a denunțat public parteneriatul, iar blogul de suporteri scwhartzgelb.de a scris tranșant: „Spuneți adevărul! Rheinmetall vrea să își spele imaginea, iar BVB vrea banii”. De asemenea, un element sensibil este rolul Rheinmetall în livrările de muniție către Israel, în contextul războiului din Fâșia Gaza, fapt folosit ca argument moral de mulți suporteri ai clubului.

Ce cifră de afaceri și profit are Rheinmetall

Compania germană care va opera de la anul și în țara noastră a avut în 2024 o creștere a cifrei de afaceri cu 36%, ajungând la aproximativ 9,75 de miliarde de euro. Profitul operațional a crescut și el, cu 61%, atingând aproximativ 1,48 miliarde de euro. În prima jumătate a anului fiscal 2025, colosul german a raportat venituri de 4,74 miliarde euro,