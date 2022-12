Controversă: câte goluri a dat, de fapt, Pele în întreaga carieră. Legenda braziliană, omul recordurilor

fiind răpus de cancer, boală cu care a fost diagnosticat în septembrie 2021. Referitor la numărul de goluri înscrise de Pele în carieră există discrepanțe în ceea ce privește cifra exactă din cauza evidenței nestructurate din perioada anilor 1950-1970.

Câte goluri a marcat Pele pentru naționala Braziliei

Pele, singurul fotbalist din istorie care are în palmares trei trofee ale Cupei Mondiale, s-a stins din viață după ce în ultima perioadă a fost internat în stare gravă la spitalul Albert Einstein din Sao Paulo. Cunoscut sub titulatura „Regele Fotbalului”, Pele este unul dintre cei mai buni marcatori din istoria „sportului rege”, însă numărul exact de goluri este pus sub semnul întrebării din cauza evidenței deficitare din anii 1950-1970.

Totuși, cert este că legendarul fotbalist brazilian a marcat 77 goluri pentru naționala Braziliei, fiind , care a marcat golul 77 pentru Selecao în meciul cu Croația de la Cupa Mondială 2022. Regretatul fotbalist, însă, a avut nevoie de doar 92 de meciuri, în timp ce superstarul lui PSG are deja 124 de selecții.

Pele se află pe locul 11 pe lista celor mai buni marcatori din istorie în tricoul echipelor naționale, într-un top condus de Cristiano Ronaldo, Ali Daei (Iran) și Lionel Messi.

Pele, singurul fotbalist din istorie care a câștigat de trei ori Cupa Mondială

Pele a cucerit Campionatul Mondial cu de trei ori la edițiile din 1958, 1962 și 1970. Este singurul fotbalist din istorie care și-a trecut în palmares o astfel de performanță. În cea mai titrată competiție din fotbal, Pele a marcat 12 goluri în 14 meciuri jucate în patru ediții.

Este al doilea în naționala Braziliei din acest punct de vedere, după Ronaldo Nazario. De asemenea, Pele se află pe locul 6 în topul celor mai buni marcatori de la Cupa Mondială, în spatele unor fotbaliști precum Miroslav Klose, Ronaldo Nazario, Gerd Muller, Just Fontaine și Lionel Messi.

Triplul campion mondial este cel mai tânăr marcator din istoria Cupei Mondiale, după golul din meciul cu Țara Galilor, de la Campionatul Mondial din 1958, la vârsta de 17 ani și 239 de zile. În meciul cu Franța, din semifinalele Cupei Mondiale din același an, Pele devenea cel mai tânăr marcator al unui hattrick din istorie.

Recordul de goluri al lui Pele la echipa de club

Pele a marcat 680 de goluri pentru echipa de club. Legendarul fotbalist brazilian a debutat la doar 15 ani pentru Santos, unde și-a petrecut majoritatea carierei. Pele a înscris 643 dintre goluri pentru Santos, record de reușite la o singură echipă de club până la performanța lui Lionel Messi (672 de goluri în 778 de meciuri pentru Barcelona).

Restul de goluri au fost marcate de Pele în tricoul clubului american New York Cosmos, la care a ajuns în 1975, la vârsta de 35 de ani. A jucat 64 de meciuri oficiale pentru clubul american înainte de a se retrage în 1977. Astfel, în meciurile oficiale, Pele a reușit să înscrie 757 de goluri: 680 pentru echipa de club și 77 în tricoul echipei naționale.

Majoritatea statisticienilor susțin numărul de 757 de goluri ale lui Pele în carieră, în meciurile oficiale, însă Fundația de Statistică Rec.Sport.Soccer (RSSSF), companie care analizează date istorice aprofundate, îi atribuie lui Pele 778 de goluri din 846 de meciuri oficiale.

Organizația a luat în calcul și meciurile lui Pele pentru echipa militară și anumite probe din selecția națională. Totuși, clasificarea meciurilor drept partide oficiale este încă subiect de dezbatere. Chiar și așa, regretatul fotbalist brazilian se află în spatele lui Cristiano Ronaldo, care a depășit borna de 800 de goluri, în timp ce Lionel Messi se apropie, de asemenea, de 800 de reușite.

Guinness Book of World Records îl recunoaște pe Pele drept jucătorul cu cele mai multe goluri în carieră în fotbal cu 1.279 de reușite în 1363 de meciuri, inclusiv amicale neoficiale. De asemenea, Pele a reacționat pe rețelele de socializare după ce Cristiano Ronaldo l-a depășit la numărul de goluri înscrise în meciurile oficiale. „Am marcat 1283 de goluri în viața mea”, era reacția lui Pele.