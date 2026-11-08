Sport

„Conturi pline, fotbal ioc!”. Marcel Pușcaș dă de pământ cu „îmbuibații” de la FCSB după 0-1 cu Corvinul

Marcel Pușcaș
08.11.2026 | 08:37
Conturi pline fotbal ioc Marcel Puscas da de pamant cu imbuibatii de la FCSB dupa 01 cu Corvinul
opiniile fanatik
Jucătorii de la FCSB nu au scăpat de „furia” lui Marcel Pușcaș după ce s-au făcut de râs cu Corvinul. foto: colaj Fanatik
Marcel Pușcaș nu are milă de „îmbuibații” de la FCSB după ce s-au făcut de râs pe teren propriu în meciul din etapa 15 a SuperLigii contra nou-promovatei Corvinul.
ADVERTISEMENT

FCSB – Corvinul 0-1 a fost un meci despre ce știm și ce vedem. Știm că Baciu a avut două luni groaznice, echipa nestând în ghete din punctul de vedere al pregătirii fizice, nefiind nici omogenă. Mai știm că aducerea unui nou antrenor, cu personalitate și experiență cum este Reghecampf, i-au făcut pe mulți să nutrească speranțele unui mai bine și mai repede întru obținerea victoriilor, dar și al etalării unui joc pe măsura așteptărilor.

Marcel Pușcaș, fără milă cu FCSB după 0-1 cu Corvinul: „Pregătire este, omogenitate este, conturile sunt pline, fotbal ioc”

Gata, mânecile au fost suflecate de noul staff, pregătirea fizică a fost impecabilă timp de 3 săptămâni, omogenitatea a fost rezolvată, conturile jucătorilor umplute. Nimic din ce înseamnă problemele majore în fotbalul românesc nu se mai putea abate asupra taberei din Berceni.

ADVERTISEMENT

Așa gândeau mulți, așa ar fi fost normal să fie. Doar că la FCSB-ul de azi se pare că normalitatea înseamnă pierderea meciurilor oricând și contra oricui. E grav pentru un club cu tradiție și cu atâția suporteri.

Au jucat ÎMBUIBAȚII cu MODEȘTII

Ce-am văzut în meciul contra Corvinului este de domeniul inexplicabilului pentru unii. Pentru alții este o consecință a infatuării, supraevaluării și îmbuibării unor jucători mediocri și chiar slabi pentru jenantul nostru fotbal. În concluzie nici Baciu și nici Reghecampf nu pot fi învinuiți de proastele rezultate și de penibilul situației. FCSB-ul a pierdut partida contra Corvinului nu pe motive tehnice, ci pe cele de atitudine.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Cine e românul care a prezis înfrângerea devastatoare a lui Trump în...
Digi24.ro
EXCLUSIV Cine e românul care a prezis înfrângerea devastatoare a lui Trump în alegeri. Doctorat la Harvard și laude în presa din SUA

Etalarea de către „îmbuibați” a unui joc de salon, ca o partidă amicală dinainte câștigată, în care predominau călcâiele, jocul pe vârfuri, pasele date și primite doar la picior, mestecatul gumei în timpul meciului, aerul de superioritate venit de nicăieri, poate doar din conturi, i-a fost opusă o atitudine „muncitorească”, bazată pe sacrificiu și spirit colectiv. Fecesebiștii au avut o distanță de 50-60 de metri între linia de fund și atac, Muhar și Korenica au avut doar 2 viteze, încet și foarte încet, lui Drăguș i-ar fi trebuit o minge personală, lui Dawa o inteligență artificială, Miculescu parcă juca la adversar, iar Labonne mai bine c-a ieșit că cine știe ce năzdrăvănii mai făcea Pârvulescu pe partea lui.

ADVERTISEMENT
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
Digisport.ro
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu

Are și Reghecampf de explicat

Bineînțeles că nu poate fi ocolit nici Reghe din analiză. N-am înțeles de ce l-a schimbat pe Boutoutaou, care a fost peste Korenica și Miculescu, n-am înțeles ce-a jucat Drăguș? Ce căuta “talentul patriei” să facă combinații cu Dawa în jumătatea proprie de teren? De ce Dawa s-a retras cu curu spre propria poartă atunci când Fabry a șutat pentru 0-1 în loc să-i iasă în întâmpinare?

ADVERTISEMENT

De ce niciun jucător nu se lansează în adâncime și toți cer mingea la picior? De ce blocul funcțional are o lungime de + 50 de metri? De ce mestecă gumă jucătorii? E obișnuință din liga a 3-a a țărilor de proveniență sau are o oarecare legătură și cu sumele din conturile recente?

Cum înțelege Drăguș fotbalul? E sport individual sau colectiv pentru el?

A dribla și a trage la poartă că trebuie că nu trebuie, a nu juca colectiv pentru echipă și a avea doar acțiuni din care să iasă ca individ în evidență este o atitudine demnă de un salariu de 1 milion de euro? Poate fi și acesta motivul pentru care nu s-a integrat la câteva echipe din carieră. Poate găsește Reghecampf răspunsul al aceste câteva întrebări. Dacă le realizează înseamnă că pot fi șanse de reviriment, dacă nu, prea multe succese nu pot fi repurtate.

ADVERTISEMENT

Corvinul a jucat ce știe, nu ce nu știe

De partea cealaltă, Corvinul a jucat pragmatic, cu un bloc scurt, cu așteptarea în zonă, cu adversarii pe piept și nu în spatele lor. Au făcut ceea ce știu și nu ceea ce nu știu ca „îmbuibații” lor adversari. Au alergat, s-au ținut scai de adversar, au ieșit periculos pe contraatac, au fost toți pentru unul și unul pentru toți.

Bravo lor pentru victorie, dar și pentru atitudine!

Florin Bratu își pregătește revenirea în SuperLigă! Clubul care l-ar vrea pe banca...
Fanatik
Florin Bratu își pregătește revenirea în SuperLigă! Clubul care l-ar vrea pe banca tehnică
Spaniolii, uimiți de Dacia Duster! „Nu trebuie să cheltuiești o avere”
Fanatik
Spaniolii, uimiți de Dacia Duster! „Nu trebuie să cheltuiești o avere”
Marius Șumudică show! Cinci momente cu care antrenorul român a rămas în amintirea...
Fanatik
Marius Șumudică show! Cinci momente cu care antrenorul român a rămas în amintirea turcilor
Tags:
Marcel Pușcaș
Marcel Pușcaș
Marcel Pușcaș este analist FANATIK, fost internațional, antrenor și conducător de club. Scrie despre fotbalul românesc, echipa națională, SuperLiga și marile subiecte din sport.
Parteneri
Fenomenal! Nu Lucescu, nu Ienei. Cine a fost cel mai mare antrenor român...
iamsport.ro
Fenomenal! Nu Lucescu, nu Ienei. Cine a fost cel mai mare antrenor român din istorie. A revoluționat efectiv naționala Franței
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!