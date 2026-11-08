„Conturi pline, fotbal ioc!”. Marcel Pușcaș dă de pământ cu „îmbuibații” de la FCSB după 0-1 cu Corvinul

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Știm că Baciu a avut două luni groaznice, echipa nestând în ghete din punctul de vedere al pregătirii fizice, nefiind nici omogenă. Mai știm că aducerea unui nou antrenor, cu personalitate și experiență cum este Reghecampf, i-au făcut pe mulți să nutrească speranțele unui mai bine și mai repede întru obținerea victoriilor, dar și al etalării unui joc pe măsura așteptărilor.

Marcel Pușcaș, fără milă cu FCSB după 0-1 cu Corvinul: „Pregătire este, omogenitate este, conturile sunt pline, fotbal ioc”

Gata, mânecile au fost suflecate de noul staff, pregătirea fizică a fost impecabilă timp de 3 săptămâni, omogenitatea a fost rezolvată, conturile jucătorilor umplute. Nimic din ce înseamnă problemele majore în fotbalul românesc nu se mai putea abate asupra taberei din Berceni.

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Așa gândeau mulți, așa ar fi fost normal să fie. Doar că E grav pentru un club cu tradiție și cu atâția suporteri.

Au jucat ÎMBUIBAȚII cu MODEȘTII

Ce-am văzut în meciul contra Corvinului este de domeniul inexplicabilului pentru unii. Pentru alții este o consecință a infatuării, supraevaluării și îmbuibării unor jucători mediocri și chiar slabi pentru jenantul nostru fotbal. În concluzie nici Baciu și nici Reghecampf nu pot fi învinuiți de proastele rezultate și de penibilul situației. FCSB-ul a pierdut partida contra Corvinului nu pe motive tehnice, ci pe cele de atitudine.

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Etalarea de către „îmbuibați” a unui joc de salon, ca o partidă amicală dinainte câștigată, în care predominau călcâiele, jocul pe vârfuri, pasele date și primite doar la picior, mestecatul gumei în timpul meciului, aerul de superioritate venit de nicăieri, poate doar din conturi, i-a fost opusă o atitudine „muncitorească”, bazată pe sacrificiu și spirit colectiv. Fecesebiștii au avut o distanță de 50-60 de metri între linia de fund și atac, Muhar și Korenica au avut doar 2 viteze, încet și foarte încet, lui Drăguș i-ar fi trebuit o minge personală, lui Dawa o inteligență artificială, Miculescu parcă juca la adversar, iar Labonne mai bine c-a ieșit că cine știe ce năzdrăvănii mai făcea Pârvulescu pe partea lui.

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Are și Reghecampf de explicat

N-am înțeles de ce l-a schimbat pe Boutoutaou, care a fost peste Korenica și Miculescu, n-am înțeles ce-a jucat Drăguș? Ce căuta “talentul patriei” să facă combinații cu Dawa în jumătatea proprie de teren? De ce Dawa s-a retras cu curu spre propria poartă atunci când Fabry a șutat pentru 0-1 în loc să-i iasă în întâmpinare?

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De ce niciun jucător nu se lansează în adâncime și toți cer mingea la picior? De ce blocul funcțional are o lungime de + 50 de metri? De ce mestecă gumă jucătorii? E obișnuință din liga a 3-a a țărilor de proveniență sau are o oarecare legătură și cu sumele din conturile recente?

Cum înțelege Drăguș fotbalul? E sport individual sau colectiv pentru el?

A dribla și a trage la poartă că trebuie că nu trebuie, a nu juca colectiv pentru echipă și a avea doar acțiuni din care să iasă ca individ în evidență este o atitudine demnă de un salariu de 1 milion de euro? Poate fi și acesta motivul pentru care nu s-a integrat la câteva echipe din carieră. Poate găsește Reghecampf răspunsul al aceste câteva întrebări. Dacă le realizează înseamnă că pot fi șanse de reviriment, dacă nu, prea multe succese nu pot fi repurtate.

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Corvinul a jucat ce știe, nu ce nu știe

De partea cealaltă, Corvinul a jucat pragmatic, cu un bloc scurt, cu așteptarea în zonă, cu adversarii pe piept și nu în spatele lor. Au făcut ceea ce știu și nu ceea ce nu știu ca „îmbuibații” lor adversari. Au alergat, s-au ținut scai de adversar, au ieșit periculos pe contraatac, au fost toți pentru unul și unul pentru toți.

Bravo lor pentru victorie, dar și pentru atitudine!