Convocarea lui Mario Camora la națională, comentată de oficialii Craiovei: „Suntem în criză!” Exclusiv

Echipele naționale își reintră în rol începând cu această săptămână. Selecționata lui Mirel Rădoi se pregătește pentru duelul din semifinala barajului de calificare la Calificare la Campionatul European, cu Islanda, pe 8 octombrie, dar și de partidele cu Norvegia, 11 octombrie, și Austria, 14 octombrie, din cadrul Ligii Națiunilor.

În lotul convocat de Rădoi se numără și Mario Camora, fundașul de bandă și căpitanul campioanei CFR Cluj. Portughezul și-a luat cetățenia română și va putea juca pentru naționala noastră. Ultrașii care susțin naționala contestă chemarea acestuia, fiind de părere că se pierde din identitatea echipei naționale.

Jucătorul CFR-ului va putea evolua pe postul de fundaș stânga, acolo unde a fost folosit Nicușor Bancu. Convocarea lui Mario Camora la națională a fost comentată de oficialii Universității Craiova pentru FANATIK. Ca un gest de fair-play și sportivitate, oltenii nu-i pun la îndoială calitatea lui Camora.

Mirel Rădoi a decis convocarea lui Mario Camora, cel care și-a luat cetățenia română la 33 de ani și poate debuta în jocul de la Reykjavik, decisiv pentru șansele României de a merge la Europeanul de anul viitor. Chiar dacă va fi în concurență cu Nicușor Bancu, jucătorul Universității Craiova, managerul general al oltenilor, Marcel Popescu, a vorbit în termen laudativi despre rivalul din campionat, însă spune că fotbalul românesc se află într-un moment dificil:

„Camora este un fundaș bun din fotbalul românesc, în formă, care și-a luat cetățenia română la 33 de ani. Meciul cu Islanda este capital. A fost opțiunea lui Mirel Rădoi, nu pot să îi forțez mâna să zic că Nicușor Bancu trebuie să joace. Faptul că l-a selecționat pe Camora confirmă faptul că fotbalul românesc este într-o mare criză. Realitatea este tristă. Am ajuns rău, apelăm la un jucător în vârstă, care nu vine din stratosferă,” a spus Marcel Popescu pentru FANATIK.

Echipa națională nu se află la prima naturalizare în istoria modernă. Maximilian Nicu, jucător cu părinți români, dar născut în Germania, a fost convocat în anul 2009, după ce și-a luat cetățenia română, însă nu s-a bucurat de prea mare succes printre „tricolori” și a bifat doar trei prezențe.

Managerul general al Științei a dat exemplul Portugaliei: „Aveau jucători naturalizați de tineri”

În dialogul purtat cu FANATIK, managerul general al clubului din Bănie a oferit un exemplu concret al unei echipei naționale care a apelat la naturalizări, însă nu pentru un jucător de aproape 34 de ani: „Portugalia, de exemplu, a apelat la jucători ca Pepe sau Deco, dar la 20 și ceva de ani jucau deja pentru România. Vream să mascăm criza prin convocarea unui jucător de 34 de ani. Nu e problema de ce vine Camora, problema e că nu avem soluții în fotbalul românesc. Nu îl contest pe jucătorul celor de la CFR Cluj. Eu vreau să văd România la Campionatul European. A vrea să te califici e una, dar să te califici e alta, dar îmi doresc, așa cum își doresc toți românii.”

34 de ani va împlini Mario Camora pe 10 noiembrie 2020

9 ani au trecut de când jucătorul a pășit pe teritoriul României pentru a semna cu CFR Cluj

Mario Camora a dezvăluit pentru FANATIK cum a luat decizia de a ajunge la formația pentru care a devenit o legendă: „Nu a fost ușor să mă decid să vin în România când a apărut oferta de la CFR Cluj. Am avut două zile să mă gândesc ce fac. Am venit aici, am vizitat orașul, am văzut ce oameni sunt, apoi am semnat contractul și am plecat în Portugalia pentru că mai aveam încă două săptămâni de vacanță. Se întâmpla în iunie 2011. Noi am terminat atunci campionatul mai repede în Portugalia, așa că am putut să vin la Cluj, să văd despre ce ofertă e vorba și să iau decizia de a semna cu CFR.”