Convocările preliminare pentru barajul Turcia – România! Atacantul anunțat în exclusivitate de Fanatik, pe lista lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu pregăteşte meciul de baraj împotriva Turciei, care va avea loc pe 26 martie. Aşa cum FANATIK a anunţat, pe lista convocărilor preliminare se află Ioan Vermeşan, de la Verona.
Marian Popovici
06.03.2026 | 14:26
Convocările preliminare pentru barajul Turcia - România! Atacantul anunțat în exclusivitate de Fanatik, pe lista lui Mircea Lucescu. Sursa: colaj Fanatik
Este o lună de foc pentru echipa naţională a României. „Tricolorii” vor juca pe 26 martie împotriva Turciei, în barajul pentru Campionatul Mondial, iar în cazul unei victorii va juca „finala” cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo.

Ioan Vermeşan, pe lista lui Mircea Lucescu!

Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru meciurile din luna martie. Pe lista stranierilor se regăseşte Louis Munteanu, care şi-a făcut debutul în MLS, dar şi surpriza Ioan Vermeşan, anunţată în exclusivitate de FANATIK.

Lista convocărilor preliminare pentru barajul cu Turcia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI: Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Barajul Turcia – România se joacă pe Beşiktaş Park din Istanbul!

Lotul final urmează să fie anunţat în săptămânile următoare, cu jucătorii care evoluează şi în SuperLiga. Ioan Vermeşan poate fi chemat de selecţionerul Mircea Lucescu direct de la naţionala U21 a României.

Barajul Turcia – România va avea loc pe data de 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul. Dacă „tricolorii” vor avea câştig de cauză vor juca pentru un loc la Campionatul Mondial împotriva învingătoarei din duelul Slovacia – Kosovo, pe 31 martie, de la ora 21:45.

