Convocările preliminare pentru barajul Turcia – România! Atacantul anunțat în exclusivitate de Fanatik, pe lista lui Mircea Lucescu

Este o lună de foc pentru echipa naţională a României. „Tricolorii” vor juca pe 26 martie împotriva Turciei, în barajul pentru Campionatul Mondial, iar în cazul unei victorii va juca „finala” cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo.
Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru meciurile din luna martie. Pe lista stranierilor se regăseşte Louis Munteanu, care şi-a făcut debutul în MLS, dar şi surpriza Ioan Vermeşan, anunţată în exclusivitate de FANATIK.
PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);
ATACANȚI: Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).
Lotul final urmează să fie anunţat în săptămânile următoare, cu jucătorii care evoluează şi în SuperLiga. Ioan Vermeşan poate fi chemat de selecţionerul Mircea Lucescu direct de la naţionala U21 a României.
Barajul Turcia – România va avea loc pe data de 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul. Dacă „tricolorii” vor avea câştig de cauză vor juca pentru un loc la Campionatul Mondial împotriva învingătoarei din duelul Slovacia – Kosovo, pe 31 martie, de la ora 21:45.