Convocat de Mircea Lucescu la echipa națională, Vlad Dragomir a marcat în victoria lui Pafos din campionat. Show în deplasarea cu AEK Larnaca

, Vlad Dragomir a ieșit la rampă din nou pentru Pafos în campionat. Mijlocașul român a contribuit la victoria din deplasare cu AEK Larnaca.

Vlad Dragomir, un nou gol pentru Pafos

Duminică, 5 octombrie, Pafos a jucat în deplasare cu AEK Larnaca în cadrul etapei a 6 din campionatul Ciprului. Oaspeții au plecat cu toate cele 3 puncte, după un meci plin de goluri. Gazdele au lovit primii prin Rubio, în minutul 2.

Replica lui Pafos a venit prin Quina, care a marcat și în minutul 15, dar și în minutul 42. Repriza a doua avea să le aducă oaspeților un nou gol, marcat de această dată de Anderson Silva (80).

Ivanovic a retrezit speranțele lui AEK Larnaca, după ce a marcat în minutul 86. Doar 2 minute a durat optimismul în tabăra echipei gazdă, deoarece Vlad Dragomir a dat lovitura decisivă în minutul 88 și a stabilit scorul final 2-4.

Vlad Dragomir, la un pas de gol chiar la debutul în Champions League

Vlad Dragomir a fost titular în partida Olympiacos – Pafos 0-0, din prima etapă din Champions League. Pentru fotbalistul român,

Totul s-a petrecut în secunda 50 a partidei. Atunci, Vlad Dragomir a fost aproape să înscrie. Alexandros Paschalakis, portarul lui Olympiacos, a ieșit din careu pentru a degaja o minge, însă balonul l-a lovit pe mijlocașul român și a trecut pe lângă bara porții.