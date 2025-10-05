Sport

Convocat la națională fără meci jucat la echipa de club de patru luni. Curiosul caz al unui internațional român titular pentru tricolori, inexistent la club

Unul dintre fotbaliștii de viitoar ai României joacă doar la echipa națională, fiind într-o postură ingrată la formația de club, pentru care nici n-a apucat să debuteze
Catalin Oprea
05.10.2025 | 09:49
Tony Strata n-a mai jucat la echipa de club din luna mai FOTO sportpictures

Tony Strata a fost convocat la naționala U21 a României, antrenată de Cosmin Curelea. Un pas cumva normal, ținând cont că fotbalistul care a împlinit 21 de ani pe 7 septembrie, a fost om de bază la U20, sub conducerea aceluiași selecționer.

Tony Strata n-a mai jucat la club din mai 2025

Apoi a prins meciuri și la U21, cu Daniel Pancu. Inclusiv la turneul final al Campionatului European, unde România a avut parte de o grupă de foc, cu Italia, Spania și Slovacia, țara gazdă, înregistrând trei înfrângeri din trei meciuri.

Prezența lui Tony Strata în lotul pentru meciurile cu Serbia (amical – 10 octombrie) și Cipru (oficial – 14 octombrie) vine însă într-un context special. Și bizar. Fotbalistul n-a jucat niciun meci oficial pentru echipa de club din luna mai.

Strata a plecat de la Ajaccio la Guimaraes

În vară, el a plecat de la Ajaccio, din Franța, și a semnat cu Guimaraes, din Portugalia. Unde n-a prins până acum niciun minut. Până aseară, el nu prindea nici lotul portughezilor, reușind într-un final să stea pa banca celor de la Guimaraes.

Tony Strata a fost rezervă neutilizată în meciul Guimaraes – Santa Clara 2-1. Anterior, în luna septembrie, el a mai jucat un meci pentru echipa a doua a clubului, care activează în liga a treia.

Tatăl lui Tony Strata e din Corsica, mama din Sălaj

Practic, din luna mai, Strata a jucat doar la națională. Un meci de pregătire, cu Georgia, apoi trei partide la Campionatul European și alte două meciuri în preliminariile CE 2027, 2-0 cu San Marino și 0-0 cu Cipru.

Formația lui de club este pe locul 7 în campionatul Portugaliei, după 8 etape. Tony Strata este născut în Franța, la Marsilia. Tatăl său este din Corsica, iar mama din România, din județul Sălaj. El a început să joace pentru tricolori din 2023.

Fotbalistul român îl admiră pe Hakimi

În momentul transferului la Guimaraes, Strata i-a cucerit pe fanii portughezilor cu o declarație de apreciere.”Sunt foarte fericit că pot reprezenta Vitoria Guimaraes. Cunosc clubul mai ales prin intermediul fanilor săi. Sunt cei mai buni din Portugalia!

Am urmărit câteva meciuri ale lui Vitoria. Este o echipă bună. Au avut niște eșecuri la începutul sezonului, dar sunt sigur că își vor reveni repede și vor reveni la forma lor bună.

Obiectivele mele sunt foarte clare: vreau să joc și să iau parte la cât mai multe victorii. În plus, jucând regulat pentru Vitoria SC, cred că pot ajunge la echipa națională de seniori a României.

Îl admir pe Messi. Jucând pe poziția mea, îl admir pe Achraf Hakimi. Este cel mai bun fundaș dreapta din lume. Lucrez mereu să mă perfecționez. Sunt un jucător calm, dar dau totul pe teren pentru a ajuta echipa”, a spus Tony Strata, pentru vitoriasc.pt.

Lotul convocat de selecționerul Costin Curelea pentru meciurile cu Serbai și Cipru

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia);

Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj);

Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

Programul tricolorilor în calificările pentru EURO 2027

  • 5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0
  • 9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2
  • 14 octombrie 2025, ora 19:00: România – Cipru
  • 14 noiembrie 2025: Finlanda – România
  • 18 noiembrie 2025: România – Spania
  • 27 martie 2026: Kosovo – România
  • 31 martie 2026: România – San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru – România
  • 30 septembrie 2026: România – Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania – România
