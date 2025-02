Cooperativa din România care a mizat totul pe sucuri naturale. Își face și primul magazin în București

Cooperativa din România care s-a bazat pe producerea de sucuri naturale va deschide primul magazin în București. Proiectul este unul din care fac parte șase fermieri horticultori. Produsele au succes și se vând inclusiv în anumite supermarketuri.

În 2017, Gloria Pascu, vicepreședintele Cooperativei, alături de președintele Bogdan Mihalcea, împreună cu alți patru fermieri, au pus bazele Cooperativei Rodagria. Aceasta se află în județul Călărași, mai exact în comuna Dor Mărunt, satul Ogoru, în apropiere de Lehliu Gară.

În prezent, șase fermieri horticultori sunt implicați în acest proiect. Aceștia produc , pe care le și procesează. Munca fermierilor a dat rezultate, iar produsele sunt foarte apreciate.

Cooperativa cultivă ecologic pe o suprafață de 56,2 ha. Aceasta este împărțită în 5 ha livadă de cireș, iar solariile cultivate cu căpșuni și zmeură ocupă 6 ha. Diferite soiuri de pomi fructiferi ocupă 1 ha de livadă, iar legumele sunt cultivate în solarii pe 0,2 ha. Mai există 44 ha de culturi vegetale și 20 de stupi de albine.

Rodagria are propria fabrică de procesare a fructelor, care produce sucuri naturale. În plus, mai există și un food truck utilizat pentru deplasările la diverse evenimente și târguri de profil.

“Rodagria a fost înființată în 2017 și am realizat că în cooperativă am putea să creștem productivitatea și să micșorăm cheltuielile. În afară de cei șase membri ai cooperativei, noi mai lucrăm cu încă 10 fermieri pe care îi așteptăm alături de noi pe viitor.

Noi nu avem suprafață foarte mare, suntem horticultori și atunci producând fructe, avem împărțită suprafața, în total avem peste 56 de ha.

Avem și albine pentru că am realizat că trebuie să facem polenizarea din ce în ce mai bine în fiecare an și albinele ne ajută începând din primăvară cu cireșii apoi pe tot parcursul anului la zmeură și căpșuni”, a menționat Gloria Pascu, vicepreședintele Rodagria, potrivit .

De unde pot fi achiziționate produsele

Gloria Pascu a mai spus, de asemenea, că produsele se vând la unele supermarketuri. Acestea pot fi achiziționate și de la diverse evenimente sau târguri. Rodagria pot fi găsite în anumite magazine.

Piureurile de fructe, înghețata de fructe bio sau fructele deshidratate se numără printre produsele Cooperativei. Și acestea pot fi găsite în magazine. Totodată, magazinul din fața livezii este deschis zilnic.

“Lucrăm cu hipermarketuri și supermarketuri, dar preponderent cu Mega Image, Carrefour și Metro. Pentru vânzare, avem un magazin în fața livezii care este deschis în fiecare zi și un food truck cu care mergem la evenimente.

În ultimul an am mers undeva la 50-60 de evenimente, târguri. Noi, agricultorii și procesatorii din Bărăgan, dacă ne-am uni forțele, am putea crea evenimente, așa cum fac fermierii din Ardeal și nordul țării.

Vin cu ce produc și merg în diferite zone bine marcate, parcări, hipermarket, supermarket și într-un anumit interval orar anunță că sunt acolo.

Practic cumpărătorii dau comenzile, producătorii vin cu pachetele făcute și doar le ridică, oamenii nu pierd timp, producătorii nu pierd timp. (…)

În ceea ce privește procesarea, avem o linie de procesare pentru sucuri naturale din fruct stors fără adaos de altceva, fructe deshidratate, o linie de piure fructe și o linie de înghețată artizanală din fructe”, a mai adăugat vicepreședintele Cooperativei.

Cooperativa urmează să deschidă primul magazin în București. Cât costă investiția

Planul pentru acest an este deschiderea propriului magazin în București. Acest lucru ar ajuta la creșterea popularității brandului.

Investiția pentru a deschide un magazin în București ar fi de aproximativ 60.000 de euro. De altfel, un alt proiect ar fi achiziționarea unui al doilea food truck pentru participarea la evenimente.

“Rodagria vrea să deschidă acest magazin în 2025, pentru că după ce participăm la evenimente clienții ne întreabă mereu unde ne mai pot găsi.

Așa a apărut ideea că este nevoie de acest magazin, este o investiție mare, de aproximativ 60.000 de euro, dar trebuie făcută.

Totodată, vrem să mai cumpărăm un food truck pentru că uneori evenimentele se suprapun și este nevoie de două food truck-uri.

Vrem să mai atragem alți fermieri lângă noi, să semneze acordul de cooperare pentru că astfel avem o stabilitate mai mare. (…)

Noi mai vindem și prin intermediul altor magazine din București, lanțul Real Foods și prin intermediul a băcăniei, Gluten Glory și a patiseriei, Pain Plaisir, și încercăm să intrăm în locurile unde lumea mănâncă mai bine, să facem un cross-selling”, a mai explicat Gloria Pascu.

De multe ori, la cules, doritorii sunt invitați și ei în livadă. Acolo își pot alege singuri fructele și le pot consuma. Mai mult, pot achita, la prețuri accesibile, și fructe pe care le iau acasă.

Rodagria a participat, în perioada mai 2023 – noiembrie 2024, la mai bine de 60 de evenimente. Cooperativa are și proiecte de colaborare cu Universitatea de Științe Agronomice București.