Coordonatorul intervenţiilor brutale din 10 august 2018, decorat de Klaus Iohannis! Cine este chestorul Ștefan Săvulescu

Chestorul Ștefan Săvulescu, coordonatorul intervenţiilor brutale din 10 august 2018 a fost decorat de Klaus Iohannis! Acesta se alătură listei controversate de decorări, făcută de preşedintele României, lângă Gabriela Mădălina Sîia Cenușă, asistenta ministrului Marcel Vela.

Cum a ajuns să fie premiată Gabriela Mădălina este o enigmă în condițiile în care lucrează la cabinetul lui Vela de doar 6 luni. Dar acesta nu pare să fie singurul mister al momentul festiv de anul acesta.

Gabriela a luat Ordinul și Medalia Națională pentru Merit pentru rezultatele remarcabile obținute în activitatea profesională. Însă, ea nu a fost singura persoană care a primit pe 1 decembrie o distincție atât de importantă. Iohannis a semnat în total 99 de decrete prin care a decorat medici, ofițeri din Armată, din SRI, STS, SPP și polițiști. FANATIK îți spune cine a mai fost decorat de Ziua Națională a României, cum arată medalia primită de asistenta lui Vela, dar și cum se obține această distincție.

Asistenta lui Vela, decorată de Iohannis. La fel și chestorul Ștefan Săvulescu, implicat în incidentele din 10 august

”Poate nu o merit sau poate o merit…poate așa a considerat domnia sa. Această medalie a fost una dintre cele 79 de distincții acordate astăzi la Palatul Cotroceni pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne,” se arată în mesajul postat pe Facebook de asistenta lui Marcel Vela.

Gabriela Mădălina, făcută vedetă peste noapte de toată presa, a mai fost consilier onorific la Cultură, angajată la o firmă de automobile și a fost și în practică ca reporter de noapte la Pro TV. Gabriela Cenușă s-a regăsit pe 1 decembrie pe o listă lungă de oameni decorați. Pentru efortul depus în lupta cu pandemia de coronavirus, președintele l-a decorat cu Ordinul și Medalia Merit Sanitar în grad de Cavaler pe Raed Arafat, dar și pe fostul manager de la Fundeni, Carmen Orban.

Pe liste se regăsește și chestorul de poliție, Ștefan Săvulescu (implicat în coordonarea acțiunii de la 10 august). Acesta a primit Ordinul și Medalia Bărbăție și Credință. El era directorul general al Direcției Generale de management Operațional din cadrul Ministerului de Interne pe 10 august 2018 și a fost implicat direct în coordonarea intervenției din Piața Victoriei.

Ștefan Săvulescu a apărut alături de Carmen Dan în cadrul audierii din Parlament cu privire la incidentele de atunci. În acea seară tragică de august, Instituția pe care el o conduce asigura transmiterea fluxului informațional și a luat decizia închiderii stației de metrou Piața Victoriei, conform libertatea.

Video minutul 7:20



Ștefan Săvulescu a fost ridicat la gradul de chestor în 2019

Implicat în coordonarea anumitor evenimente din acel episod negru pentru România, comisarul șef avea să fie ridicat un an mai târziu la gradul de chestor. Prin decretul 978 din 28 noiembrie 2019, președintele Klaus Iohannis i-a acordat acest rang la propunerea ministrului Afacerilor Interne.

Ei bine, pe 1 decembrie 2020, Săvulescu este decorat de Ziua Națională a României.

Au fost semnate 99 de decrete prin care au fost acordate diverse decorații pentru medici, ofițeri din Armată, din SRI, STS, SPP și polițiști. Conform presidency.ro, Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, s-a acordat următoarelor persoane:

domnului chestor de poliție Săvulescu Ion Ionel-Ștefan, domnului comisar-șef de poliție Badea Dumitru Marian, domnului comisar-șef de poliție Boldiș Mihai Mihail-Cosmin, domnului comisar-șef de poliție Coman Ioan Florin, domnului comisar-șef de poliție Goian Gheorghe Cristian-Sorin, domnului comisar-șef de poliție Marin Vasile Lucian-Vasile, domnului comisar-șef de poliție Mihalache Grigore Constantin, domnului comisar de poliție Drăgan Ion Georgian, doamnei Dinu-Căruntu Constantin Nicoleta-Evdochia, personal contractual, domnului Nichita Ion Virgil, personal contractual, domnului Radu Nicolae Felix-Iulian, personal contractual, și domnului Sorescu Neculai Gheorghe, personal contractual.

Asistenta lui Vela, decorată de Ziua României. Pe listă se află și Raed Arafat, Carmen Orban și Liviu Bute

"Ce păcat că orice realizare a unei femei duce cu gândul la faptul că a fost o femeie ușoară," a scris Gabriela Cenușă pe Facebook.

Prin Decretul nr. 939 din 25 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1149 din 27 noiembrie 2020, se anunță, conform legislatie.just.ro, că Președintele României decretează:

Articolul 1- Se conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad de Ofițer, cu însemn pentru civili, doamnei chestor de poliție Dimofte Constantin Dorina.

Articolul 2 – Se conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili:

1. domnului chestor principal de poliție Bute Constantin Liviu;

2. domnului chestor de poliție Mirițescu Dumitru Eduard;

3. domnului comisar-șef de poliție Berechet Marian Bogdan-Alexandru;

4. domnului Stan Dan, personal contractual.

Articolul 3 – Se conferă Medalia Națională Pentru Merit clasa a II-a, cu însemn pentru civili, domnului agent-șef principal de poliție Mirea Ion Gabriel.

Articolul 4 – Se conferă Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru militari, domnului maistru militar principal Mato Alexandru Tiberiu-Alexandru.

Articolul 5 – Se conferă Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. domnului agent-șef adjunct de poliție Gheonu Mihai Dan-Liviu;

2. domnului Dinu-Căruntu Gheorghe Claudiu-Nicușor, personal contractual;

3. doamnei Cenusa-Siia Mădălina-Gabriela , personal contractual.

„De Ziua Națională, urmăm tradiția de a onora meritele celor care își pun viața în slujba protejării cetățenilor români, a identității naționale, a valorilor și a instituțiilor fundamentale ale statului român. Curaj, responsabilitate, altruism sunt valori definitorii ale celor către care ne îndreptăm recunoștința astăzi, ca reper deosebit de speranță și solidaritate,” a declarat Klaus Iohannis.

Președintele a conferit Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler Institutului Național de Sănătate Publică următoarelor persoane: dr. Anghel Maria Nina (Moinești), dr. Băloi Adelina (Timișoara), dr. Bărbat Marius-Teodor (Cluj-Napoca), dr. Botea Dragoș Florin (Oradea), as. med. pr. Casoni Maria-Elena (Târgu-Mureș), dr. Dacz Monika Erika (Oradea), dr. Florea Marc (Oradea), dr. Georgescu Corina Maria (Timișoara), dr. Gherman Ada Sonia (Cluj-Napoca), dr. Grigoraș Ioana (Iași), dr. Henţia Ciprian Adrian (Timișoara), dr. Lupse Mihaela Sorina (Cluj-Napoca), dr. Pascal Ema-Raluca (Reșița), as. med. pr. Pop Alexandra-Angela (Oradea), dr. Sandu Monica Andreea (București) și dr. Suciu Alin Aurel Raul (Oradea).

Ce reprezintă distincția oferită asistentei lui Vela? 846 de civili primiseră această medalie până anul acesta

Medalia Națională Pentru Merit se oferă pe viață. Este cea de a treia medalie națională în ierarhia decorațiilor, pe timp de pace, și a patra în ierarhia decorațiilor militare de război, care se poate acorda cetățenilor români și străini fără studii superioare, pentru a recompensa serviciile importante civile și militare aduse statului român pe timp de pace sau pe timp de război.

Distincția are trei clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

Nimeni nu poate fi distins cu Medalia Națională Pentru Merit decât începând cu clasa a III-a. Potrivit site-ul canord.presidency.ro, până în 2019 primiseră această distincție 204 militari și 846 de civili.

Ce spune legea despre medalia de onoare și ordinele primite?

Art. 21. − Cetăţenilor români li se conferă un ordin sau o medalie pentru un domeniu de activitate, începând cu cel mai mic grad sau clasă.

Art. 22. − Conferirea medaliilor civile pe domenii de activitate constituie un factor în favoarea promovării în ordinul respectiv, dar nu este obligatoriu ca acordarea ordinului să fie precedată de decernarea medaliilor.

Art. 23. − Efectuarea stagiului prevăzut pentru fiecare grad sau clasă a ordinelor şi, medaliilor civile, pe domenii de activitate, nu dă automat dreptul la conferirea de grade sau de clase superioare, ci constituie doar limita de timp după care pot fi făcute noi propuneri de decorare, în cazul existenţei unor noi merite ale aceleiaşi persoane.

Prin Legea nr. 29/2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 146 din 7 aprilie 2000, sistemul naţional de decoraţii cuprinde:

A. decoraţii naţionale: − ordine, cruci şi medalii;

B. decoraţii pe domenii de activitate:

a) ordine şi medalii civile;

b) ordine şi medalii militare: de pace; de război;

C. semne onorifice.

Conform Legii, decorarea are loc, în general, o dată pe an, cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Ce spune Gabriela Cenușă despre medalia pentru merit?

”Când am ajuns să privim cu atâta ură unii către alții? Când ne-am pierdut speranța de mai bine? Când ne-am pierdut speranța că putem reuși orice, indiferent de categoria socială din care facem parte? Oare atunci când scena politică ne-a arătat că în lumină nu pot reuși decât cei cu calități îndoielnice?” – Gabriela Cenușă.

După ce a fost ridiculizată pentru distincția primită, Gabriela Cenușă și-a exprimat indignarea pe pagina de facebook. Nu a uitat să-l laude pe Marcel Vela pe care îl consideră un mentor.

Decorată de 1 decembrie, angajata de la Ministerul Afacerilor Interne a menționat că a aflat de medalie abia vineri, 27 noiembrie, și că alți ”31 de colegi de la MAI au fost avansați în grad, la propunerea ministrului afacerilor interne.”

”România te învață că niciodată nu ești suficient de deștept, de frumos, de priceput, de decent, de NIMIC, pentru că…întotdeauna apare entitatea luminată și îți explică cum tu ești mic și prost. Asta o luăm cu noi din școală, iar apoi ne urmărește toată viața.(…) Ministrul Ion Marcel Vela este mai mult decât un mentor, este omul care crede cel mai mult în viitor și care mi-a oferit șansa de a-i fi alături,” a scris Gabriela Cenușă pe Facebook.

Despre medalie a menționat că este doar o simplă decorație de merit pentru civili, pentru munca depusă pe timp de pandemie. Aceasta a explicat și episodul care a fost scos foarte mult în prim-plan din momentul în care s-a aflat că a fost decorată.

”Am înțeles că s-a ridicat sprânceana când am spus că am vândut cu pasiune detergent la vârsta de 19 ani. Da! Am vândut cu pasiune. Dar știți de ce?

Pentru că stăteam multe ore în picioare printre rafturi, atât de multe ore încât seara când mă lua soțul meu de la serviciu, abia îmi mai simțeam tălpile. Și de ce cu pasiune?

Pentru că speram ca cineva să aprecieze efortul meu și să pot primi un job unde măcar pauzele de masă să nu fie pe holuri, în frig și pe grabă,” a explicat angajata MAI.