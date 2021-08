Începând cu . În acest context, Guvernul României a venit cu lămuriri în cazul mai multor subiecte de interes.

Certificatul digital certificat-covid.gov.ro. Este gratuit, iar timpul de așteptare pentru a intra în posesia lui poate oscila între câteva secunde și o oră, în funcție de numărul de cereri.

„Copiii au nevoie de certificat digital pentru a călători?” Guvernul vine cu explicații despre paşapoartele de vaccinare

Certificatul digital dovedește că posesorul său s-a vaccinat împotriva SARS – CoV- 2, a trecut prin boală sau deține un rezultat negativ la un test RT – PCR. Totuși, oamenii au nelămuriri cu privire la utilizarea acestora.

Guvernul României în care a publicat cele mai frecvente întrebări și răspunsurile oficiale: „În cazul copiilor, este nevoie de certificat digital pentru a călători?”

Oficialii au explicat că, în cazul în care copilul are sub șase ani, acesta nu are nevoie de niciun fel de document pentru a călători. Dacă vârsta minorului este cuprinsă între șase și 12 ani, este nevoie de un rezultat negativ al testului PCR, validat de certificatul digital. Acesta se poate obține doar cu acordul părinților.

„În cazul minorilor cu vârsta între 12 și 14 ani, este necesar certificatul digital obținut cu acordul părinților, document care să ateste vaccinarea sau rezultatul unui test RT PCR negativ. Certificatul digital care să ateste vaccinarea sau rezultatul negativ al unui test RT PCR negativ este necesar și în cazul minorilor cu vârsta între 14 și 18 ani, dar, în această situație, nu mai este nevoie de acordul părinților pentru obținerea certificatului digital,” au transmis reprezentanții guvernului.

În ce condiții se aplică măsura carantinei

Guvernul Româniai a explicat și care sunt cazurile în care se intră în carantină, chiar dacă oamenii sunt în posesia certificatului digital. Astfel, dacă aceștia vor să intre dintr-o țară aflată pe lista roșie în una care este pe cea galbenă sau verde, vor intra în carantină, chiar dacă au respectivul document, dacă nu au trecut prin boală sau nu s-au vaccinat. Rezultatul negativ al testului RT – PCR nu este valabil în acest caz.

„Trecerea frontierei este posibilă și fără deținerea acestor certificate?”, au mai întrebat internauții.

„Da, cetățenii pot tranzita frontiera și fără aceste certificate, dar cu respectarea normelor naționale de carantină din fiecare stat. Deținerea certificatului digital simplifică procedurile și scurtează timpul de trecere a frontierei”, au răspuns autoritățile.

„La intrarea pe teritoriul României, cetățenii care dețin certificate digitale au acces pe culoarul verde. În absența acestui document, procedurile de verificare necesită mai mult timp,” au adăugat.

În plus, autoritățile au mai explicat și că cetățenii statelor non-UE, care nu pot emite certificate digitale, vor putea prezenta documentele oficiale emise de țara din care provin.