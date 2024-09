Se pare că toți acești copii vor fi externați în următoarele 24 de ore, în măsura în care starea de sănătate va permite acest lucru. Tinerii au dezvăluit calvarul prin care au trecut, după ce au consumat mâncare infestată cu Salmonella, printre altele. Părinții copiilor au fost chemați de urgență la școală.

Copiii din Mehedinți care au ajuns la spital după ce au mâncat la școală rup tăcerea: ”Tremuram, îmi era frig”

”Am mâncat pastele la ora 10:30, am intrat la ore și la 12:30 mi-a venit rău. Am cerut voie la baie și am ieșit, am avut amețeli și am plecat cu o colegă și cu domnul director la cabinetul medicului de familie. Nu mai știam de mine, tremuram și îmi era frig”, a povestit Gabriela, una dintre victime, pentru Digi 24.

Gabriela a fost printre primele victime, pentru că medicul școlii a observat cum tot mai mulți elevi încep să vină cu aceleași probleme și simptome grave. ”Este o situație foarte gravă, am intrat în panică. Nu este posibil să ne trimitem copiii la școală și să aflăm după că li s-a făcut rău, ca mai apoi să îi găsim în starea în care i-am găsit”, a declarat Ana-Maria Brânzan, mama Gabrielei.

după ce a ajuns acasă, astfel că a dus-o la spital. ”Nu am știut prima dată de la ce i s-a făcut rău, mi-a spus ca a mâncat paste cu șuncă și după ne-au anunțat de la școală că mai multor copii li s-a făcut rău după ce au mâncat pastele. Am fost la medicul de familie și m-a trimis la Urgențe”, a declarat părintele, conform

Copiii ar mai fi mâncat până acum de la această firmă de catering, fără să fie nicio problemă. Acum, activitatea acestei firme a fost suspendată, pe lângă o amendă de 22.000 de lei care trebuie plătită de urgență. Mai mult, inspectorii DSVSA Mehedinți au continuat controalele și au găsit și alte probleme.

Inspectorii DSVSA Mehedinți au efectuat mai multe controale la firma de catering

”În camerele frigorifice cu regim de refrigerare și congelare existente în dotarea restaurantului s-au identificat materii prime, carne de porc, pui, vita și pește, fără elemente de identificare, astfel că nu s-a putut demonstra trasabilitatea acestora”, a declarat pentru Valentin Marițoiu, director executiv adjunct al DSV, pentru Digi 24.

care va fi distrusă. În total, la Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin s-au prezentat 104 persoane, în timp ce la Spitalul de Boli Infecțioase Craiova au ajuns 7 persoane, care au preferat să meargă acolo pentru siguranță.

Ministerul Sănătății a decis să desfășoare o anchetă la peste 8 școli din Mehedinți, care sunt implicate în programul ”O masă sănătoasă”, pentru a se asigura că nu mai există și alte alimente contaminate. Conform Observatornews.ro, cel mai probabil alimentele au fost contaminate cu Listeria sau Salmonella.

Până la așteptarea rezultatelor, care vor ajunge în 72 de ore, părinții fac noi dezvăluiri și spun că mâncarea mirosea atât de tare că nu putea să fie consumată. E neclar, totuși, de ce copiii au făcut acest lucru, în aceste condiții. ”Mirosea mâncarea, nu putea să stai lângă ea. Am două fete. Una a mâncat acolo, cealaltă a luat-o acasă.

Când am mirosit-o, mirosea de nu puteai să stai lângă caserola aia“, explică părinții. Elevii intoxicați învață la Școala Gimnazială ”Preda Buzescu” din Vlădaia, Școala Gimnazială Salcia, Școala Gimnazială Oprișor și Școala Gimnazială nr. 5 din Drobeta-Turnu Severin.