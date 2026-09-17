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Sabin Ilie a făcut, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, dezvăluiri despre modul în care sunt pregătiți pentru momentul în care vor face pasul către fotbalul din străinătate. Fostul internațional român a povestit cum este pregătit fiul său, Bogdan, la Academia Hagi și a explicat de ce consideră că educația și cunoașterea unei limbi străine sunt extrem de importante pentru un fotbalist aflat la început de drum.

Academia lui Gică Hagi îi pregătește pe tineri și pentru viața din străinătate

Sabin Ilie a vorbit despre experiența fiului său la și a subliniat că este mulțumit de modul în care acesta este pregătit pentru viitor. Fostul atacant a dezvăluit că, pe lângă antrenamente și școală, tinerii beneficiază și de pregătire suplimentară la limba engleză.

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„Eu, pe Bogdan (n.r. fiul), de când l-am luat la Academie la Hagi, antrenorilor pe care i-a avut le-am mulțumit din suflet că au avut și au grijă de băiatul meu. Atât. Nu a existat nicio altă discuție, nimic, cu niciun alt antrenor. Dar eu sunt mulțumit, pentru că Bogdănel, la Hagi, va fi pregătit pentru momentul în care va pleca.

Limba engleză, una dintre prioritățile Academiei

Sabin Ilie a explicat că pregătirea tinerilor nu se rezumă la fotbal. Aceștia merg la școală și au parte inclusiv de meditații la limba engleză, un aspect pe care fostul internațional îl consideră esențial pentru adaptarea unui fotbalist atunci când ajunge într-un campionat din afara României: „Ei fac meditații împreună la limba engleză, sunt controlați, se duc la școală, apoi le dă 5-6 ore libere după un meci, când se mai duc la mall prin Constanța. Dar fac meditații la limba engleză și el va fi pregătit în momentul în care face pasul spre exterior“.

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Fostul atacant și-a amintit, apoi, de propria experiență din perioada în care a plecat în Turcia, la Fenerbahce. Sabin Ilie a mărturisit că lipsa cunoașterii unei limbi străine a reprezentat o problemă importantă și consideră că tinerii fotbaliști trebuie să fie pregătiți din timp pentru astfel de situații.

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Afară e foarte greu. Mi-aduc aminte când am plecat eu la Fenerbahce, la 21 de ani, că mă gândeam că gata, iau banii de luna asta și mă întorc în țară, că nu mai rezist. Nu vorbeam nicio limbă străină, iar asta conta enorm…“, a mai spus Sabin Ilie.