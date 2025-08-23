Copil de 10 ani, aflat pe trotinetă, spulberat într-o intersecție. Momentul, surprins pe camere. Cine se afla la volanul mașinii. Video

Un copil de 10 ani se află în stare gravă la spital, după ce a fost izbit de o mașină, într-o intersecție din orașul Calafat, județul Dolj.

Copil de 10 ani, izbit de o mașină într-o intersecție. Cine se afla la volan

în cursul zilei de vineri, 22 august, iar impactul a fost surprins pe camerele de supraveghere. Din imaginile care au apărut în spațiul public, băiatul este văzut într-o intersecție din oraș fără să se asigure dacă vine vreo mașină din dreapta.

care l-a lovit pe tânăr nu a avut cum să îl evite. Puștiul a rămas câteva momente pe asfalt, iar trecătorii au intervenit imediat să îi acorde primul ajutor, informează . La volanul autovehiculului se afla o femeie în vârstă de 37 de ani, care a fost verificată de polițiști cu aparatul etilotest, dar rezultatul a ieșit negativ.

„Din primele cercetări la faţa locului, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Calafat au stabilit că un minor, de 10 ani, din municipiul Calafat, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada 22 Decembrie, la intersecția cu strada Horia Cloșca și Crișan, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie, de 37 de ani, din municipiul Calafat, intrând în coliziune cu aceasta“, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

O altă șoferiță, impact cu un biciclist, la Neamț

O altă șoferiță a fost implicată într-un accident rutier, tot în cursul zilei de vineri, 22 august, de data aceasta la Piatra Neamț. O femeie de 43 de ani a lovit un bărbat aflat pe bicicletă, în jurul orei 7:30 dimineața. În urma verificărilor făcute de polițiștii din Neamț s-a constatat că individul, tot de 43 de ani, se deplasa cu bicicleta pe strada Mihai Viteazul, iar după ce a fost lovit de șoferiță, mașina nu s-a oprit, ci și-a văzut de drum.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală și părăsirea locului accidentului. Bărbatul a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri medicale, iar acum e în afara oricărui pericol.