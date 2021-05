Copil de 13 ani din Prahova, electrocutat la pescuit. A suferit arsuri pe 60% din suprafața corpului

Un copil de 13 ani din Prahova s-a electrocutat la pescuit. Acesta a ajuns la spital în stare extrem de gravă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tragedia s-a petrecut în momentul în care băiatul încerca să lanseze momeala în apă. Scenele groaznice au avut loc marți seară, pe malul unei bălți formate chiar lângă Stația CFR Triaj din Ploiești.

Copilul plecase alături de alți prieteni să pescuiască. Când ca vrut să arunce momeala în apă, undița lui a atins firul electric de contact aflat deasupra căii ferate, conform Știrile Pro TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Copil de 13 ani din Prahova, electrocutat la pescuit. Care este starea lui de sănătate

Din cauza șocului electric extrem de mare, copilul a suferit arsuri de gradul 1, 2 și 3 pe mai bine de 60 % din suprafața corpului.

Cei care îl însoțeau pe băiat la pescuit l-au urcat repede într-un autoturism și au pornit către spital. Echipajele de urgență l-au preluat de pe drum.

ADVERTISEMENT

Polițiștii de la Transporturi Feroviare Prahova fac cercetări în acest caz pentru a depista cu exactitate cum s-a produs această tragedie.

Un român aflat la pescuit în Italia a salvat un copil

Povestea plină de speranță s-a petrecut în Lombardia. Sorin Ursuț a fost desemnat cetățean de onoare al localității Cornate d’Adda. În vârstă de 48 de ani, românul a fost numit erou după ce în iunie 2020 a salvat de la înec o fetiță de 9 ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Copila a supraviețuit datorită curajului bărbatului român care era la pescuit în zona respectivă. În condiții similare, în anul 2010, Sorin salvase un alt copil, conform rotalianul.com.

Împreună cu fetița se afla și tatăl acesteia, care a încercat să-și salveze copila, dar a avut parte de un sfârșit tragic. Fetița a fost scoasă din apă de pescarul român, care a sărit imediat în ajutor. Din păcate, tatăl fetei a fost găsit abia a doua zi, fără viață, la doi kilometri în aval.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„M-am aruncat în apă imediat ce am văzut că fetița a căzut, singurul meu gând era să ajung la ea și să o salvez. Am văzut-o cum dădea din mâini și cum a dispărut sub apă”, a spus Sorin.

„Îl vedeam și pe el, era la trei metri de mal, speram să se salveze, în schimb nu a reușit. Totul s-a întâmplat în câteva secunde”, a mai povestit bărbatul român.

ADVERTISEMENT

Felul cum a salvat românul doi copii de la înec în Italia ne arată că, uneori, ființa umană mai dă dovadă și de lucruri mărețe.