Un copil de 3 ani din Botoșani a murit noaptea trecută în drum spre spital. Acesta fost preluat de la domiciliu de o ambulanță fără medic. În urma tragediei, tatăl micuțului a lansat acuzații extrem de grave la adresa medicilor.

Părinții copilului spun că prima ambulanță care a venit să îi acorde ajutor era fără medic, iar al doilea echipaj a ajuns după mai bine de o oră. În drum spre spital, copilul și-a pierdut viața.

Pe de altă parte, cei de la Serviciului Județean de Ambulanța Botoșani (SAJ) se apără și spun că, din primele informații primite de la părinți s-a constatat că micuțul are puls și respiră, fapt pentru care nu s-a trimis și un medic.

Copil de 3 ani din Botoșani, mort în drum spre spital, într-o ambulanță fără medic. Acuzații grave ale tatălui

Un copil de 3 ani din Botoșani a murit în condiții încă neclare, în noaptea de miercuri spre joi. Părinții dau vina pe intervenția celor de la Ambulanță pentru faptul că echipajul de salvare s-a prezentat fără medic.

Potrivit tatălui celui decedat, o ambulanță a ajuns la fața locului fără medic, iar apoi a stat mai bine de o oră, pentru a aștepta un alt echipaj cu doctor.

”A stat o salvare acolo cu el, eu nu am putut să îl iau, și a așteptat acea salvare o oră medicul principal cu o altă salvare. Și băiatul meu a murit pe drum încoace. Dacă eram eu, ajungeam de 5 ori la spital cu el. Eu am făcut 100 de km aseară, ei au făcut 30”, a declarat tatăl copilului, scrie BotoșaniNews.

De cealaltă parte, cei de la Serviciul de Ambulanță Județean Botoșani se apără și spun că dispecerii au ținut legătura în mod regulat cu părinții, care au spus că micuțul avea puls.

”A fost făcut un apel, copilul a avut o pierdere scurta de conștiență, a fost trimisa o ambulanta de tip B, cu asistent. Au resunat părinții și a confirmat cu tatăl că micuțul respiră și are puls. De trei ori au fost sunați de pe traseu părinții de către dispeceri”, a spus Nicușor Curteanu, purtătorul de cuvânt al SAJ Botoșani, la Digi24.

Tatăl copilului mai spune că băiatul nu a avut niciodată probleme de sănătate, însă în ultimele zile era puțin răcit.

”S-a simțit rău, a început să scuipe sânge, ei s-au panicat și au sunat la salvare. L-au luat viu și a ajuns mort la spital. Pe mine mă deranjează că a stat o oră prima salvare ca să vină a doua. De ce nu au trimis medicul? Au trimis un amărât de asistent…”, a mai spus tatăl, potrivit presei locale.

Când se trimite o ambulanță cu medic la intervenții

Oficialul de la SAJ Botoșani a mai spus că ambulanța se trimite în funcție de motivele solicitate de părinți. Acesta a recunoscut că turele de intervenție din Botoșani dispun doar de două echipaje cu medic pe ambulanță.

”Nu a fost posibil pentru că ni s-a spus că micuțul respiră și are puls. Am crezut că e o criză efemeră. Nu putem trimite un echipaj cu medic ori de câte ori un copil are febră.

Părinții au spus că la început a făcut o criză, iar la 3 minute ni s-a spus că are puls și respiră. Dispecerul a vorbit de 3 ori cu părinții. Există un echipaj cu medic la A Botoșani, și unul la SMURD. Pe o tură, sunt două echipaje cu medic pe ambulanță”, mai spus Curteanu.