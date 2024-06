Copil de 7 ani din Botoșani, mort sub privirile părinților. Micuțul s-a intoxicat cu insecticid

Tragedie fără margini în județul Botoșani, acolo unde un copil de doar 7 ani a murit sub privirile îndurerate ale părinților săi. Se pare că micuțul s-ar fi intoxicat cu un insecticid folosit pentru deparazitarea animalelor.

Tragedie într-o familie din Botoșani: copil de 7 ani, mort după ce s-a intoxicat cu insecticid

Încă un copil din România moare din cauza soluțiilor toxice folosite pentru deparazitarea animalelor. În martie, .

ADVERTISEMENT

Acum, o tragedie similară are loc și în nordul Moldovei. Un băiețel de 7 ani din Botoșani a murit în condiții similare, chiar sub privirile părinților săi. Totul s-a petrecut în satul Miletin, comuna Prăjeni.

Familia lovită de această dramă deține o stână în marginea satului. La fiecare final de săptămână, după ce termina cu școala, copilul obişnuia să doarmă alături de tatăl său care îngrijea de animale.

ADVERTISEMENT

În weekendul trecut, părintele micuțului a stropit caprele cu o soluţie specială împotriva paraziţilor. Din cauza ploii căzute în zonă, substanţa s-a scurs pe podeaua încăperii în care erau mulse animalele. Minorul a stat mai mult timp printre ele şi a inhalat vaporii care l-ar fi intoxicat.

”În weekend el obişnuia să doarmă cu mine. Când ne-am culcat era totul în regulă, am mâncat seara ok, iar pe la 3 noaptea a început să îi fie rău, să horcăie şi am sunat la 112”, a spus tatăl copilului, conform .

ADVERTISEMENT

Băiețelul avea pupila micșorată și nu putea respira. Panicați, părinții săi au sunat la Serviciul Unic de Urgență 112. Medicii ajunși la fața locului l-au găsit pe băiat în stop cardio-respirator.

Medicii nu l-au mai putut salva pe băiețel

La locuința familiei din Botoșani a ajuns un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă. În ciuda eforturilor depuse de medici, copilul nu a mai putut fi salvat. Cei de la SMURD au confirmat că .

ADVERTISEMENT

”Echipajul de Terapie Intensivă Mobilă a fost solicitat de un echipaj B pentru un copil în vârstă de 7 ani, care se găsea în stop cardio-respirator, asistolă. S-au efectuat manevrele de resuscitare, intubaţie oro-traheală, masaj cardiac extren, linie venoasă, adrenalină 1mg la 3-5 minute.

După aproximativ 50 de minute s-a declarat decesul, suspiciunea fiind intoxicaţie cu insecticid”, a afirmat medicul primar Ramona Guraliuc, coordonatorul UPU-SMURD.