Copil de doi ani mort după ce ar fi fost lovit cu mașina de propriul tată. Bărbatul ar fi continuat să parcheze fără să îi acorde primul ajutor

Un copil de doi ani și jumătate a murit după ce ar fi fost lovit de mașina condusă de tatăl său. Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, în ciuda traumelor suferite, bărbatul ar fi continuat să manevreze autoturismul fără a acorda primul ajutor.

Cum a murit copilul în curtea casei din județul Bistrița-Năsăud?

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a confirmat producerea incidentului. Din primele informații, se pare că tatăl copilului, un bărbat de 38 de ani, manevra autoturismul în apropierea locuinței atunci când fiul său a fost accidentat. Evenimentul a avut loc sâmbătă, în localitatea Șanț, județul Bistrița-Năsăud.

Conform declarațiilor dr. Muzsi Annabella, manager al Serviciului de , copilul a fost găsit inconștient. Aceasta informează că victima prezenta un traumatism cranian acut, însă cu funcții vitale încă prezente, la momentul în care echipa de intervenție a ajuns la fața locului.

„La fața locului a fost trimis de urgență un echipaj medical B2 din cadrul substației Maieru, sprijinit ulterior de un elicopter SMURD. Medicii au aplicat manevre de stabilizare și pregătire pentru transferul aerian către o unitate spitalicească.

Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor cadrelor medicale, copilul nu a răspuns intervenției, fiind declarat decesul de către medicul de pe ambulanță.

În ciuda eforturilor conjugate a celor două echipaje medicale urgență, copilașul a pierdut lupta pentru viață, medicul de la fața locului fiind nevoit să declare decesul acestuia”, a relatat dr. Muzsi Annabella.

Care sunt circumstanțele producerii tragediei?

Potrivit unui comunicat al , șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

„Astăzi, polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi au fost solicitați să intervină la un eveniment semnalat în localitatea Șanț.

La fața locului, aceștia au constatat că un bărbat de 38 de ani, din localitate, în timp ce manevra un autoturism în apropierea locuinței, și-ar fi accidentat fiul, un copil de 2 ani. Ulterior, conducătorul auto a parcat autoturismul în curtea casei.

Din nefericire, în ciuda intervenției echipajelor medicale, a fost constatat decesul copilului. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, urmând a fi stabilite cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Bistrița-Năsăud.