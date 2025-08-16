News

Copil de doi ani mort după ce ar fi fost lovit cu mașina de propriul tată. Bărbatul ar fi continuat să parcheze fără să îi acorde primul ajutor

Un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce ar fi fost accidentat de tatăl său în curtea casei. Ulterior, bărbatul ar fi parcat mașina fără să acorde primul ajutor victimei.
Oana Bocskor
16.08.2025 | 15:24
Copil de doi ani mort dupa ce ar fi fost lovit cu masina de propriul tata Barbatul ar fi continuat sa parcheze fara sa ii acorde primul ajutor
Copil de doi ani mort după ce ar fi fost lovit cu mașina de propriul tată. Sursa foto: Colaj FANATIK

Un copil de doi ani și jumătate a murit după ce ar fi fost lovit de mașina condusă de tatăl său. Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, în ciuda traumelor suferite, bărbatul ar fi continuat să manevreze autoturismul fără a acorda primul ajutor.

ADVERTISEMENT

Cum a murit copilul în curtea casei din județul Bistrița-Năsăud?

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a confirmat producerea incidentului. Din primele informații, se pare că tatăl copilului, un bărbat de 38 de ani, manevra autoturismul în apropierea locuinței atunci când fiul său a fost accidentat. Evenimentul a avut loc sâmbătă, în localitatea Șanț, județul Bistrița-Năsăud.

Conform declarațiilor dr. Muzsi Annabella, manager al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud (SAJ BN), copilul a fost găsit inconștient. Aceasta informează că victima prezenta un traumatism cranian acut, însă cu funcții vitale încă prezente, la momentul în care echipa de intervenție a ajuns la fața locului.

ADVERTISEMENT

„La fața locului a fost trimis de urgență un echipaj medical B2 din cadrul substației Maieru, sprijinit ulterior de un elicopter SMURD. Medicii au aplicat manevre de stabilizare și pregătire pentru transferul aerian către o unitate spitalicească.

Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor cadrelor medicale, copilul nu a răspuns intervenției, fiind declarat decesul de către medicul de pe ambulanță.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

În ciuda eforturilor conjugate a celor două echipaje medicale urgență, copilașul a pierdut lupta pentru viață, medicul de la fața locului fiind nevoit să declare decesul acestuia”, a relatat dr. Muzsi Annabella.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ce rușinos!". Cum l-a numit Kasparov pe Vladimir Putin, după summitul istoric din Alaska

Care sunt circumstanțele producerii tragediei?

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

ADVERTISEMENT

„Astăzi, polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi au fost solicitați să intervină la un eveniment semnalat în localitatea Șanț.

La fața locului, aceștia au constatat că un bărbat de 38 de ani, din localitate, în timp ce manevra un autoturism în apropierea locuinței, și-ar fi accidentat fiul, un copil de 2 ani. Ulterior, conducătorul auto a parcat autoturismul în curtea casei.

Din nefericire, în ciuda intervenției echipajelor medicale, a fost constatat decesul copilului. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, urmând a fi stabilite cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Bistrița-Năsăud.

Elena Udrea și familia, atacați de un urs în timp ce se aflau...
Fanatik
Elena Udrea și familia, atacați de un urs în timp ce se aflau în Sinaia. Cine a sărit în ajutorul lor? Reacția lui Alexandrov. Update
Garry Kasparov, atac la Trump după summitul cu Putin: „Un moment nociv pentru...
Fanatik
Garry Kasparov, atac la Trump după summitul cu Putin: „Un moment nociv pentru SUA”
Ce i-a spus, de fapt, Trump lui Zelenski după summit-ul din Alaska: „Putin...
Fanatik
Ce i-a spus, de fapt, Trump lui Zelenski după summit-ul din Alaska: „Putin nu vrea doar un armistițiu”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl...
iamsport.ro
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl luase la mișto: 'Vezi-ți de treabă, a trecut perioada ta!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!