Copil de trei ani din Galați, sfâșiat de câinii vaganonzi în propria curte. Micuțul a ajuns în stare gravă la spital

Un băiețel de doar trei ani a fost pus la pământ și mușcat de mai mulți câini fără stăpân, chiar în curtea casei. Micuțul a ajuns la spital cu răni grave, inclusiv la ochiul stâng.

ADVERTISEMENT

Copil mușcat de câini vagabonzi

Incidentul s-a petrecut în comunca Munteni, județul Galați. Băiețelul era supravegheat de bunic, însă în câteva clipe de neatenție, mai mulți au tăbărât pe el și .

În urma atacului, micuțul s-a ales cu răni grave pe corp, dar și în zona capului. Imediat, părinții l-au băgat în mașina personală și l-au dus la Spitalul din Tecuci.

ADVERTISEMENT

„Am mers undeva şi când m-am întors înapoi, îl văd mâncat. Era căzut. Căzut la pământ. L-am luat în braţe. Ne-am speriat. L-am băgat în maşina noastră, că nu am mai aşteptat după salvare”, a povestit bunicul băiețelului, conform .

Ajuns la unitatea medicală din Tecuci, medicii au luat decizia să-l transfere de urgență la Spitalul de Copii din Galați, din cauza rănilor care erau extrem de grave.

ADVERTISEMENT

„A ajuns în stare gravă la Spitalul de Copii, în compartimentul de primiri Urgențe. Prezintă multiple plăgi prin mușcătura de câine, la nivelul capului, la nivelul trunchiului și membrelor”, a declarat dr. Marius Dănilă, managerul Spitalului de Pediatrie Galați, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

Familia copilului cere socoteală primarului

Rudele băiețelului sunt revoltate de cele întâmplate. Acestea acuză autoritățile locale de faptul că nu se ocupă de gestionarea câinilor vagabonzi. Cu toate acestea, polițiștii veniți la fața locului au constatat că lipsește o bucată de gard, iar animalele fără stăpân pot pătrunde cu ușurință în gospodăria familiei.

ADVERTISEMENT

„Am sunat domnul primar ca să vină la noi, să vadă cum a mâncat câinele copilul. Nu a răspuns la telefon. Şi el nu vrea să vină acolo, să aducă de la Protecţia Animalelor, să strângă câinii de acolo”, a spus unchiul copilului.

În același timp, ediulul neagă acuzațiile și se apără, susținând că autoritățile locale își fac treaba în această problemă. De asemenea, el afirmă faptul că în anul 2024 s-au strâns 350 de câini de pe străzi.

„Eu nu refuz să strâng câinii. Eu am un contract încheiat cu ASPA IVETS, da. Am strâns în 2024 350 de câini. Acum am o campanie, săptămâna viitoare, de sterilizare a câinilor şi totodată de colectarea lor de pe străzi. Dacă ei spun asta, nu ştiu ce să spun, dar eu nu cred. Eu fac exact ceea ce trebuie”, a declarat Dănuţ Oprea, primarul din Munteni.