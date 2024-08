Copil luat de lângă mamă după o sesizare a medicului de familie. Pentru Protecția Copilului nu a contat că băiețelul are rude și l-a dat unor străini

O mamă din București reclamă un abuz din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Autoritățile i-au luat copilul după ce medicul de familie a făcut o sesizare.

Cum s-a ajuns la această situație

Drama femeii a început în urma unei vizite la medicul de familie. Atunci, cadrul medical a sesizat autoritățile deoarece copilul era agitat și plângea. De asemenea, medicul a considerat că femeia ar avea probleme emoționale.

ADVERTISEMENT

În aceeași zi, DGASPC Sector 6 a demarat toate procedurile necesare pentru de patru ani. Cel mic a fost, inițial, în grija unui asistent maternal, după care dat în plasament la bunicii materni care locuiesc la 80 de km de București.

„Copilul de 4 ani a fost dat în plasament într-un sat din judeţul Ialomiţa, la o distanţă de 80 de km de Bucureşti. O neînţelegere petrecută la cabinetul medicului de familie a trimis-o direct la pshiatrie, iar băiatul ei de 4 ani a ajuns în grija asistenţilor maternali.

ADVERTISEMENT

Femeia acuză angajaţii de la Protecţia Copilului Sector 6 de comportament abuziv. Mai ales că a fost depărţită de copil după o evaluare rapidă, după ce medicul ei a reclamat că cel mic era agitat şi că ea ar avea probleme emoţionale”, a transmis organizaţia „Copiii statului eșuat”.

Alina Păsărelu, mama băiețelului, a fost dusă la psihiatrie pe motiv că ar fi instabilă emoțional, cu episoade depresive și cu o mare nevoie de consiliere psihologică. Această sesizare făcută de medicul de familie a determinat autoritățile să îi ia imediat copilul.

ADVERTISEMENT

„A fost alta ideea, chiar le-am scris. Dacă e ceva, să retrag sesizarea, eu retrag, dar dați-i copilul înapoi, pentru că ea nu a fost o mamă rea… Dar nici să-l ia așa, dintr-o dată. Puteau să îl integreze, să ducă copilul la o grădiniță. A fost cel mai ușor să ia copilul, să o debarasăm, o declarăm nebună și aia e”, a declarat medicul de familie, conform .

După investigațiile autorităților, aceștia au stabilit faptul că cel mic va merge în grija bunicilor materni, după ce, inițial, a fost .

ADVERTISEMENT

„Deşi aceştia şi-au exprimat dorinţa de a prelua băieţelul, conform legii minorul a rămas în plasament la asistentul maternal până în momentul în care au fost încheiate toate procedurile de evaluare, prevăzute de legislaţie, pentru a stabili că bunicii materni îndeplinesc garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare creşterii şi îngrijirii copilului. În urma acestor evaluări şi a raportului înaintat instanţei de DGASPC Sector 6, instanţa a admis, în cursul zilei de ieri, cererea de stabilire a plasamentului băietului la bunicii săi”, se mai arată în comunicatul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

Femeia reclamă un abuz din partea DGASPC Sector 6. Alina susține că s-a ocupat întotdeauna de cel mic, este educat și dus la grădiniță. Evenimentul din sala de așteptare a medicului de familie a pornit de la momentul în care băiețelului i s-a luat telefonul, moment în care a început să plângă și să se agite.

„Așteptam la programare și copilul meu voia să se joace cu telefonul, eu nu am vrut să plângă pe motiv că vrea telefonul, și ea mi-a zis „nu-i da telefonul, închide-l”. Și am închis telefonul, și normal că acest copil a plâns că voia să se joace. A fost o situație în care copilul era deja plictisit. Copilul nu este agresiv, are 4 ani”, conform Digi24.

ANPDCA explică faptul că această decizie de a lua copilul de lângă mamă a fost necesară, dar și dificilă, pentru „evitarea unor pericole la adresa copilului sau chiar a unei posibile tragedii”.