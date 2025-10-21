Povestea lui Andrei, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri

ADVERTISEMENT

Explozia care a devastat blocul din Rahova a schimbat pentru totdeauna destinul familiei Găinaru. Traumatizat, băiatul își sună tatăl la fiecare două ore, iar mama este copleșită de frică, deoarece s-a temut că-l va pierde. După ce au rămas fără liniștea și siguranța căminului, părinții au apelat la un avocat pentru a-i reprezenta, îngrijorați că ar putea rămâne pe străzi. Vor reuși să-și salveze copilul și casa?

Cum și-a salvat Ghiță Găinaru fiul

Familia lui Ghiță Găinaru, formată din patru membri, el, soția și cei doi copii, unul minor și unul major, a trăit un coșmar în ziua tragediei din Rahova. Fiul minor se afla acasă, singur, când totul s-a transformat într-un haos devastator.

Ghiță tocmai revenise de la serviciu când a văzut prăbușirea etajelor inferioare și distrugerea casei sale. În mijlocul panicii, a luat telefonul și, prin convorbire, și l-a ghidat pe Andrei, fiul său de 14 ani, să urce pe acoperiș, singura cale de salvare.

Vecinii au sărit imediat în ajutor, oferindu-i copilului sprijin pentru a ajunge în siguranță la tatăl său, care privea neputincios, copleșit de groaza momentului.

Familia Găinaru, în șoc în urma exploziei din Rahova

Explozia care a zguduit blocul din Rahova a transformat viața familiei lui Ghiță Găinaru într-un coșmar fără sfârșit. Frica pentru fiul lor minor, singur acasă în momentul tragediei, i-a lăsat paralizați de groază. Mama băiatului abia mai reușește să-și țină lacrimile în frâu, iar tatăl, copleșit de durere și oboseală, a ales să nu mai ofere nicio declarație publică.

În acest context devastator, avocata familiei, Beatrice Comăniceanu, a povestit pentru FANATIK nopțile nedormite, tensiunea și clipele de coșmar prin care trec părinții, redând cu sinceritate suferința lor nemărginită.

„Clientul meu nu mai vrea să dea niciun fel de declarații publice. Este obosit. Dorm de două nopți acolo, la liceu. Soția este pe perfuzii. Este în stare de șoc. Nu era fizic acolo, dar băiatul mic, da.

Plâng neîncetat de atunci. Au plâns și la declarații. Nu-i așa ușor să nu fii acasă, să-ți bubuie blocul și să știi că e copilul în casă”, a declarat cu emoție Beatrice Comăniceanu.

Ce se întâmplă cu micuțul, care este starea copilului

Impactul deflagrației asupra fiului familiei Găinaru a fost devastator. trauma trăită în apartamentul zguduit de bubuitura exploziei. Fiecare clipă petrecută departe de siguranța casei îl copleșește, iar starea lui reflectă groaza pe care a simțit-o în acel moment.

Comăniceanu a descris starea băiatului, subliniind cât de afectat a rămas după ce a fost salvat de vecini.

„Băiatul nu este ok. Își sună tatăl din două în două ore. E panicat, vă dați seama. A ieșit pe bloc, cumva l-a scos un vecin, dar era acolo când s-a produs tot incidentul. La declarații, atât de afectat este, că nici nu a știut cum să descrie bubuitura”, a mărturisit reprezentantă legală.

Familia Găinaru a pierdut totul

Pe lângă trauma provocată de explozie, fa . Agoniseala de-o viață și apartamentul abia amenajat, plin de amintiri adunate de-a lungul anilor, au fost distruse. Incertitudinea legată de stabilitatea clădirii îi ține departe de propriul cămin, iar părinții trăiesc cu teama că tot ce au construit ar putea fi pierdut pentru totdeauna. În aceste condiții, autoritățile caută soluții provizorii pentru a le oferi sprijin și o locuință temporară.

Avocata familiei a descris pentru FANATIK cât de greu le este părinților să facă față acestei situații, evidențiind impactul devastator al tragediei.

„Să pierzi tot, munca de-o viață… Doar ce își amenajaseră și ei. În acest moment ei habar nu au ce a rămas din el, că nu le dă voie să urce, încă nu-i stabilizată clădirea.

Pe moment, li s-a transmis de la primărie că pot să închirieze și primesc banii. Au găsit, la un prieten în zonă, un apartament cu trei camere. Urmează să facă actele. Dar, dacă se dă tot blocul jos… speră să le dea altă locuință undeva în zonă”, a împărtășit Comăniceanu, pentru FANATIK.

Cine va plăti pentru explozia de la Rahova

În contextul tragediei de la blocul din Rahova, ancheta pentru stabilirea vinovaților a început săptămâna aceasta. Avocata familiei Găinaru, Beatrice Comăniceanu, a explicat pentru FANATIK care sunt pașii următori în investigarea exploziei și a detaliat nemulțumirile locatarilor față de modul în care autoritățile au gestionat situația.

„S-a început urmărirea penală IN REM pentru distrugere calificată și pentru neglijență în serviciu, din ce înțeleg. Clientul meu și ceilalți locatari consideră că vina ar fi la Distrigaz și la ISU. De ce la ISU? Pentru că atunci, în data de 16, când au venit și au constatat mirosul, în loc să acorde un prim ajutor, evacuare sau ce presupunea protocolul, ei au plecat.

Să vedem cine e de vină. Degeaba spun eu că ISU și Distrigaz. Eu nu merg în civil cu ei. S-a început în penal. Și atunci când începe urmărirea penală, chiar și IN REM, că e pe infracțiune și nu pe persoană, trebuie să se stabilească vinovatul.

Cu gazele închise pe 16 octombrie, lor le mirosea foarte rău. Când ieșeau din bloc, ieșeau cu ceva la gură”, a spus, în final, avocata Beatrice Comăniceanu.