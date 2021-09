Copil ucis de o amibă ce i-a “mâncat” creierul. Contaminarea a avut loc într-un parc acvatic

Un băiat a încetat din viață în urma contaminării cu o amibă rară și agresivă. Infectarea a avut loc la un parc acvatic, cu arteziene, din Arlington, Texas, potrivit Associated Press. Copilul, al cărui nume nu a fost dat publicității, a fost internat o săptămână, însă pe data de 11 septembrie a decedat.

În urma investigațiilor, medicii au stabilit că diagnosticul băiatului a fost meningoencefalita amebică primară, o infecție foarte puternică, generată de amoeba . Ca urmare a acestei tragedii, oficialitățile din domeniul sanitar au deschis o anchetă și au decis, ca măsură preventivă, închiderea tuturor parcurilor acvatice din zonă.

Ancheta autorităților nu doar că a descoperit pe pardoseala din Don Misenheimer Park, dar a identificat și deficiențe în testarea calității apei și în alte câteva locații din zonă.

De asemenea, oficialii orașului Arlington au declarat, potrivit Associated Press, că în cazul a două dintre cele patru arteziene din oraș existau neconcordanțe în jurnalele de testare. În plus, în unele cazuri, angajații Parks and Recreation, fie nu au reușit să înregistreze nivelurile de clorurare ale apei, fie nu au testat deloc apa.

Mai mult, se pare că unele neconcordanțe din citirile concentrației de clor din apă corespund, ca date, cu zilele în care băiețelul decedat a vizitat artezienele din Parcul Don Misenhimer, respectiv sfârșitul lunii august și la începutul lunii septembrie.

Oficialitățile au mai declarat că apa potabilă a orașului nu a fost contaminată, ea provenind dintr-un sistem izolat.

Caz similar de contaminare cu amiba ucigașă

Acest caz neobișnuit este unul rar, dar nu atât pe cât s-ar crede. La jumătatea lunii septembrie, un alt băiețel, David Pruitt, în vârstă de 7 ani, din regiunea Tehama, a murit din cauza meningoencefalitei amebice primare, sau PAM, pe 7 august, a spus mătușa sa, Crystal Hayley, potrivit NBC News.

David s-a infectat cu acest parazit, rar și agresiv, în timp ce înota într-un lac din nordul statului California, iar părinții l-au dus, de urgență, la spital, când starea lui s-a agravat. Ulterior, copilul a fost transportat cu un elicopter, la Centrul Medical al Universității Davis din California, însă, din nefericire, nu a mai putut fi salvat.

Din 1971, în California, 10 contaminări cu Naegleria fowleri

Contaminările cu amiba Naegleria fowleri este una extrem de rară, potrivit statisticilor Agenției pentru Servicii de Sănătate a regiunii Tehama, din 1971 și până în prezent, în California fiind înregistrate doar 10 cazuri.

Potrivit specialiștilor de la Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, acest parazit infectează, de regulă, oamenii, în situația în care este contaminată apa în care aceștia se află, amiba pătrunzând în organism prin nas.