Copilărie spartană pentru „Golden Boy” Alex Stoian. Părinții vedetei de la FCSB l-au pregătit pentru marea performanţă. Exclusiv

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Alexandru Stoian a fost omul decisiv al FCSB-ului în ultimele două etape. Atacantul a marcat golul victoriei atât cu Oţelul (1-0), cât şi cu şi „se cere” titular în echipa lui Laurenţiu Reghecampf. Vârful în vârstă de 18 ani a avut o ascensiune rapidă în fotbalul românesc, fiind promovat de Hagi la o vârstă fragedă. Atacantul a avut un program spartan de la o vârstă fragedă, iar asta l-a ajutat să avanseze rapid.

Născut la Madrid, dar fan al fotbalului englez

S-a născut la Madrid pe data de 15 decembrie 2007, dar copilăria şi-a petrecut-o în România. În ciuda originilor spaniole, este un fan al fotbalului englez, acolo unde visează să se transfere în viitor. El a început fotbalul la academia de juniori a celor de la Benfica, în sectorul 4 din Bucureşti:

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„M-am născut în Spania, dar prea multe amintiri nu am. Eram prea mic. Sunt crescut, aici, în București. Nici măcar nu am învățat spaniola. Aveam șase ani când am ajuns la Benfica. Până atunci băteam mingea în jurul blocului cu prietenii de joacă. Îmi plăcea să dau cu piciorul în minge. Îmi și place să spun că m-am născut cu mingea la picior!”, a povestit Stoian la primul său interviu din carieră, în 2022, .

Program spartan de la o vârstă fragedă

Cu ajutorul părinţilor şi-a format o disciplină încă de la vârstă fragedă, cu un program strict de pregătire: fără fast food, cu oră de culcare la ora 22:00 şi telefon închis peste noapte. În fotbalul de seniori a debutat la vârsta de 11 ani, în Liga a V-a, iar arbitrul a oprit jocul şi le-a transmis adversarilor să nu îl faulteze:

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„Muncesc foarte mult. Fac sacrificii. De ani buni vacanțele sunt foarte scurte și puține, mă văd rar cu prietenii, la ora 22:00 închid telefonul și mă bag la somn. Îmi amintesc cum plecam în deplasări sau în cantonamente îngrămădiți în câteva mașini sau în câte un microbuz. Am grijă ce mănânc. De fapt nu eu, ci mama!. Îmi plac sarmalele făcute de mama. Îmi place și supa cu găluște! Niciodată sau aproape niciodată nu merg la fast food.”, a spus fotbalistul în urmă cu patru ani.

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Mustaţă, dezvăluiri despre „Golden Boy” Stoian: „Părinţii lui s-au despărţit, dar amândoi au avut grijă de el. Nu l-am văzut o dată trist”

Gigi Mustaţă a spus că Alexandru Stoian a crescut în blocul în care stătea şi este prieten foarte bun cu tatăl lui, Aurică. Liderul Peluzei Nord a povestit pentru FANATIK cum a crescut noua vedetă a celor de la FCSB:

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„Îl ştiu de când s-a născut pe Alex Stoian. O ştiam pe bunica lui, era florăreasă pe Reşiţa. Cu tatăl lui sunt prieten bun. Despre Alex pot să vă spun că a fost mereu un băiat cu zâmbetul pe buze. Părinţii lui s-au despărţit, dar ambii au avut grijă de el şi de creşterea lui. Ţin minte că mergea cu tatăl lui să joace tenis cu piciorul şi se întorceau abia seara târziu.

Ţine cu FCSB de mic copil. Nu mai ştiu de ce nu a ajuns mai devreme la noi, dar m-am bucurat să îl văd la Hagi. Ştiam că e pe mâini bune. Chiar dacă a trecut prin destule şi el, nu l-am văzut o dată trist. Un băiat foarte cuminte şi v-aş fi spus dacă n-ar fi fost aşa, ca să îl atenţionez public.

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Eu nu ştiam că vine la noi. Eram la bază şi am văzut-o pe mama lui şi m-am blocat. Mi-a spus ea: «Am venit cu Alex să semnăm actele cu FCSB!». M-am bucurat mult şi i-am spus: «Felicitări, ai devenit fotbalist»”, a spus Mustaţă pentru FANATIK.

Stoian, la opt zile de recordul lui Dobrin! A debutat la vârsta de 14 ani în SuperLiga

Alexandru Stoian a fost ochit de Gică Hagi la Academica Clinceni şi transferat la Farul Constanţa, în vara anului 2022. Pe 29 octombrie 2022, Alexandru Stoian a debutat în prima ligă, când avea vârsta de 14 ani, 10 luni și 13 zile. Tânărul atacant s-a apropiat ameninţător de recordul lui Nicolae Dobrin, care rămâne cel mai tânăr jucător din istoria primei ligi pentru opt zile, având 14 ani, 10 luni şi 5 zile la debut.

Atacantul a impresionat şi la naţionalele de juniori ale României, fiind invitat doi ani la rând într-un stagiu de pregătire în Spania de către cei de la Celta Vigo. În vârstă de 18 ani, Alexandru Stoian a evoluat la toate naţionalele României de la U15 la U21.

Transferat de Gigi Becali pentru 900.000 de euro!

În iarna anului 2025, Alexandru Stoian a fost transferat de FCSB de la Farul Constanţa pentru 900.000 de euro. Atacantul a spus că a fost fan al roş-albaştrilor din copilărie şi mutarea la FCSB a fost un vis împlinit.

Deşi are doar 18 ani, Stoian are deja două titluri în palmares. Este campion cu Farul, în sezonul 2022-2023, dar şi cu FCSB, în stagiunea 2024-2025. Dacă în sezoanele precedente nu a avut atât de multe şanse de a evolua, Alex Stoian arată în acest sezon că are perspectivele de a deveni noul atacant al echipei naţionale.

Colegii de la FCSB sunt impresionaţi de forma pe care o arată şi . , Stoian a declarat că e un vis să dea gol împotriva Rapidului. Iar sâmbătă, de la ora 21:00 e programat derby-ul de pe Arena Naţională.