”Copile, nu ne condamna la moarte! Te iubim!”. Tatăl lui Denis Drăguș, interviu sfâșietor despre cearta cu fiul său, după ce vedeta naționalei nu și-a invitat părinții la propria nuntă!

Denis Drăguș a avut cel mai bun sezon din carieră, a marcat 14 goluri pentru Gaziantep în campionatul Turciei și apoi . A fost și la Euro ca atacant titular al României, .

Interviu sfâșietor cu tatăl lui Denis Drăguș: ”Copile, te iubim! Nu ne mai tortura! Vrem doar să vorbim cu tine!”

Una dintre vedetele campaniei din Germania grație căreia suporterii s-au reapropiat de echipa națională, Drăguș trăiește o dramă în familie. El a ajuns în conflict cu părinții în urmă cu 6 ani. Motivul: tatăl și mama nu o acceptau pe Vanessa, iubita care avea să-i devină soție. Denis și Vanessa au ajuns să aibă doi copii, două fetițe, nepoți pe care tatăl și mama fotbalistului nu-i văd deloc.

Mihai, tatăl atacantului din echipa națională, își strigă disperarea și durerea într-un interviu în care mărturisește că întreaga viață i-a fost dată peste cap din cauza rupturii din familie: ”E o tortură, e ca o pedeapsă cu moartea pe care am primit-o! Mă trezesc noaptea și plâng! Eu și Laura, soția mea, nu vrem scandal! Vrem doar să putem vorbi cu Denis, să ne deblocheze pe WhatsApp, și să ne vedem nepoțelele!”.

Fotbalistul are azi nunta. Nașul este după câțiva ani în care nu jucase mai deloc. Mihai și Laura, părinții, nu sunt printre invitați fiindcă Denis a rupt complet oricare legătură cu părinții lui. Tatăl, fost fotbalist al lui Dinamo la mijlocul anilor 90, a apelat la FANATIK pentru a transmite mesaje disperate pentru împăcarea cu fiul său.

Mihai Drăguș: ”Simt că mi-am făcut datoria ca părinte, i-am închiriat un apartament în Mamaia cu banii mei”

Domnule Drăguș, care este adevărul? Cum ați ajuns să nu mai puteți vorbi cu Denis?

Vreau măcar să știe toată lumea că am stat cu el acolo, la Ovidiu, și că ne-am dorit enorm să devină fotbalist. Nu știu cât e de bine că ieșim în presă, dar altfel nu pot ajunge la Denis. Și vreau doar să știe el și să știe toată lumea că îl iubim și eu, și mama lui! Și am suferit, am plecat de acasă într-o altă localitate pentru trei, patru ani de zile ca să-mi fac datoria de părinte. Asta să știe lumea sportului!

Vorbiți despre o datorie îndeplinită. Și atunci, ce a cauzat ruptura?

Da, eu mi-am făcut datoria de părinte. Și am făcut totul cu banii mei. Ar fi fost frumos ca acum să fi spus atât: ”Mulțumesc, părinții mei!”. Să ne fi mulțumit și nouă, nu numai soției. Nu cred că i se producea vreun accident la gură dacă ne-ar fi mulțumit și nouă după meciurile de la Euro. Am fi meritat și noi măcar atât.

Dar când a devenit rece relația?

De când Denis avea 19 ani. Atunci l-a chemat Contra la naționala de seniori, la meciul cu Serbia. Atunci ne-am trezit că fata asta s-a mutat la el. El a locuit în Academia Hagi până în clasa a 12-a, apoi a luat Bac-ul și i-am închiriat un apartament în Mamaia. Noi. Adică eu, pe banii mei, nu pe banii altora. Probabil că atunci s-a produs ruptura. Sunt multe de povestit, dar nu vreau să fac cancan, vreau doar să transmit un mesaj care să ajungă la fiul nostru pe care îl iubim.

V-a deranjat că Vanessa se mutase cu el în apartamentul din Mamaia. Aceasta a fost singura problemă?

A intervenit fata asta care l-a schimbat la 180 de grade. Din copilul ăla cuminte și ascultător n-a mai fost același. Puteți să-i întrebați pe antrenorul lui de la juniori, pe bucătarul lui, pe Zoli Iașko și să vedeți ce fel de copil era Denis. N-a mai fost la fel. Asta este, s-au șters cu buretele toate. Atât așteptam și noi, un ”mulțumesc!”.

Denis Drăguș, rupt de părinții lui! ”Am greșit, am spus că Vanessa nu era de nasul lui! Dar m-am gândit la cariera băiatului! Îi prezint scuze fetei!”

Nu găsiți o cale să discutați cu el acum, să rezolvați problemele?

Credeți-mă că am încercat prin toate metodele! Nu suntem numai noi absenți de la nuntă, nu e invitat nimeni din tot neamul nostru, nu sunt invitați prietenii lui cu care a crescut de mic. Am încercat toți să luăm legătura cu Denis și nu ne răspunde! Ce să mai zic… Aici nu e o treabă de ”bă, a spus tata ceva urât!”. Că dacă era așa aș fi spus ”îmi asum, am greșit!”. Dar nu, el nu mai acceptă pe nimeni din neamul nostru!

Ați spus ceva greșit?

Eu am spus anumite chestii… Bine, fiecare părinte își dorește mai mult pentru copilul lui.

Care au fost chestiile care i-au deranjat pe Denis și pe Vanessa?

Am zis că nu e de nasul lui, dar m-am referit la cariera lui Denis, eu am considerat că nu era bine să se mute fata aia la ei. Drept dovadă, am avut dreptate, că el după 19 ani a regresat vreo trei, patru ani în loc să progreseze. L-a ajutat faptul că l-a luat Șumudică și l-a resuscitat. Bine, e și meritul lui Denis că nu a cedat.

Da, a fost remarcabilă revenirea, în condițiile în care el nu mai jucase mai deloc ani la rând.

Da, și e urât să te uiți la alții cum joacă. Știu și eu, că și eu am jucat fotbal. Când am mers la Brescia, unde mă luase Mircea Lucescu într-un turneu mi-am rupt piciorul într-un meci cu Standard Liege. Exact cu Standard, la care nu s-a impus Denis! Lui Lucescu îi plăcea de mine atunci, dar mi-am rupt piciorul într-un amical cu Standard, la care juca Mircea Rednic. Eu am prins o perioadă în care erau mulți atacanți valoroși, era mai greu să te impui.

Tatăl lui Denis Drăguș e chinuit de durere: ”Parcă l-aș fi dus la orfelinat, nu la Academia Hagi, așa se poartă cu mine!”

Era o competiție mai aspră atunci.

Nici nu se compară! Viorel Moldovan, Ganea, Gane, Albeanu, Marian Savu, Vlădoiu, Jean Barbu. Găseai atacanți foarte buni de toate tipurile, și înalți, și scunzi. Azi e mai greu. Eu îmi mai doresc doar să fie Denis fericit, nu avem nimic cu fata. Dacă el e bine cu ea, doar asta contează.

Când ați vorbit cel mai recent cu fiul dumneavoastră?

I-am transmis un mesaj public de încurajare înainte de Campionatul European. Nu știu sigur dacă a ajuns la Denis mesajul acela. Vă rog să-i spuneți că-i dorim să fie sănătos și că ne poate deschide poarta oricand va dori el. Poarta noastră îi este deschisă oricând. Acum e o problemă de comunicare, noi nu mai vorbim. Nu e posibil ca după ce a cunoscut această fată să nu mai putem să stăm eu cu el și cu maică-sa să vorbim. ”Ia zi, mă, ce nu îți convine?”. Nu îl lasă fata! Parcă am fi niște străini! Vino acasă la noi și spune ”eu nu vreau asta, nu îmi place asta!”.

Ceilalți membri ai familiei cum sunt tratați?

Mama nu merge singură, merge cu cărucior. Tata scrie încontinuu pe Facebook mesaje pentru el. Denis nu le dă un mesaj! Eu nu înțeleg! Oare l-am dus la Academia Hagi sau l-am dus la orfelinat? Poate că nu mi-am dat eu seama!

Simțiți că se comportă ca și cum l-ați fi abandonat?

Da, exact așa este, comportament de copil abandonat! Uitați-vă la copiii abandonați la orfelinat, veți vedea că au exact comportamentul lui Denis! Cum să mergi tu la nunta ta și să nu ai alături nicio rudă d-ale tale?! I-a spus fata surorii mele ”Denis, nu e bine ce faci”, și el a luat-o ca un război. Bine, nu el, fata de lângă el. El e doar un executant. Să știe că noi ne-am făcut datoria față de el, el a rămas dator față de noi din punct de vedere moral. Credeți-mă că am urmărit toate interviurile de la Euro și așteptam să aud ”mulțumesc, tată! Mulțumesc, mamă!”. Era atât de greu să spună așa ceva?

”E o tortură, e o durere de moarte, e cea mai grea pedeapsă pentru un părinte! Am refuzat-o pe Dinamo ca să-i fie lui bine!”

Probabil că simte că vă pedepsește astfel.

Așa pedeapsă de la copil… Ferească Dumnezeu! Măcar la niște evenimente d-astea mai lași și tu garda jos. La un Campionat European…

Sau la o nuntă.

La o nuntă! E mai mult decât o pedeapsă.

E ca o tortură?

Tortură! Ați zis bine! Eu nu mai dorm noaptea, e o pedeapsă mortală asta! Eu nu mai dorm noaptea, mă trezesc și plâng. O să ne îmbolnăvim, cât o să mai rezistăm? Când era mic a avut ofertă de la Dinamo, dar am zis nu, îl duc la Hagi, unde e cel mai bine. Am mers și am stat cu el acolo fiindcă era un copil foarte cuminte și nu am vrut să-l strice anturajul. M-am rugat mereu să nu se accidenteze, am zis ”Doamne, să joace slab mai bine, dar să rămână sănătos!”. Vă mai spun o întâmplare.

Spuneți-o!

În vara anului trecut ne-am întâlnit la restaurantul Pescăruș, a fost o întâlnire pentru împăcare. Atunci chiar i-am spus ”vorbește cu antrenorii să te bage vârf! Tu trebuie să fii vârf ca să ai randamentul cel mai bun!”. Și uite că Șumudică exact asta a făcut, l-a folosit ca atacant și a mers totul excelent. I-am zis ”dacă scapi de adversari, la calitățile tale, poți să dai o grămadă de goluri!”. Eu am fost coleg cu Dănciulescu la Dinamo. Dănciulescu nu avea mari calități, doar știa s-o bage-n poartă.

Până la urmă, întâlnirea a condus la o împăcare?

Așa am crezut, că eram împăcați, dar pe urmă au apărut două știri în Cancan. Și au zis că noi le-am dat p-alea, că noi fuseserăm sursele Cancan. Soția mai ținea legătura cu Denis prin mesaje. Din momentul acela ne-au blocat peste tot: WhatsApp, Facebook, Instagram. Soția are niște prietene care îi trimit poze și filmulețe cu fetițele. Ea iubește mult copiii mici și doar așa poate să-și vadă nepoțelele.

Cum aveți de gând să procedați mai departe?

Eu nu am nimic nici cu fata, cu Vanessa. I-am trimis scuze de două ori. Ce pot să fac mai mult? E o fată de douăzecișiceva de ani, ce să fac mai mult? Să stau în genunchi?! Poate ea să fie fericită pe nefericirea noastră? Suferim toți de ne vine să murim! Eu nu credeam că ar fi posibil așa ceva! Au poarta deschisă și Denis, și soția lui, din partea noastră nu există niciun scandal și nu vorbim urât despre ea. Nu există tabere! Mă simt cu mâinile legate, mi se pare că nu am ce să mai fac.

”Felicitări, Marius Șumudică! Îți mulțumesc că l-ai salvat pe Denis! Poate că tu ne poți ajuta!”

Chiar nu există o cale să ajungeți la Denis?

Eu mă gândeam și la Șumudică, înțeleg că-i va fi naș.

Da, Șumudică îi este naș, Denis l-a ales fiindcă-i este recunoscător pentru ajutor.

Poate că îi va spune Șumi, că e și el familist. Să ne întâlnim eu, Laura, soția mea, Șumudică și Denis. Și să-i spună Șumi ”băi, Denis, nu e bine așa! Sunt părinții tăi!”. Bine, Denis va spune că l-au crescut bunicii din partea mamei. Ceea ce e o prostie! Dacă au avut grijă de el bunicii când era mic, asta înseamnă că nu l-am crescut noi? Mai transmiteți-i felicitările mele lui Șumudică, el a reușit să-l pună pe picioare pe Denis! La nuntă nu suntem invitați, am primit doar un mesaj de la Vanessa că nu ne iubim copilul și nepoțelele. Cum să spună așa ceva?! Nici Dumnezeu nu ar putea spune așa ceva! Dacă Vanessa nu vrea să ne mai vadă, măcar Denis să mai vină și să ne putem întâlni nepoțelele.

15 meciuri și trei goluri are Denis Drăguș în echipa națională. Atacantul în vârstă de 25 de ani a marcat cel mai recent contra Ucrainei, la Euro 2024, în victoria cu 3-0

19 goluri avea Drăguș în 7 sezoane ca profesionist în România, în Belgia, în Italia. Nu fusese titular de bază nicăieri după ce plecase din clubul lui Hagi. Șumudică l-a adus la Gaziantep, o formație pe care atacantul român a salvat-o de la retrogradare cu randamentul lui excelent, cu 14 goluri marcate doar în SuperLiga turcă