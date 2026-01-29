Copilul de mingi al lui Mircea Lucescu, erou în Liga Campionilor! Cine e portarul care a intrat în istoria competiției

ADVERTISEMENT

Anatoly Trubin a fost omul serii în Liga Campionilor. Portarul ucrainean al lui Benfica a înscris în minutul 90 plus 8 al meciului cu Real Madrid, scor 4-2, aducând calificarea echipei sale în play-offul competiției.

Anatoly Trubin s-a format la Șahtior Donețk

La 3-2 pentru portughezi, calificată mai departe era Olympique Marseille, grație golaverajului superior, dar urcarea în careu a lui Trubin și lovitura sa imparabilă au schimbat soarta calificării.

Trubin are 24 de ani și este unul dintre cei mai înalți portari din fotbalul european. Ucraineanul măsoară 1,99 metri și este din Donețk. El a început fotbalul acolo și în anii junioratului era copil de mingi la marea echipă a Șahtiorului, antrenată de Mircea Lucescu, care a dominat fotbalul din Ucraina între 2004 și 2014.

Trubin a privit de pe margine succesele acelei echipe, iar în 2019 a ajuns la prima echipă. Lucescu nu mai era la Șahtior, dar tânărul portar i-a luat locul în echipă legendarului Pyatov, portarul care a apărat buturile lui Șahtior 16 ani. Și care i-a mâncat destule meciuri lui Il Luce.

L-a trimis pe pensie pe Pyatov

Trubin a avut o evoluție remarcabilă în sezonul 2020-2021, trecându-l în rezervă pe Pyatov. El a avut atunci 30 de apariții pe teren, debutând și în Liga Campionilor. A făcut-o într-o victorie cu 3-2, în deplasare, împotriva celor de la Real Madrid, pe 21 octombrie 2020. El a avut și două meciuri fără gol primit împotriva lui Inter Milano în competiție, fiind considerat jucătorul sezonului de către fanii lui Șahtior.

Pe 23 februarie 2023, în manșa secundă a play-off-ului din faza eliminatorie a UEFA Europa League, Trubin a apărat trei lovituri de departajare, ajutând echipa sa să se califice în optimile de finală. În acel sezon, el a jucat 28 de meciuri în campionat, păstrând poarta intactă de 14 ori, iar Șahtior a câștigat titlul de campioană.

Valoarea lui de piață e de 28 de milioane de euro

În iulie 2023, cu un an înainte de expirarea contractului său, Șahtior a negociat cu Inter Milano un posibil transfer al lui Trubin, ca înlocuitor pentru camerunezul André Onana. Negocierile dintre cele două cluburi au eșuat, după ce Inter nu a reușit să satisfacă prețul cerut de ucrainieni.

La scurt timp însă, Benfica și-a exprimat interesul de a-l achiziționa pe Trubin, iar cele două cluburi au ajuns la un acord. Lusitanii au plătit zece milioane de euro pentru el, iar Șahtior are 40% la un viitor transfer al fotbalistului.

La Benfica, portarul naționalei Ucrainei, s-a impus destul de rapid, devenind titular indiscutabil. A ajuns la o valoare de piață de 28 de milioane de euro și a câștigat campionatul în 2025.

Lista portarilor care au marcat în Liga Campionilor:

Georgi Ivankov (Levski Sofia)

16’ (penalty) vs Dudelange — calificări UCL, 12 iulie 2000 (Dudelange 0–4 Levski)

52’ (penalty) vs Dudelange — calificări UCL, 19 iulie 2000 (Levski 2–0 Dudelange)

Hans-Jörg Butt (Hamburg / Leverkusen / Bayern)

72’ (penalty) vs Juventus — faza grupelor UCL, 13 septembrie 2000 (Hamburg 4–4 Juventus)

24’ (penalty) vs Juventus — faza grupelor UCL, 12 martie 2002 (Leverkusen 3–1 Juventus)

30’ (penalty) împotriva Juventus — faza grupelor UCL, 8 decembrie 2009 (Juventus 1–4 Bayern)

Sinan Bolat (Standard Liège)

90+5’ (cu capul) împotriva AZ Alkmaar — faza grupelor UCL, 9 decembrie 2009 (Standard 1–1 AZ)

Vincent Enyeama (Hapoel Tel-Aviv)

3’ (penalty) la Salzburg — barajul UCL, 18 august 2010 (Salzburg 2–3 Hapoel)

79’ (penalty) împotriva Lyon — faza grupelor UCL, 29 septembrie 2010 (Hapoel 1–3 Lyon)

Eloy Casals (FC Santa Coloma)

90+4’ (cu piciorul) la Urartu — calificări UCL, 8 iulie 2014 (Urartu 3–2 Santa Coloma)

Ivan Provedel (Lazio)

90+5’ (cu capul) împotriva Atlético Madrid — faza grupelor UCL, 19 septembrie 2023 (Lazio 1–1 Atlético)

Anatoliy Trubin (Benfica)

90+8’ (cu capul) împotriva Real Madrid — faza grupelor UCL, 28 ianuarie 2026 (Benfica 4–2 Real Madrid)