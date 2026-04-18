”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac continuă să-și vândă trofeele. Suma uriașă obținută pentru cupa de la US Open

Legendarul fost tenismen german Boris Becker, 58 de ani, și-a vândut de-a lungul ultimilor ani și continuă să o facă mai multe obiecte de valoare din ”pepiniera” sa. Cel numit de lumea sportului alb ”copilul de suflet” al lui Ion Țiriac, grație lungii colaborări dintre cei doi, s-a despărțit recent de trofeul de la US Open 1989. Cupa de la Flushing Meadows s-a vândut pentru o sumă uriașă, în cadrul unei licitații.

Ce avere a adunat Boris Becker în impresionanta sa carieră de tenismen

În ultima jumătate de secol, tenisul a dat cei mai mulți sportivi milionari în euro sau dolari. De dată mai recentă, în 2025, au început să apară chiar și miliardarii. Anul trecut, Roger Federer, legendarul campion elvețian cu 20 de titluri de Grand Slam, a devenit oficial miliardar, potrivit Forbes. A devenit doar al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar după românul Ion Țiriac.

Foarte bine din punct de vedere financiar a stat o lungă perioadă și ”copilul de suflet” al lui Ion Țiriac. În urmă cu mai bine de patru decenii, în 1985, Boris Becker a devenit cel mai tânăr câștigător al titlului masculin de la Wimbledon. Avea doar 17 ani. Germanul a avut parte de o carieră impresionantă. Titlurile au venit în mod accelerat. Astfel, în 15 ani, a adunat 64 de trofee ATP, inclusiv 6 Grand Slam-uri.

La ”pachet” cu faima a venit și câștigul financiar. Campionul din Germania, acum în vârstă de 58 de ani, a câștigat circa 150 de milioane de euro de-a lungul carierei sale. Anii de după retragere au venit însă cu probleme. . A mărturisit în presă că divorțul de soția Barbara, care l-a costat circa 15 milioane de euro, a fost începutul prăbușirii financiare.

Prima lovitură a primit-o în 2017. Atunci, fostul mare campion ATP a fost declarat falimentar din cauza unui împrumut neplătit de peste 3 milioane de euro pe proprietatea sa din Mallorca, Spania. Problemele s-au ținut scai de el. În 2022, Becker a mai primit o lovitură de grație. Atunci, acesta a fost condamnat la 2 ani şi jumătate de închisoare pentru ascunderea unor active. Avea să fie eliberat după 8 luni de detenție.

Suma uriașă pentru care s-a vândut trofeul US Open cucerit în 1989 de Boris Becker, ”copilul de suflet” al lui Ion Țiriac

Încă din 2019 s-a decis ca trofeele şi suvenirurile personale ale fostului star al tenisului să fie vândute la o licitație online, pentru a șterge parțial datoriile campionului german, aflat la acea vreme în faliment. De-a lungul ultimilor ani, au continuat licitațiile cu obiectele de valoare din vitrina fostului mare campion din tenis.

Duminică, 12 aprilie, pe care Boris Becker l-a ridicat deasupra capului în 1989 a fost scos la licitație și vândut pentru suma de 357.456 de dolari. Titlul din urmă cu 37 de ani a fost unul din cele 6 trofee de Grand Slam câștigate la simplu de fostul tenismen german. Pe data de 10 septembrie 1989, Boris Becker trecea de Ivan Lendl în finala de la New York, scor 7-6 (2), 1-6, 6-3, 7-6 (4) și devenea primul tenismen din Germania care își adjudecă titlul la Grand Slam-ul de peste ocean.

De notat că trofeul US Open din 1989 este piesa cea mai prețioasă din colecția Becker care a ajuns online. Au mai ajuns, alături de cupă, alte două ”mingi de aur” din victoriile sale de la Cupa Davis, din 1988 și 1989. Aceste două premii s-au vândut la licitație pentru 2.899 de dolari, respectiv 3.509 de dolari.

Care a fost cel mai scump obiect vândut la licitație, alături de trofeul US Open 1989

De notat că cel mai scump obiect de tenis vândut la licitația organizată de The Tennis Action a fost racheta cu care Novak Djokovic a jucat în finala din 2012 de la Australian Open. Aceasta a fost cumpărată de o persoană cu 540.000 de dolari.

”E greu de imaginat că un alt trofeu de Grand Slam va ajunge pe piață în următoarea perioadă, pur și simplu pentru că jucătorii nu vor să se despartă de trofeele lor. Sunt niște obiecte sfinte ale carierelor lor”, a explicat Matt Cashin, fondatorul Prestige Memorabilia și The Tennis Action, citat de .