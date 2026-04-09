Copilul de suflet al lui Mircea Lucescu a venit la Arena Națională! Discurs în lacrimi al jucătorului ajuns la FC Barcelona: ”Acum realizăm cât de mare a fost”. Video

Mulți oameni de fotbal din România și din întreaga lume au venit la Arena Națională pentru a-și lua adio de la Mircea Lucescu. Printre aceștia și un jucător pe care tehnicianul român l-a crescut în perioada când a pregătit-o pe Șahtior Donețk.

Un jucător crescut de Mircea Lucescu a venit la Arena Națională să-l omagieze pe Mircea Lucescu

Printre cei care au dorit să vină personal la București pentru a-și lua rămas bun de la marele Mircea Lucescu s-a aflat și fostul fundaș ucrainean Dmytro Chygrynskiy, în vârstă de 39 de ani, care s-a retras din activitate la începutul anului 2025.

Internaționalul ucrainean a fost promovat de Mircea Lucescu la prima echipă a lui Șahtior Donețk în 2006, pe când avea doar 20 de ani, și a devenit în scurt timp unul dintre pilonii defensivei create de antrenorul român.

Punctul culminant al carierei lui Chygrynskiy a fost transferul la FC Barcelona în vara anului 2009, în schimbul a 25 de milioane de euro. Nu a reușit să se impună la formația catalană și un an mai târziu s-a întors la Șahtior, care plătea 15 milioane de euro pentru repatrierea sa.

A mai lucrat încă cinci sezoane sub comanda lui Mircea Lucescu la formația ucraineană, pentru ca în finalul carierei să evolueze pentru Dnipro, AEK Atena și Ionikos. A mai avut o revenire la Șahtior în 2023, dar nu a mai jucat decât un singur sezon.

Fostul internațional ucrainean, discurs în lacrimi

Extrem de emoționat și cu lacrimi în ochi, Dmytro Chygrynskiy a vorbit despre cât de important a fost Mircea Lucescu pentru cariera lui și a mărturisit că abia în aceste momente triste ne dăm seama ce mare antrenor a fost românul.

”Vreau doar să-i mulțumesc pentru rolul pe care l-a avut în dezvoltarea mea în viață. Cred că a fost un profesor, a fost un mentor, a fost un maestru pentru noi toți. Și cred că acum, în sfârșit, vom înțelege cât de mare a fost.

Adică cât de mare a fost și ce rol important, ce moștenire uriașă a lăsat în fotbal și personal pentru toți oamenii pe care i-a antrenat și cu care a fost conectat. Am o recunoștință enormă față de el. Simt că am fost binecuvântat că am avut șansa să-l am ca antrenor pentru atâția ani. Mulțumesc”, a declarat Chygrynskiy.

Când va fi înmormântat Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a decedat în seara zilei de 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență din București. , iar cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o mai pot face în cursul zilei de joi, până la ora 20:00.

Înmormântarea cu onoruri militare va avea loc vineri, 10 aprilie, la ora 13:10, la Cimitirul Bellu. Înainte, de la ora 10:00, va avea loc o slujbă la Biserica Sfântul Elefterie. Ambele evenimente vor fi restricționate publicului larg, la cererea familiei.

, patronii celor două mari cluburi din Ucraina, Șahtior Donețk și Dinamo Kiev. Aceștia sunt așteptați să ajungă la București vineri dimineață.