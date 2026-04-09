Copilul de suflet al lui Mircea Lucescu a venit la Arena Națională! Discurs în lacrimi al jucătorului ajuns la FC Barcelona: ”Acum realizăm cât de mare a fost”. Video

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai mari antrenori ai fotbalului mondial, iar acest lucru se vede și în aceste zile triste. Un jucător crescut de marele tehnician a venit la Arena Națională pentru a-l omagia.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici, Traian Terzian
09.04.2026 | 11:02
Un fost jucător al lui Mircea Lucescu a venit la Arena Națională să-l omagieze. Sursă foto: Fanatik
Mulți oameni de fotbal din România și din întreaga lume au venit la Arena Națională pentru a-și lua adio de la Mircea Lucescu. Printre aceștia și un jucător pe care tehnicianul român l-a crescut în perioada când a pregătit-o pe Șahtior Donețk.

Printre cei care au dorit să vină personal la București pentru a-și lua rămas bun de la marele Mircea Lucescu s-a aflat și fostul fundaș ucrainean Dmytro Chygrynskiy, în vârstă de 39 de ani, care s-a retras din activitate la începutul anului 2025.

Internaționalul ucrainean a fost promovat de Mircea Lucescu la prima echipă a lui Șahtior Donețk în 2006, pe când avea doar 20 de ani, și a devenit în scurt timp unul dintre pilonii defensivei create de antrenorul român.

Punctul culminant al carierei lui Chygrynskiy a fost transferul la FC Barcelona în vara anului 2009, în schimbul a 25 de milioane de euro. Nu a reușit să se impună la formația catalană și un an mai târziu s-a întors la Șahtior, care plătea 15 milioane de euro pentru repatrierea sa.

A mai lucrat încă cinci sezoane sub comanda lui Mircea Lucescu la formația ucraineană, pentru ca în finalul carierei să evolueze pentru Dnipro, AEK Atena și Ionikos. A mai avut o revenire la Șahtior în 2023, dar nu a mai jucat decât un singur sezon.

Fostul internațional ucrainean, discurs în lacrimi

Extrem de emoționat și cu lacrimi în ochi, Dmytro Chygrynskiy a vorbit despre cât de important a fost Mircea Lucescu pentru cariera lui și a mărturisit că abia în aceste momente triste ne dăm seama ce mare antrenor a fost românul.

”Vreau doar să-i mulțumesc pentru rolul pe care l-a avut în dezvoltarea mea în viață. Cred că a fost un profesor, a fost un mentor, a fost un maestru pentru noi toți. Și cred că acum, în sfârșit, vom înțelege cât de mare a fost.

Adică cât de mare a fost și ce rol important, ce moștenire uriașă a lăsat în fotbal și personal pentru toți oamenii pe care i-a antrenat și cu care a fost conectat. Am o recunoștință enormă față de el. Simt că am fost binecuvântat că am avut șansa să-l am ca antrenor pentru atâția ani. Mulțumesc”, a declarat Chygrynskiy.

Când va fi înmormântat Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a decedat în seara zilei de 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Sicriul cu trupul neînsuflețit al tehnicianului este depus la Arena Națională, iar cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o mai pot face în cursul zilei de joi, până la ora 20:00.

Înmormântarea cu onoruri militare va avea loc vineri, 10 aprilie, la ora 13:10, la Cimitirul Bellu. Înainte, de la ora 10:00, va avea loc o slujbă la Biserica Sfântul Elefterie. Ambele evenimente vor fi restricționate publicului larg, la cererea familiei.

La funeralii vor fi prezenți și Rinat Ahmetov și Igor Surkis, patronii celor două mari cluburi din Ucraina, Șahtior Donețk și Dinamo Kiev. Aceștia sunt așteptați să ajungă la București vineri dimineață.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
