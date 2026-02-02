Copilul fostului șef de la ANPC, amenințat cu cuțitul de un adolescent. Horia Constantinescu, revoltat de reacția tatălui agresorului: ”I-a luat telefonul”

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat de vorbă cu Horia Constantinescu, care, acum în calitate de tată, nu de șef de instituție, a dezvăluit cu indignare cum a reacționat părintele adolescentului ce l-a amenințat pe copilul său cu un cuțit.

Fiul de 12 ani al lui Horia Constantinescu, amenințat cu cuțitul de alți minori

Băiatul lui Horia Constantinescu, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, fost președinte al ANPC, a fost victima unor intimidări periculoase venite din partea unor adolescenți pe rețelele sociale și aplicații de mesagerie. Informarea publică a venit chiar de la oficialul Constantinescu, care a admis că deja a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.

ADVERTISEMENT

Potrivit sesizării depuse de acesta, băiatul său, în vârstă de doar 12 ani, a primit hărțuiri directe și explicite din partea unor adolescenți care l-au hărțuit online. Mesajele includ formulări de tipul „te omor cu bătaia și te și filmez”, „vin eu cu cineva să te bată” sau „dacă nu îți ceri scuze… te bat și te filmez”.

Mai mult, reprezentantul ANPC a anexat la plângere și fotografii cu tinerii în care aceștia țin în mână cuțite, pe care le-a descris drept „afișare ostentativă a armelor albe”.

ADVERTISEMENT

Fostul șef ANPC, revoltat de reacția tatălui agresorului

În calitate de tată, Horia Constantinescu a descris cu stupefacție reacția pe care a avut-o tatăl unuia dintre băieții care l-au amenințat pe copilul său.

ADVERTISEMENT

„Supărarea mare a tatălui copilului era că am pus poze cu fiul lui. Mă învăța, taică-su, camionagiu, de GDPR. Poza din oglindă e făcută de băiat și distribuită în spațiul public pe Instagram. Pot să folosesc toate pozele pe care le-a pus în spațiul public”, a explicat Constantinescu.

Oficialul de la ANPC a mai relatat dialogul pe care l-a avut cu părintele adolescentului: „Îi zic acestuia: treaba ta este să verifici și să știi ce face. Iar el îmi răspunde: i-am luat telefonul. E bine, dacă i-a luat telefonul, e ca și pedepsit. L-a certat puțin, oricum, nu-l mai lasă la desene animate seara. Cum să nu îți vezi copilul că pune pozele cu cuțitul în mână și să nu ți se pară strigător la cer?”.

ADVERTISEMENT

Horia Constantinescu: „Nu-l amenință prea des cineva că-l bate, că-l mutilează”

Horia Constantinescu a criticat dur atitudinea părinților adolescentului agresor, subliniind că pentru ei pericolul real nu era atitudine agresivă cu cuțitul, ci simpla postare a incidentului. Care, potrivit lor, l-ar fi neliniștit: „Treaba lui nu era că fiul său are cuțite, nu că fiul său amenință. Problema lui era că îl tulburăm cu postarea, că are nevoie de suport psihologic. Și fiul meu. Că nu-l amenință prea des cineva că-l bate, că-l mutilează, că face tir de flecme pe el (n.r. spune pe un ton ironic)”.

În contextul pericolelor la care este supus juniorul său și al reacțiilor controversate ale părinților agresorilor, Horia Constantinescu a scos în evidență importanța responsabilității părintești și prioritatea protecției copiilor.

„Noi înainte de a fi funcționari, înainte de a fi orice altceva, suntem părinți. Oameni și părinți în ordinea asta. Nu cred că este vreun părinte care să-și poată asuma impasibilitatea în condițiile în care cineva îi pune în pericol real copilul de 12 ani. Sau îi face ceva real copilului, indiferent de vârstă. Până la urmă, asta îți este menirea, să îți aperi copilul”, a declarat Horia Constantinescu, pentru FANATIK.

Ce părea o glumă a ajuns o amenințare armată

La întrebarea reporterului cauza care a dus la amenințările primite de progenitura sa, fostul șef ANPC a povestit cum o glumă între adolescenți s-a transformat într-un conflict serios: „Mobilul era o gagică. Exact ce se întâmplă la vârsta lor. L-am învățat ceva și pe fiul meu, pe viitor învață și tu ceva. Nu mai glumi. El susține că era amica lor, că toți râdeau pe grupul ăla. Dar, uite unde se ajunge. Nu e prietena ta bună, scoateți-o de pe grupul vostru. N-aveți de ce să primiți pe grup pe unii care n-au nicio legătură cu voi.

Am fost sunat de către organele de poliție și s-a stabilit audierea fiului meu ca să explice ce și cum. Lucrurile se mișcă”, a mai adăugat Constantinescu, pentru FANATIK.

Fiul fostul președinte ANPC se teme pentru siguranța sa

În continuarea discuției, fostul președinte, acum tată îngrijorat, a vorbit și despre temerile fiului său și modul în care încearcă să-l ocrotească după hărțuirile primite. El a dezvăluit că băiatul, de doar 12 ani, se teme chiar și pentru siguranța sa în drumul spre casă după antrenamentele de baschet.

„Mi-a spus fii-miu că îi e teamă că iese de la basket noaptea, când termină antrenamentul. Este speriat, mi-a spus: Dacă mă așteaptă doi prieteni de-ai băiatului, exact cum scrie, că are doi veri în Constanța, și îmi fac cine știe ce.

L-am înțeles, de aceea l-am și învățat să nu iasă din sală până nu îi vine taxiul, maică-sa sau eu. I-am accentuat: Te sui direct, nu te oprești, nu discuți cu nimeni. Dar e greu să-i explici unui copil, că nu este așa mare să înțeleagă tot, care se întreabă: tata, dar tu ce faci să mă aperi?, m-a mai întrebat”, a ținut să mai mărturisească reprezentantul ANPC.

Constantinescu: „Copilul este cunoscut și ca consumator de substanțe interzise”

Totodată, . De asemenea, reinterează că factorul decisiv în apariția unor astfel de comportamente este mediul în care cresc.

„Cea mai mare vină o au părinții și mediul în care trăim. Din câte am înțeles, nu vreau să fac vreo gafă, îmi spuneau cei de prin Costinești, copilul este cunoscut și ca consumator de substanțe interzise. Probabil își fumează creierii”, a mai dezvăluit Horia Constantinescu.

Temeri pentru juniorul său după amenințările primite

Gesturile amenințătoare îndreptate spre copilul lui , unde un adolescent a fost ucis de alți adolescenți. Acesta crede că intervenția rapidă a autorităților este esențială pentru prevenirea unor situații similare.

În plângerea depusă la Parchet, Constantinescu reclamă nu doar amenințările și hărțuirea la care a fost supus fiul său, ci și instigarea la săvârșirea de infracțiuni cu violență și portul fără drept de obiecte periculoase. Documentul evidențiază că minorul a fost supus unei presiuni colective psihice și obligat să ceară scuze public în mod repetat, sub intimidările agresiunii fizice.

Am solicitat un punct de vedere oficial atât de la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, cât și de la Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, cu privire la cazul fiului lui Horia Constantinescu, pentru a ne asigura că prezentăm informații corecte și verificate.