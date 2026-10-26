Sport

”Copilul” lui Gică Hagi, în lotul României U20! Pe cine a mai convocat Adrian Iencsi

Traian Terzian
26.10.2026 | 08:30
Copilul lui Gica Hagi in lotul Romaniei U20 Pe cine a mai convocat Adrian Iencsi
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Favoritul lui Gică Hagi, convocat de Adrian Iencsi la lotul U20 al României. Sursă foto: colaj Fanatik
Adrian Iencsi a anunțat lista preliminară a stranierilor de la naționala U20 a României. În lot se află și un atacant crescut de Gică Hagi la Farul.
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România U20 se pregătește de startul într-o nouă ediție de Elite League. Va fi a șasea participare a ”tricolorilor” la această competiție, iar selecționerul Adrian Iencsi (51 de ani) a dezvăluit stranierii aflați în lotul preliminar pentru primele două meciuri.

Stranierii convocați de Adrian Iencsi în lotul preliminar al României U20

După ce a încheiat ediția precedentă a Elite League fără victorie, obținând doar două rezultate de egalitate în șase partide, România U20 speră să realizeze performanțe mult mai bune în noul sezon.

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Pentru primele două întâlniri din această competiție, Adrian Iencsi a inclus șase jucători din străinătate pe lista preliminară. Numele care atrage cel mai mult atenția este cel al lui Iustin Doicaru, atacantul transferat în această vară de Rizespor de la Farul.

Tânărul jucător a fost crescut la Academia Gică Hagi și a debutat cu Farul în SuperLiga pe când avea doar 16 ani și 8 luni. Interesant este faptul că el ajunge pentru acțiunea din noiembrie a naționalei U20, deși s-a vehiculat faptul că va fi adus de Hagi la reprezentativa mare pentru ultimele jocuri din Liga Națiunilor.

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Un alt fotbalist interesant aflat pe lista lui Iencsi este Sebastiano Di Paolo, născut la Pescara din mamă româncă și tată italian. Puștiul a acceptat să reprezinte România, deși până în primăvară nu fusese contactat de nimeni de la FRF. Sub contract cu Cagliari, jucătorul de bandă dreapta a fost împrumutat în acest sezon la Avellino, echipă din Serie B. Cei șase stranieri aflați pe lista preliminară a naționalei U20 a României sunt următorii:

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  • Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 | Germania)
  • Raul Vereş (Las Rozas CF | Spania)
  • Troy Tomșa (Sassuolo | Italia)
  • Sebastiano Di Paolo (Avellino | Italia)
  • Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia)
  • Ioan Vermeșan (Widzew Lodz | Polonia)

Cu cine joacă România U20

Naționala U20 a României va începe noua campanie din Elite League cu un meci în deplasare împotriva Elveției. Duelul va avea loc vineri, 13 noiembrie, de la ora 20:00, pe Stadio Comunale din Bellinzona.

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Patru zile mai târziu, ”tricolorii” vor juca pe teren propriu, de la ora 19:00, împotriva Poloniei, pe arena ”Eugen Popescu” din Târgoviște. Ultimele două întâlniri din această competiție sunt programate în martie 2027, în deplasare cu Portugalia și acasă cu Cehia.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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