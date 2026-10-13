„Copilul lui Hagi” face ravagii în America! Cifre fabuloase în MLS, dar „Regele” l-a ignorat pentru Liga Națiunilor

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Alexandru Mățan, fotbalist plecat din curtea lui Gică Hagi, traversează un sezon foarte bun în MLS. Prestațiile sale în campionatul din SUA sunt remarcabile, însă selecționerul nu l-a avut în vedere pentru lotul României de la ultima acțiune din Liga Națiunilor.

Alexandru Mățan, sezon excelent în MLS. Gică Hagi l-a ignorat

Alexandru Mățan (27 de ani) nu s-a aflat în lotul lui Gică Hagi pentru meciurile din Liga Națiunilor. Cifrele sale din acest sezon sunt impresionante, el traversând o nouă perioadă deosebită în SUA. Mijlocașul ofensiv a revenit în campionatul american în vara acestui an, evoluând în prezent la St. Louis City. În cele 12 apariții în total (10 în campionat și una în Cupă), Mățan a marcat un gol și a oferit 6 pase decisive. În cel mai recent meci în care a jucat, 6-2 cu Los Angeles Galaxy, fotbalistul român a obținut penalty-ul din care Rafael Navarro a marcat pentru 4-1, dar a și pasat decisiv ulterior pentru golul lui Lukas MacNaughton, care schimba scorul pe tabelă în 5-1.

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Anterior pauzei competiționale, el . Mai exact, St. Louis City s-a impus cu 3-0 în semifinale contra celor de la Colorado Rapids, iar golul al treilea a fost marcat chiar de el. Ultimul act al competiției îl va aduce pe fotbalistul român față în față cu fosta sa echipă, Columbus Crew, cu care cucerise titlul în SUA în sezonul 2022/2023. Astfel, Alexandru Mățan are șansa de a mai cuceri un trofeu pe pământul american.

Alexandru Mățan a renăscut la a doua experiență în SUA

Până să traverseze această formă de invidiat, Alexandru Mățan a cunoscut și alte experiențe. La începutul anului 2025, el rămânea liber de contract după despărțirea de Columbus Crew. Peste doar o lună, el semna cu Dibba Al-Hisn, în Emiratele Arabe Unite, dar avea să bifeze doar 3 apariții pentru această formație. În vara aceluiași an, s-a transferat în Superliga Greciei, . A avut un sezon 2025/2026 încurajator în fotbalul elen, unde a jucat în 40 de meciuri, a marcat 6 goluri și a oferit 3 assist-uri. Revenirea în SUA în vara acestui an a fost, cu adevărat, renașterea carierei sale. Cu un contract valabil cu St. Louis City până pe 31 decembrie 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, el s-a impus rapid în echipă și a avut evoluții consistente la mijlocul terenului.

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Alexandru Mățan, crescut de Gică Hagi și vândut pe 1,5 milioane de euro

Până la experiențele în străinătate, Alexandru Mățan a fost format la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. A debutat la nivel de seniori pentru Viitorul Constanța în mai 2016. A strâns peste 50 de prezențe oficiale pentru echipă, timp în care a câștigat un titlu și Cupa României. sezonul 2019-2020 a fost împrumutat la FC Voluntari, unde a jucat 26 de meciuri și a avut 3 contribuții, înainte de a reveni la Viitorul. Revenit la formația dobrogeană, Mățan făcea pasul în afara granițelor țării în martie 2021, când clubul american Columbus Crew l-a transferat pentru suma de aproximativ 1,5 milioane de euro.

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În a doua jumătate a anului 2022, a revenit temporar în țară sub formă de împrumut la Rapid, sub comanda lui Adrian Mutu, unde a evoluat în 6 meciuri, după care s-a întors la clubul de care aparținea. Mățan a fost un component de bază al echipelor de tineret ale României. S-a remarcat în mod deosebit la Campionatul European Under-21 din 2021, unde a reușit să marcheze un gol spectaculos în victoria cu 2-1 împotriva Ungariei. Însă până acum, el nu a bifat nicio selecție la naționala de seniori a României.

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