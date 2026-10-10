„Copilul” lui Hagi se pregătește se preia naționala Semilunei, după ce turcii l-au dat afară pe Montella

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. În locul său, turcii îl vor pe Arda Turan, care acum este antrenor la Șahtior Donețk și a fost lansat în fotbalul mare de Gică Hagi.

Montella, dat afară după șase eșecuri în ultimele șapte meciuri

Comitetul Executiv al federaţiei a decis încheierea colaborării cu antrenorul italian, fără a oferi însă un motiv pentru această decizie şi fără a numi un înlocuitor. E clar însă că la baza deciziei stau rezultatele slabe al Turciei în Liga Națiunilor, care vin după dezamăgirea de la Campionatul Mondial.

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Turcia a pierdut toate cele patru meciuri disputate în Grupa A1 (0-1 cu Franța, 0-3 cu Belgia și două înfrângeri în fața Italiei, 1-4 și 1-3). Echipa a încasat 11 goluri și a marcat doar două, aflându-se la un pas de retrogradarea în Liga B.

Chiar dacă a dus echipa la turneul final din vara acestui ani, Turcia a dezamăgit profund și a fost eliminată încă din faza grupelor, înregistrând înfrângeri cu Australia (2-0) și Paraguay (1-0).

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Italianul a dus Turcia în sferturi la EURO 2024

Bilanțul din ultimele luni a fost decisiv pentru Montella, selecționerul italian pierzând 6 din ultimele 7 meciuri oficiale petrecute pe banca naționalei. În total, pe parcursul mandatului său (septembrie 2023 – octombrie 2026), Vincenzo Montella a adunat 40 de partide pe banca echipei naționale a Turciei, înregistrând un bilanț de 21 de victorii, 5 remize și 14 înfrângeri.

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A dus Turcia până în sferturile de finală la Euro 2024 (unde a fost eliminată greu de Olanda, 1-2) și a calificat naționala la Cupa Mondială din 2026 după o pauză de 24 de ani, după ce a eliminat selecționata României în semifinalele play-off-ului.

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Arda Turan, favorit să preia naționala Semilunei

În locul său, turcii l-ar vrea pe Arda Turan. El este marele favorit să devină selecționer și se află în discuții avansate cu Federația, deși e legat prin contract de Șahtior Donețk.

Există însă speculații că ar putea asigura o perioadă de interimat în paralel cu postul său de la Șahtior Donețk. Pe lista Federației Turce se mai află Abdullah Avcı, Fatih Tekke, Aykut Kocaman și Nuri Șahin, dar și Pep Guardioala, care pare însă o țintă intangibilă.

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Hagi l-a lansat în fotbalul mare

Arda Turan a fost lansat în fotbal de Gică Hagi. În timpul primului său mandat ca antrenor la Galatasaray, Hagi l-a remarcat pe Turan la Academia de tineret și l-a promovat la prima echipă. Hagi a fost cel care i-a oferit debutul oficial pe 22 ianuarie 2005, într-un meci de Cupa Turciei împotriva celor de la Bursaspor, când Arda nu împlinise încă 18 ani.

Apoi, în al doilea mandat (2010–2011), cei doi au colaborat din nou când Hagi a revenit pe banca tehnică a clubului din Istanbul. În acea perioadă, Arda Turan devenise deja căpitanul echipei și purta legendarul tricou cu numărul 10, pe care îl avusese Hagi.

Arda Turan a declarat în repetate rânduri în presa din Turcia că Hagi a muncit foarte mult cu el când era copil și că de la tehnicianul român a învățat ABC-ul posesiei și mentalitatea de învingător.

Turcul a dus Șahtior în Liga Campionilor

De-a lungul carierei sale, Turan a jucat Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona și Istanbul Bașaksehir. El a strâns 100 de selecții la naționala Turciei, meciul jubiliar fiind chiar sub conducerea lui Mircea Lucescu.

Ca antrenor, Arda Turan s-a remarcat la Eyupspor, pe care a promovat-o în prima ligă. A trecut apoi la Șahtior Donețk, unde a luat campionatul, la primul său sezon, și a dus echipa în Liga Campionilor.